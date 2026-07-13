Trồng cây khế ở vị trí này, 'hút' vượng khí, 'rước' quý nhân tới nhà

Nhiều người tin rằng nếu trồng đúng vị trí, cây khế có thể góp phần thu hút vượng khí, giúp công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.

Vì sao cây khế được xem là cây phong thủy tốt?

Khế là loại cây thân gỗ sống lâu năm, xanh tốt quanh năm, tán lá sum suê, sai hoa, nhiều quả. Trong phong thủy, những đặc điểm này tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển không ngừng; gia đình đông vui, con cháu đề huề; tài lộc "đơm hoa kết trái"; công việc có thành quả sau thời gian nỗ lực.

Đặc biệt, quả khế mọc thành từng chùm, sai lúc lỉu nên còn được ví như biểu tượng của sự sung túc, của cải ngày càng nhiều.

Hình dáng quả khế khi cắt ngang tạo thành ngôi sao 5 cánh. Theo quan niệm dân gian, hình ngôi sao tượng trưng cho ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ hài hòa, mang ý nghĩa cân bằng năng lượng trong ngôi nhà.

Ngoài ra, câu chuyện cổ tích "Ăn khế trả vàng" cũng khiến nhiều người xem cây khế là biểu tượng của lộc trời, sự chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cây khế

Vị trí phong thủy đẹp nhất để trồng cây khế

1. Trước sân nhà, lệch sang bên trái

Đây được nhiều chuyên gia phong thủy đánh giá là vị trí đẹp nhất.

Theo phong thủy truyền thống, bên trái ngôi nhà (tính từ trong nhìn ra) là phương Thanh Long - tượng trưng cho quý nhân, tài vận và sự phát triển.

Trồng cây khế tại vị trí này được cho là giúp:

- Thu hút sinh khí.

- Giúp công việc thuận lợi.

- Gia đình gặp nhiều may mắn.

- Dễ có quý nhân hỗ trợ.

Nếu cây được chăm sóc xanh tốt, thường xuyên ra hoa kết trái thì càng được xem là dấu hiệu của nguồn năng lượng tích cực.

2. Góc Đông hoặc Đông Nam của khu vườn

Theo ngũ hành: Hướng Đông đại diện cho sức khỏe và sự phát triển; Hướng Đông Nam tượng trưng cho tài lộc, tiền bạc. Khế thuộc hành Mộc nên rất phù hợp với hai hướng này.

Đây cũng là nơi cây có thể nhận nhiều ánh nắng buổi sáng, giúp phát triển khỏe mạnh và mang ý nghĩa "đón dương khí", tượng trưng cho khởi đầu thuận lợi.

3. Trồng trong sân rộng nhưng không chắn cửa chính

Nhiều người thích trồng khế ngay giữa sân vì tạo bóng mát. Tuy nhiên, theo phong thủy, cây lớn chắn thẳng cửa chính có thể cản trở luồng khí lưu thông vào nhà.

Vì vậy, nên đặt cây:

- Cách cửa chính vài mét.

- Lệch sang một bên.

- Không che kín lối đi.

- Không khiến khu vực trước nhà trở nên tối tăm, ẩm thấp.

Một khoảng sân thông thoáng luôn được xem là điều kiện để đón sinh khí và ánh sáng tự nhiên.

4. Góc sân sau nếu muốn tăng sự ổn định

Nếu diện tích trước nhà hạn chế, cây khế vẫn có thể trồng ở sân sau. Theo quan niệm dân gian, cây ăn quả phía sau tượng trưng cho "hậu vận vững vàng", cuộc sống ổn định và con cháu phát triển. Tuy nhiên, khu vực này cần có đủ ánh sáng để cây sinh trưởng tốt.

Những vị trí nên tránh trồng cây khế

Theo phong thủy, không nên trồng khế tại các vị trí sau:

Ngay giữa cổng ra vào: Cây lớn có thể cản trở dòng khí, đồng thời gây bất tiện trong sinh hoạt.

Quá sát nền nhà: Bộ rễ phát triển lâu năm có thể ảnh hưởng đến nền móng hoặc hệ thống thoát nước.

Ở nơi quá tối, ẩm thấp: Không chỉ khiến cây phát triển kém mà còn tạo cảm giác âm u, thiếu sức sống.

Dưới đường dây điện hoặc sát mái nhà: Tán cây phát triển mạnh về sau có thể gây mất an toàn và khó chăm sóc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.