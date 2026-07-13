6 vật dụng tuyệt đối không nên lau bằng cồn khi dọn nhà

Sau giai đoạn dịch bệnh, nhiều người hình thành thói quen sử dụng cồn để khử khuẩn mọi bề mặt trong nhà.

Thực tế, cồn rất hiệu quả khi vệ sinh gương, tay nắm kim loại, kính hoặc một số bề mặt cứng. Tuy nhiên, cồn là dung môi có khả năng hòa tan nhiều loại dầu, sáp và lớp phủ bảo vệ. Vì vậy, với một số vật liệu, nó không làm sạch mà còn khiến đồ dùng xuống cấp nhanh hơn.

1. Ghế sofa da thật

Ghế sofa da là món đồ đầu tiên nên tránh xa cồn.

Nhiều người lo ngại sofa là nơi tiếp xúc thường xuyên nên muốn vừa lau sạch vừa khử khuẩn bằng cồn. Tuy nhiên, đây lại là một trong những sai lầm phổ biến nhất.

Cồn sẽ hòa tan lớp dầu tự nhiên và lớp bảo vệ trên bề mặt da. Sau nhiều lần lau, da bắt đầu:

- Khô cứng.

- Mất độ bóng.

- Phai màu.

- Xuất hiện các vết nứt.

Đặc biệt, những hư hỏng này gần như không thể phục hồi hoàn toàn.

Cách làm đúng: Dùng khăn mềm hơi ẩm kết hợp dung dịch vệ sinh chuyên dụng dành cho đồ da.

2. Các sản phẩm bằng acrylic

Acrylic (mica trong suốt) được sử dụng khá nhiều trong nội thất hiện đại như:

- Ngăn kéo tủ lạnh.

- Mặt bàn.

- Kệ trưng bày.

- Chân bàn.

- Hộp đựng mỹ phẩm.

Nhược điểm của acrylic là rất dễ bám dấu vân tay nên nhiều người nghĩ dùng cồn sẽ sạch hơn.

Thực tế, cồn có thể làm:

- Bề mặt chuyển trắng đục.

- Mất độ trong suốt.

- Xuất hiện các vết rạn li ti như nứt chân chim.

Một khi xảy ra hiện tượng này, rất khó khôi phục lại vẻ trong suốt ban đầu.

Cách làm đúng: Chỉ nên dùng khăn microfiber mềm cùng nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh chuyên dụng cho acrylic.

3. Cửa chống trộm và khóa thông minh

Không ít gia đình thường xuyên lau tay nắm cửa bằng cồn để khử khuẩn.

Nếu cửa có lớp sơn phủ hoặc lớp bảo vệ bề mặt, việc lau cồn thường xuyên có thể khiến:

- Sơn bong tróc.

- Bề mặt loang màu.

- Lớp phủ bị ăn mòn.

Đặc biệt, với các dòng khóa thông minh có cảm biến vân tay, cồn có thể làm hỏng lớp phủ bảo vệ của cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng nhận diện.

Cách làm đúng: Chỉ dùng khăn ẩm hoặc dung dịch vệ sinh được nhà sản xuất khuyến nghị.

4. Nội thất gỗ tự nhiên

Đồ gỗ nguyên khối thường được phủ:

- Vecni.

- Sơn PU.

- Sáp bảo vệ.

Các lớp hoàn thiện này giúp chống ẩm, chống trầy và giữ màu gỗ.

Cồn có thể làm hòa tan hoặc làm yếu lớp phủ này. Không chỉ vậy, vì bay hơi rất nhanh nên cồn còn khiến gỗ mất độ ẩm, lâu dần dẫn đến:

- Co ngót.

- Cong vênh.

- Nứt bề mặt.

Đối với những món nội thất có giá trị, đây là hư hỏng rất khó khắc phục.

Cách làm đúng: Dùng khăn mềm vắt khô và chất vệ sinh dành riêng cho gỗ.

5. Laptop và màn hình máy tính

Nhiều người vẫn dùng cồn để lau màn hình với suy nghĩ sẽ sạch dấu vân tay nhanh hơn.

Tuy nhiên, đa số màn hình hiện nay đều có lớp phủ chống chói hoặc chống phản xạ. Cồn có thể làm hỏng lớp phủ này, khiến:

- Màn hình bị mờ.

- Hiển thị kém sắc nét.

- Xuất hiện các vùng loang màu theo thời gian.

Không chỉ màn hình, phần vỏ máy cũng có thể bị bạc màu hoặc nhám bề mặt nếu tiếp xúc nhiều với cồn.

Cách làm đúng: Dùng khăn microfiber khô hoặc dung dịch vệ sinh màn hình chuyên dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

6. Tủ phủ màng PVC (màng da)

Nhiều mẫu tủ bếp, tủ quần áo hoặc tủ lavabo hiện nay được phủ lớp màng PVC để tạo hiệu ứng bề mặt đẹp và chống bám bẩn.

Lớp màng này khá nhạy cảm với cồn. Nếu lau thường xuyên, bề mặt có thể:

- Bong mép.

- Phồng rộp.

- Mất màu.

- Giảm độ bền.

Cách làm đúng: Dùng khăn mềm cùng nước rửa chén pha loãng hoặc dung dịch vệ sinh chuyên dụng cho bề mặt phủ màng.

Cồn nên dùng để vệ sinh những gì?

Thay vì sử dụng cho mọi bề mặt, cồn chỉ phù hợp với một số trường hợp như:

- Gương, kính.

- Tay nắm kim loại.

- Một số bề mặt inox.

- Điện thoại (nếu dùng đúng loại cồn và theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

- Các vật dụng được hướng dẫn có thể vệ sinh bằng cồn.

Trước khi sử dụng, nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc thử trên một góc khuất để tránh làm hỏng bề mặt.

Kết luận

Cồn là chất tẩy rửa và khử khuẩn hữu ích, nhưng không phải "dung dịch đa năng" cho mọi vật dụng trong nhà. Chỉ một vài phút lau chùi sai cách cũng có thể khiến sofa da, đồ gỗ, màn hình máy tính hay bề mặt acrylic xuống cấp nhanh chóng.

Khi vệ sinh nhà cửa, điều quan trọng không chỉ là làm sạch mà còn là lựa chọn đúng loại dung dịch phù hợp với từng chất liệu. Một chút cẩn thận sẽ giúp đồ dùng bền đẹp hơn và tránh được những khoản chi sửa chữa hoặc thay mới không đáng có.