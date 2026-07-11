12 outfit với áo thun đơn giản nhưng mặc lên ai cũng khen có gu

Nếu bạn cũng đang cảm thấy outfit của mình hơi nhàm chán, có lẽ đã đến lúc thử một vài cách kết hợp mới.

Có một món đồ mà gần như ai cũng mặc nhiều nhất vào mùa hè, đó chính là áo thun. Thoải mái, dễ phối, không kén dáng và chẳng bao giờ lỗi mốt, nhưng cũng vì quá quen thuộc nên nhiều người thường chỉ mặc cùng quần jeans hoặc quần short.

Chỉ cần thay đổi chiếc quần bằng một chân váy dài mềm mại, một chiếc váy ren, chân váy satin hay váy chấm bi, chiếc áo thun basic sẽ lập tức mang diện mạo khác hẳn. Chính sự đối lập giữa vẻ khỏe khoắn của áo thun và nét nữ tính của chân váy tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, vừa có gu mà không cần phối đồ quá cầu kỳ.

Điểm thú vị của xu hướng này là áo thun không cần ôm sát hay quá chỉn chu. Những chiếc áo oversized, áo in họa tiết vintage, graphic hay áo thun trắng trơn đều có thể trở thành "nhân vật chính". Bạn chỉ cần sơ vin nhẹ một bên, buông tự nhiên hoặc thêm một chiếc thắt lưng mảnh để tạo điểm nhấn là đã đủ khiến set đồ trông thời thượng hơn.

Quan sát những outfit đang được các fashionista yêu thích trên Instagram có thể thấy, bảng màu cũng rất đáng học hỏi. Các gam trắng, kem, be, xám ghi, xanh pastel hay đen được sử dụng nhiều vì dễ phối và mang lại cảm giác nhẹ nhàng đúng tinh thần mùa hè. Thi thoảng, một đôi dép đỏ, chiếc túi tím hay phụ kiện ánh vàng sẽ xuất hiện để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể nổi bật mà không rối mắt.

Một bí quyết khác khiến những set đồ tưởng như rất đơn giản lại trông cuốn hút chính là phụ kiện. Kính râm gọng nhỏ, vòng cổ bản lớn, khuyên tai ánh kim, túi da, dép xỏ ngón hay sandal quai mảnh đều góp phần hoàn thiện outfit. Không cần quá nhiều món đồ đắt tiền, chỉ cần chọn phụ kiện có cùng tinh thần là tổng thể sẽ trông chỉn chu và thời trang hơn hẳn.

Đây cũng là kiểu phối đồ rất linh hoạt. Bạn có thể mặc đi làm nếu kết hợp cùng chân váy satin và túi hộp tối giản, mặc đi cà phê với chân váy ren và dép xỏ ngón, hay diện trong những chuyến du lịch cùng chân váy dài bay nhẹ và sandal đế bệt. Chỉ cần thay đổi phụ kiện, cùng một chiếc áo thun vẫn có thể tạo ra rất nhiều phong cách khác nhau.

Mùa hè năm nay, thay vì tiếp tục "đóng khung" áo thun với quần jeans, hãy thử kết hợp cùng những chiếc chân váy nữ tính hơn. Một thay đổi nhỏ trong cách phối đồ có thể khiến món đồ quen thuộc trong tủ quần áo trở nên mới mẻ, thời thượng và mang đậm tinh thần của những cô nàng sành mặc trên Instagram.

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