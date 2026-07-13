5 sữa rửa mặt "2 trong 1" đang gây sốt: Vừa rửa sạch vừa đắp mask, tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc

Điểm hấp dẫn nhất của các dòng mask-to-foam cleanser là sự tiện lợi, vừa làm sạch hằng ngày, vừa chăm sóc chuyên sâu mà không cần đầu tư thêm nhiều loại mặt nạ rửa.

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng skincare tối giản ngày càng được nhiều người yêu thích. Thay vì sử dụng quá nhiều sản phẩm, nhiều tín đồ làm đẹp ưu tiên lựa chọn mỹ phẩm đa năng để vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm nguy cơ kích ứng do chồng quá nhiều lớp dưỡng. Một trong những sản phẩm đang được săn đón chính là sữa rửa mặt kiêm mặt nạ (Mask-to-Foam Cleanser).

Đúng như tên gọi, đây là dòng sản phẩm có thể sử dụng theo hai cách. Khi cần làm sạch nhanh, bạn chỉ cần tạo bọt như sữa rửa mặt thông thường. Còn vào những ngày da xỉn màu, nhiều dầu hoặc cần làm sạch kỹ hơn, chỉ cần thoa một lớp mỏng lên da khô, chờ khoảng 1–3 phút rồi thêm nước để tạo bọt và rửa sạch. Nhờ khoảng thời gian lưu lại trên da lâu hơn, các hoạt chất có cơ hội phát huy hiệu quả tốt hơn mà vẫn không khiến chu trình chăm sóc da trở nên quá phức tạp. Nếu đang muốn thử xu hướng này, đây là 5 sản phẩm đáng tham khảo.

1. INNISFREE Vitamin C Brightening Mask-To-Foam Facial Cleanser

Đây là một trong những sản phẩm mask-to-foam nổi bật của Innisfree. Công thức chứa dẫn xuất vitamin C kết hợp enzyme làm sạch giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết nhẹ nhàng mà không khiến da bị khô căng sau khi rửa. Khi dùng như mặt nạ, sản phẩm hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu, giúp làn da trông tươi sáng hơn. Kết cấu kem mịn chuyển thành lớp bọt mềm khi gặp nước, mang lại cảm giác dễ chịu và phù hợp với hầu hết loại da.

Nơi mua: INNISFREE

2. Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin Mask Cleanser

Klairs vốn nổi tiếng với các sản phẩm dịu nhẹ dành cho da nhạy cảm và Freshly Juiced Vitamin Mask Cleanser cũng không ngoại lệ. Sản phẩm kết hợp chức năng mặt nạ và sữa rửa mặt trong cùng một bước, giúp làm sạch đồng thời bổ sung độ ẩm cho da. Thành phần chứa vitamin cùng các hoạt chất dưỡng ẩm giúp da mềm mại sau khi rửa thay vì khô ráp. Đây là lựa chọn phù hợp với những người có làn da thiếu nước hoặc muốn làm sạch mà vẫn duy trì hàng rào bảo vệ da.

3. THE BODY SHOP Tea Tree Wash Scrub Mask 3-in-1

Nếu sở hữu làn da dầu hoặc dễ nổi mụn, sản phẩm 3 trong 1 của The Body Shop là cái tên rất đáng cân nhắc. Công thức tích hợp ba chức năng gồm sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết và mặt nạ. Thành phần nổi bật là tinh dầu tràm trà kết hợp đất sét giúp hút bớt dầu thừa, làm sạch sâu lỗ chân lông và hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành mụn. Các hạt scrub nhỏ giúp lấy đi lớp tế bào chết mà không quá thô ráp nếu sử dụng với tần suất hợp lý.

Nơi mua: THE BODY SHOP

4. Estée Lauder Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser/Purifying Mask

Đây là sản phẩm đa năng đã có mặt nhiều năm nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ khả năng làm sạch và dưỡng da cân bằng. Khi dùng hàng ngày, sản phẩm tạo lớp bọt dày giúp loại bỏ kem chống nắng, bụi bẩn và dầu thừa hiệu quả. Khi sử dụng như mặt nạ, lớp kem sẽ giúp thanh lọc bề mặt da, mang lại cảm giác sạch thoáng nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Công thức dịu nhẹ khiến sản phẩm phù hợp với cả da thường, da hỗn hợp và da khô.

Nơi mua: Estée Lauder

5. Aprilskin Pink Aloe Mask-to-Foam Soothing Cleanser

Aprilskin mang đến lựa chọn lý tưởng cho những ai có làn da nhạy cảm hoặc thường xuyên bị kích ứng. Thành phần nổi bật là lô hội hồng (Pink Aloe) kết hợp các hoạt chất làm dịu giúp giảm cảm giác nóng rát sau khi tiếp xúc với nắng hoặc môi trường ô nhiễm. Khi dùng như mặt nạ, sản phẩm cấp thêm độ ẩm, hỗ trợ làm dịu làn da đang mệt mỏi. Sau khi thêm nước, lớp kem nhanh chóng chuyển thành bọt mịn, giúp cuốn trôi bụi bẩn mà không làm mất đi độ ẩm cần thiết.

Nơi mua: Aprilskin

Điểm hấp dẫn nhất của các dòng mask-to-foam cleanser là sự tiện lợi. Chỉ với một sản phẩm, bạn có thể vừa làm sạch hằng ngày, vừa có thêm bước chăm sóc chuyên sâu mỗi tuần mà không cần đầu tư thêm nhiều loại mặt nạ rửa. Đây cũng là giải pháp phù hợp với những người bận rộn, mới bắt đầu skincare hoặc yêu thích chu trình chăm sóc da tối giản.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cũng không nên lạm dụng chế độ "đắp mặt nạ" mỗi ngày nếu sản phẩm có chứa thành phần làm sạch mạnh hoặc tẩy tế bào chết. Với đa số làn da, sử dụng như sữa rửa mặt hằng ngày và dùng như mặt nạ khoảng 2–3 lần mỗi tuần là đủ để giúp da sạch sâu, thông thoáng mà vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên. Kết hợp cùng kem dưỡng và kem chống nắng phù hợp, những sản phẩm "2 trong 1" này sẽ giúp quy trình chăm sóc da trở nên đơn giản nhưng vẫn mang lại làn da khỏe mạnh, mềm mịn và rạng rỡ hơn mỗi ngày.