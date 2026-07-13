Loài hoa được mệnh danh "hoa sen nhiệt đới" đang gây sốt: Cắm cả tháng vẫn đẹp, càng ngắm càng thấy bình yên

Không phải tulip hay mẫu đơn, đây mới là loài hoa được hội mê cắm hoa săn lùng hè này vì quá sang và bền.

Thoạt nhìn, nhiều người nhầm tưởng đây là hoa sen hoặc tulip. Thực tế, đó là hoa gừng tulip (hay còn gọi là hoa gừng sen, Siam Tulip) - loài hoa nhiệt đới đang được những người yêu cắm hoa và trang trí nhà cửa đặc biệt yêu thích nhờ vẻ đẹp thanh thoát, màu sắc dịu dàng và độ bền đáng kinh ngạc.

Nhìn giống hoa sen, mang dáng dấp tulip nhưng lại thuộc họ gừng

Nếu chỉ lướt qua một bình hoa gừng tulip, không ít người sẽ nghĩ mình đang ngắm một giống sen mini hay một bông tulip vừa hé nở. Những cánh hoa màu hồng phấn xếp chồng lên nhau mềm mại, phần ngọn điểm sắc tím hồng tạo cảm giác rất mong manh, thanh khiết. Ít ai ngờ rằng phần được nhiều người gọi là "cánh hoa" thực chất lại là những lá bắc, còn những bông hoa thật lại nhỏ xinh, ẩn mình giữa các lớp lá xanh.

Tên khoa học của loài cây này là Curcuma alismatifolia , thuộc họ Gừng (Zingiberaceae), có nguồn gốc từ miền Bắc Thái Lan, Lào và Campuchia. Vì hình dáng giống hoa tulip nhưng sinh trưởng trong khí hậu nhiệt đới nên cây còn được gọi là "tulip nhiệt đới" hay "Siam Tulip".

Mỗi khi bước vào mùa hè, những cánh đồng hoa gừng tulip ở Chiang Mai hay nhiều tỉnh phía Bắc Thái Lan lại phủ kín sắc hồng, tím, trắng, xanh nhạt hay cam pastel. Đây cũng là một trong những mùa hoa được du khách yêu thích nhất bởi vẻ đẹp rất khác với những loài hoa nhiệt đới thường thấy.

Loài hoa sinh ra để dành cho những người thích cắm hoa và trang trí nhà

Điều khiến hoa gừng tulip ngày càng xuất hiện nhiều trong các cửa hàng hoa không chỉ là ngoại hình đặc biệt mà còn nhờ khả năng giữ hoa rất lâu. Một cành hoa cắt có thể tươi từ hai đến ba tuần nếu thay nước thường xuyên, trong khi cây trồng trong chậu có thể nở liên tục gần một tháng. Với những người yêu thích cắm hoa nhưng không có nhiều thời gian thay hoa mỗi vài ngày, đây là một lựa chọn rất "đáng đồng tiền".

Dáng hoa vươn thẳng, lá xanh bóng và thân cứng cáp giúp loài hoa này gần như không cần quá nhiều kỹ thuật cắm. Chỉ cần vài cành đặt trong chiếc bình gốm màu trung tính, góc phòng khách hay bàn ăn đã lập tức mang hơi thở nghỉ dưỡng. Chính vẻ đẹp tối giản ấy khiến hoa gừng tulip rất được yêu thích trong phong cách nội thất Scandinavian, Japandi hay Minimalism.

Một điểm thú vị khác là ngay cả khi chưa nở hoa, những tán lá xanh mướt của cây cũng đủ tạo cảm giác tươi mát cho không gian. Vì vậy, nhiều người chọn trồng trong chậu để vừa ngắm lá, vừa chờ mùa hoa kéo dài từ khoảng tháng 6 đến tháng 10.

Không chỉ đẹp, loài hoa này còn mang nhiều ý nghĩa dịu dàng

Ở Thái Lan, hoa gừng tulip xuất hiện khá nhiều trong các khu vườn chùa và từng được xem là một trong những loài hoa mang vẻ đẹp thanh khiết. Chính vì thế, nó thường gắn với hình ảnh của sự bình an, nhẹ nhàng và nội tâm an tĩnh.

Trong ngôn ngữ các loài hoa, gừng tulip thường tượng trưng cho sự thanh cao, tinh tế và bình yên. Đây cũng là lý do nhiều người chọn đặt một bình hoa trong phòng khách hoặc góc làm việc như một cách mang thiên nhiên vào nhà và tạo cảm giác thư giãn sau một ngày bận rộn.

Trên mạng xã hội, loài hoa này còn được nhiều người gọi vui là "bông hoa chữa lành". Không phải vì nó có khả năng đặc biệt nào, mà đơn giản bởi màu sắc dịu mắt, đường nét mềm mại và cảm giác tĩnh lặng mà nó mang lại. Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, đôi khi chỉ cần nhìn một bình hoa tươi mỗi sáng cũng đủ khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Ngoài ra, trong một số quan niệm phổ biến về chiêm tinh và văn hóa dân gian Thái Lan, gừng tulip còn được gắn với hình ảnh của cung Cự Giải vì mùa nở trùng với thời điểm của chòm sao này. Tuy nhiên, đây chỉ là một cách lý giải mang tính biểu tượng, được nhiều người xem như một câu chuyện thú vị hơn là một niềm tin tuyệt đối.

Muốn hoa bền đẹp, chỉ cần nhớ vài nguyên tắc đơn giản

Là loài cây có nguồn gốc nhiệt đới, hoa gừng tulip thích môi trường ấm áp, nhiều ánh sáng nhưng không chịu được nắng gắt chiếu trực tiếp cả ngày. Nếu trồng trong chậu, bạn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ hoặc nắng nhẹ buổi sáng. Nhiệt độ lý tưởng để cây sinh trưởng dao động từ khoảng 20 đến 28 độ C.

Với hoa cắt cành, bí quyết giữ hoa tươi lâu khá đơn giản. Hãy cắt vát gốc trước khi cắm, thay nước khoảng hai ngày một lần và tránh đặt bình hoa gần cửa sổ nhiều nắng hoặc sát các loại trái cây đang chín vì khí ethylene sẽ khiến hoa nhanh tàn hơn.

Khi phối cùng các loài hoa khác, gừng tulip hợp với cẩm tú cầu, lan hồ điệp, cúc ping pong hay lá bạc eucalyptus. Tuy nhiên, chỉ cần cắm riêng vài cành cũng đã đủ tạo nên vẻ đẹp thanh lịch rất riêng.

Có lẽ vì thế mà trong vài năm gần đây, loài hoa này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những ngôi nhà yêu phong cách sống chậm. Không quá rực rỡ như hướng dương, không kiêu sa như mẫu đơn, hoa gừng tulip chinh phục người ngắm bằng vẻ đẹp nền nã và bền bỉ. Đó cũng là lý do nhiều người nói rằng đây không chỉ là một bình hoa để trang trí, mà còn là một cách mang sự bình yên vào không gian sống mỗi ngày.