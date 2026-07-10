Chưa cần dầu dưỡng hay ủ tóc cầu kỳ, đây là 3 dụng cụ hỗ trợ giúp mái tóc đã khỏe đẹp ngay từ bước gội đầu

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ và sử dụng đúng dụng cụ hỗ trợ, mái tóc đã có thể chắc khỏe, mềm mượt và giảm hẳn tình trạng gãy rụng.

Một mái tóc đẹp không chỉ là kết quả của các bước dưỡng, ủ tóc cầu kỳ. Trên thực tế, trước khi nghĩ đến dầu ủ, serum hay các liệu trình phục hồi chuyên sâu, điều quan trọng nhất vẫn là cách bạn chăm sóc tóc ngay từ bước gội đầu hàng ngày.

(Nguồn: @chamchinuoitoc)

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ và sử dụng đúng dụng cụ hỗ trợ, mái tóc đã có thể chắc khỏe, mềm mượt và giảm hẳn tình trạng gãy rụng. Và đây là 3 món đồ đơn giản và không thể thiếu mỗi khi các cô nàng tóc đẹp gội đầu, giá chỉ vài chục nghìn nhưng lại là dụng cụ hỗ trợ để mái tóc chắc khỏe và bồng bềnh hơn.

1. Dụng cụ tạo bọt cho dầu gội

Nhiều người có thói quen đổ trực tiếp dầu gội lên tóc hoặc bơm ra lòng bàn tay, rồi xoa đều lên tóc. Tuy nhiên, cách này khiến dầu gội khó phân tán, tập trung nhiều ở một số vùng da đầu và có thể làm tăng ma sát khi xoa tóc, khiến tóc dễ bị xơ rối, gãy rụng.

(Nguồn: @me.macdep)

Dụng cụ tạo bọt giúp đánh bông dầu gội thành lớp bọt mịn trước khi đưa lên tóc. Khi dầu gội đã được tạo bọt sẵn, lớp bọt sẽ len lỏi đều hơn vào chân tóc và da đầu, giúp làm sạch hiệu quả mà vẫn nhẹ nhàng. Đồng thời, lượng dầu gội cũng được sử dụng tiết kiệm hơn.

(Nguồn: @me.macdep)

Một lớp bọt mịn còn giúp giảm ma sát giữa các sợi tóc trong quá trình gội, từ đó hạn chế tóc rối và gãy rụng, đặc biệt với tóc dài hoặc tóc đã qua uốn, nhuộm.

Nơi mua: Cốc tạo bọt dầu gội Giá: Từ 19k

2. Lược gội đầu silicon

Nếu vẫn đang dùng đầu ngón tay để cào da đầu khi gội, có lẽ đã đến lúc bạn nên đổi sang lược gội đầu.

(Nguồn: @routineduongdachualanh, @chamchinuoitoc)

Lược gội thường được làm từ silicone mềm với các đầu gai tròn, giúp massage da đầu một cách nhẹ nhàng mà không gây trầy xước. Khi kết hợp với dầu gội, chiếc lược này hỗ trợ làm sạch sâu hơn ở vùng chân tóc, lấy đi bã nhờn, bụi bẩn và lớp tế bào chết tích tụ trên da đầu.

Việc massage trong lúc gội còn giúp dầu gội tiếp cận đều mọi vùng da đầu, mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Với những người có da đầu nhiều dầu hoặc thường xuyên dùng sản phẩm tạo kiểu, lược gội đầu càng phát huy hiệu quả trong việc làm sạch.

Nơi mua: Lược silicon Giá: Có nhiều loại lược, giá từ 30k

3. Lược đệm massage da đầu

Không phải những chiếc lược nhựa thông thường, mà là lược đệm chải đầu. Điểm khác biệt nằm ở phần đệm đàn hồi cùng các đầu răng mềm, có khả năng ôm sát da đầu và tạo lực massage dễ chịu mỗi khi chải tóc.

(Nguồn: @ngoc.dpn)

Không chỉ đơn thuần gỡ rối, lược massage giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu. Khi máu lưu thông tốt hơn, nang tóc cũng được nuôi dưỡng hiệu quả hơn. Việc chải tóc bằng lược massage còn giúp phân bổ lượng dầu tự nhiên từ chân tóc đến ngọn tóc, giúp tóc bóng khỏe hơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào sản phẩm dưỡng.

(Nguồn: @chamchinuoitoc)

Bạn có thể sử dụng lược vào buổi sáng để đánh thức da đầu, hoặc buổi tối trước khi ngủ như một cách thư giãn, giảm căng thẳng sau cả ngày làm việc. Trước khi gội đầu cũng nên dùng lược đệm chải mượt tóc để tránh tình trạng tóc bị rối trong quá trình gội.

Nơi mua: Lược đệm chải đầu

Một mái tóc khỏe đẹp, đến từ những món dụng cụ hỗ trợ

Một mái tóc chắc khỏe không chỉ đến từ những sản phẩm chăm sóc đắt tiền mà còn bắt đầu từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn mỗi ngày. Chỉ với ba món đồ đơn giản gồm dụng cụ tạo bọt cho dầu gội, lược gội đầu và lược massage da đầu, bạn đã có thể nâng cấp chất lượng mỗi lần gội, giúp làm sạch hiệu quả hơn, giảm tổn thương cho tóc và tạo điều kiện để mái tóc phát triển khỏe mạnh.

(Nguồn: @haircare.jade)

Khi nền tảng da đầu đã sạch và khỏe, lúc đó bạn mới cần cân nhắc bổ sung thêm các sản phẩm như dầu gội chuyên biệt, kem ủ hay dầu dưỡng để tối ưu hiệu quả chăm sóc tóc. Một quy trình đúng ngay từ bước đầu tiên luôn mang lại kết quả bền vững hơn so với việc chỉ tập trung vào các sản phẩm dưỡng.