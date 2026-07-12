Chỉ cần Erling Halland nổi tiếng, phần còn lại cứ để pháp sư Trung Hoa lo

Món đồ ăn theo Erling Halland đang được giới trẻ Trung Quốc phát cuồng.

World Cup 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ của Erling Haaland. "Quái thú" mang áo số 9 đã trở thành hiện tượng với sức hủy diệt trên sân cỏ khi gánh vác cả một tuyển Na Uy vốn không được đánh giá quá cao. Với 7 bàn thắng chỉ sau 5 trận đầu, đỉnh điểm là cú đúp hủy diệt tiễn Brazil rời giải đấu, tiền đạo 25 tuổi đang viết lại vị thế bóng đá nước nhà.

Không chỉ có sức công phá lưới, Haaland còn gây ấn tượng với tính cách và gương mặt dí dỏm, thân thiện. Cư dân mạng Trung Quốc gọi anh là "Habao" (Bảo bối Haaland) một cách cưng chiều. Và khi một ngôi sao sở hữu sức hút mang tính giải trí cao như Haaland kết hợp với tốc độ sản xuất công nghiệp của Trung Quốc, những sản phẩm "độc lạ" bắt đầu ra đời.

Ngay khi bức ảnh chế phác họa Haaland theo phong cách hoạt hình mô tả góc nghiêng với chiếc mũi hếch đặc trưng và mái tóc vàng bồng bềnh trở nên thịnh hành, các xưởng sản xuất tại Trung Quốc đã nhập cuộc, cho ra đời chiếc khăn lau tay tạo hình hoạt hình của nam cầu thủ.

Khăn lau tay hình hoạt họa của Haaland

Treo trong nhà rất xinh

Sản phẩm được thiết kế với chất liệu nhung san hô siêu thấm hút, mô phỏng lại biểu cảm vừa cọc vừa hài cùng chiếc áo số 9 quen thuộc của tiền đạo Na Uy. Tên in trên sản phẩm được thay đổi 1 chút vì Erling Haaland đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho tên đầy đủ thương mại của mình. Giá của chiếc khăn này là 29,9 tệ, tương đương 115 nghìn đồng. Khăn lau tay này lập tức gây sốt vì độ chữa lành và hài hước của nó. Thậm chí, họ còn sản xuất thêm phiên bản Haaland ngồi thiền mô phỏng lại pha ăn mừng trứ danh của anh.

Vừa để decor, vừa sử dụng được

Có cả phiên bản ngồi thiền

Các cửa hàng tiện lợi lớn hay các shop phụ kiện tại Trung Quốc liên tục rơi vào tình trạng cháy hàng để các bạn trẻ có thể nhìn thấy mặt thần tượng ở bất cứ ngóc ngách nào trong nhà. Rõ ràng, Erling Haaland tại World Cup 2026 không chỉ chứng minh mình là một sát thủ vòng cấm hàng đầu thế giới mà còn là "mỏ vàng" cho ngành công nghiệp chế tác và bán lẻ Trung Quốc.