Tuổi 20 của richkid Jenny Huỳnh: Visual ngày càng "nở hoa", style điệu đà khác xa thời chỉ mê áo phông

Jenny Huỳnh của tuổi 20 đang khiến dân tình khen nức nở.

tôi Jenny Huỳnh từ lâu đã ghi dấu ấn với hình ảnh "tiểu thư YouTube" có xuất thân đáng ngưỡng mộ nhưng luôn giữ lối sống giản dị, chăm học và hiếm khi quá cầu kỳ trong cách ăn mặc. Suốt nhiều năm, cô nàng gắn liền với những outfit tối giản, năng động đúng chất nữ sinh, ưu tiên sự thoải mái hơn là chạy theo xu hướng. Thế nhưng khi bước sang tuổi 20, Jenny bắt đầu cho thấy sự thay đổi rõ nét cả về visual lẫn phong cách.

Jenny vốn thường gắn liền với các outfit áo phông hoặc áo hoodie năng động.

Vẫn giữ vẻ trong trẻo vốn có, cô nàng dần "phải lòng" những chiếc váy nữ tính, bảng màu ngọt ngào cùng các thiết kế điệu đà hơn, tạo nên hình ảnh trưởng thành nhưng vẫn rất đúng với cá tính. Không phải màn "lột xác" gây sốc, mà là sự chuyển mình tự nhiên của một cô gái đang lớn, đủ để mỗi lần Jenny đăng ảnh du lịch, cư dân mạng lại xuýt xoa vì thần thái ngày càng cuốn hút và gu ăn mặc đẹp mắt chẳng khác nào những bộ ảnh thời trang.

Điển hình là outfit màu kem nhẹ nhàng trước tháp Eiffel trong bộ ảnh nàng Youtuber mới đăng tải. Jenny diện váy ren vàng phối cardigan mỏng, tạo nên tổng thể thanh lịch, nữ tính nhưng không quá cầu kỳ. Chất liệu ren cũng đang dẫn đầu xu hướng mùa hè năm nay bởi vẻ đẹp nhẹ tênh nhưng cũng đầy tinh tế.

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Vẫn với phong cách fairycore đang được Jenny chăm chỉ lăng xê dạo gần đây, cô nàng chọn diện set corset hoa phối chân váy trắng nhiều tầng. Chiếc corset giúp tạo điểm nhấn cho vòng eo trong khi phần chân váy voan xòe rộng mang đến cảm giác bồng bềnh như bước ra từ truyện cổ tích.

Đứng trước khung cảnh Florence lúc hoàng hôn, Jenny lựa chọn chiếc váy hoa nhí hai dây mang tông kem nhẹ nhàng. Thiết kế ôm eo rồi xòe tự nhiên giúp tổng thể vừa nữ tính vừa bay bổng, rất hợp với không khí mùa hè châu Âu. Outfit này cũng cho thấy cô nàng bắt đầu ưu tiên những món đồ có tính thời trang cao hơn thay vì chỉ mặc đơn giản như trước.

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Bộ váy đỏ dáng dài hai dây là một trong những outfit nổi bật nhất của Jenny trong chuyến đi châu Âu. Thiết kế tối giản nhưng tôn dáng nhờ phần corset ôm nhẹ ở thân trên và chân váy xòe mềm mại. Tông đỏ rực rỡ càng làm nổi bật làn da trắng của nữ Youtuber, mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào vừa có chút quyến rũ đúng tuổi đôi mươi.

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Ở một outfit khác, Jenny quay về đúng thế mạnh của mình với áo blouse hồng pastel cổ bèo phối chân váy denim mini. Điểm nhấn nằm ở mái tóc tết hai bên và chiếc túi màu nâu vintage, tạo nên tổng thể mang hơi hướng học đường châu Âu. Đây là kiểu phối đồ trẻ trung, dễ mặc nhưng vẫn đủ nổi bật để chụp ảnh trong các chuyến du lịch.