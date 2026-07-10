7 loại cây nên trồng ở ban công: "Hút" may mắn và vượng khí

Một số loại cây được cho là có thể mang lại may mắn, thu hút năng lượng tích cực và thịnh vượng cho gia chủ nếu được trồng ở khu vực ban công.

Ban công là khoảng không gian kết nối ngôi nhà với thiên nhiên. Theo quan niệm Vastu Shastra - hệ thống phong thủy cổ xưa của Ấn Độ, việc lựa chọn cây trồng phù hợp tại khu vực này có thể giúp không gian trở nên hài hòa hơn, đồng thời mang ý nghĩa thu hút năng lượng tích cực, bình an và tài lộc.

Dưới đây là 7 loại cây thường được các chuyên gia Vastu Shastra khuyến khích trồng ở ban công.

1. Cây hương nhu tía

Cây hương nhu tía

Hương nhu tía là một trong những loài cây linh thiêng trong văn hóa Ấn Độ. Theo Vastu Shastra, cây nên được đặt ở ban công hướng Bắc, Đông hoặc Đông Bắc để đón nguồn năng lượng tốt.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, hương nhu tía còn nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí và được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền.

2. Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây được nhiều người yêu thích vì dễ chăm sóc. Theo quan niệm Vastu Shastra, cây tượng trưng cho sự phát triển và sung túc về tài chính.

Các chuyên gia khuyến nghị đặt cây ở hướng Đông Nam của ban công. Đồng thời, nên thường xuyên cắt bỏ lá úa hoặc hư hỏng vì chúng được cho là biểu tượng của sự trì trệ.

3. Cây phát lộc

Cây phát lộc

Cây phát lộc từ lâu gắn liền với ý nghĩa may mắn, thành công và hòa thuận. Đặt cây ở hướng Đông hoặc Đông Nam của ban công được cho là giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực. Đây cũng là loại cây rất dễ chăm sóc, phù hợp với các căn hộ chung cư.

4. Hoa nhài

Hoa nhài không chỉ gây ấn tượng bởi hương thơm dễ chịu mà còn được xem là biểu tượng của sự gắn kết trong gia đình. Cây nên được trồng ở nơi có nhiều ánh nắng để phát triển tốt. Ban công có đủ ánh sáng cũng giúp hương thơm lan tỏa, tạo cảm giác thư thái cho không gian sống.

5. Nha đam

Nha đam là loại cây vừa có giá trị sử dụng vừa được nhiều người tin rằng có khả năng hấp thu nguồn năng lượng tiêu cực. Theo quan niệm Vastu Shastra, nha đam góp phần tạo nên môi trường sống cân bằng, hài hòa. Cây chịu hạn tốt, ít phải chăm sóc nên rất phù hợp trồng ở ban công.

6. Cây cau vàng

Cây cau vàng

Cau vàng là một trong những loại cây cảnh được yêu thích nhờ khả năng thanh lọc không khí. Các chuyên gia Vastu Shastra cho rằng loài cây này tượng trưng cho sự bình yên và nguồn năng lượng tích cực. Cây phát triển tốt ở nơi có ánh sáng nhẹ hoặc nửa râm, rất phù hợp với nhiều kiểu ban công.

7. Hoa cúc vạn thọ

Những bông cúc vạn thọ có màu vàng rực thường được xem là biểu tượng của niềm vui và sự cát tường. Theo quan niệm Vastu Shastra, trồng cúc vạn thọ ở ban công giúp không gian trở nên tươi sáng, mang lại cảm giác ấm áp và nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Khi trồng cây ở ban công, nên tránh điều gì?

Bên cạnh việc lựa chọn cây phù hợp, các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý một số điểm để ban công luôn giữ được vẻ xanh mát:

Hạn chế trồng các loại cây nhiều gai như xương rồng vì được cho là có thể cản trở dòng năng lượng tích cực.

Nên loại bỏ cây đã chết, khô héo hoặc mắc bệnh để tránh tạo cảm giác u ám, thiếu sức sống.

Giữ ban công sạch sẽ, gọn gàng, đủ ánh sáng và chăm sóc cây thường xuyên.

Theo các chuyên gia, dù những quan niệm trên chủ yếu dựa trên niềm tin và văn hóa truyền thống, một ban công nhiều cây xanh, được chăm sóc tốt vẫn giúp không gian sống trở nên trong lành, thư giãn và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Nguồn: Times of India