Nể pháp sư Trung Hoa: 1 toà nhà 3 vạn người sinh sống

Đây là toà nhà chung cư đông dân nhất Trung Quốc.

Đó chính là tòa chung cư Regent International tọa lạc tại Thành phố Thế kỷ Tiền Giang, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bạn đã bao giờ tưởng tượng đến một cuộc sống mà cả tháng trời không cần bước chân ra ngoài nhưng vẫn có đầy đủ từ đồ ăn thức uống, phòng gym, tiệm cắt tóc, cho đến cả một cộng đồng hàng vạn người sinh hoạt ngay bên cạnh? Cuộc sống vậy diễn ra ngay trong tòa chung cư này, hay người ta còn quen gọi là thị trấn thẳng đứng giữa lòng vương quốc tỷ dân với sức chứa lên đến 30.000 người.

Nhìn từ bên ngoài, Regent International là một khối kiến trúc khổng lồ hình chữ S cao 206 mét, sừng sững với 36 đến 39 tầng. Ít ai biết rằng, ban đầu công trình này được thiết kế để trở thành một khách sạn 6 sao sang trọng. Tuy nhiên, do sự thay đổi của thị trường bất động sản, tòa nhà mới được chuyển đổi công năng thành tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp. Từ đó, các phòng khách sạn diện tích lớn được chia nhỏ thành hàng nghìn căn hộ thông tầng có trần cao từ 5 đến 6 mét. Nhờ sự thay đổi này, Regent International đã trở thành thỏi nam châm thu hút làn sóng người trẻ đổ về Hàng Châu lập nghiệp.

Với số lượng dân số ngang bằng cả một thị trấn, hầu như phòng nào cũng luôn trong tình trạng chật kín người thuê. Chính vì mật độ cư dân quá khủng khiếp, hệ thống hạ tầng của tòa nhà liên tục rơi vào trạng thái quá tải, nhất là thang máy luôn chật kín người. Cư dân có khi phải xếp hàng chờ đợi đến 2 tiếng đồng hồ mới có thể lên hoặc xuống nhà, nên chuyện người thuê phải đi lại bằng thang bộ là thường như cơm bữa.

Bên cạnh đó, việc hàng vạn con người sống chung dưới một mái nhà khiến không gian chung lúc nào cũng tràn ngập tiếng ồn. Người thuê tại đây rất khó để tìm kiếm được một không gian riêng tư thật sự cho bản thân. Để duy trì sự sống cho một "thị trấn" khổng lồ, hệ thống an toàn cháy nổ cùng hệ thống cấp nước sạch của tòa nhà luôn phải hoạt động hết công suất 24/7 suốt cả ngày đêm.

Tuy vậy, bên trong mỗi căn hộ lại được bố trí sạch đẹp, hiện đại. Tham qua một căn hộ bất kì, có thể thấy điểm ấn tượng nhất là khoảng ban công rộng, nơi đặt sẵn một bồn tắm trắng ngoài trời. Chi tiết này mang lại cảm giác khá “luxury” dù căn hộ nằm trong một khu dân cư siêu đông đúc. Ban công dùng cửa kính lớn, vừa giúp lấy sáng cho toàn bộ căn phòng vừa tạo cảm giác thoáng hơn.

Từ ban công bước vào là khu ngủ kết hợp phòng khách. Chiếc giường cỡ lớn được đặt sát hệ tủ âm tường chạy hết một mảng, bên cạnh là sofa trắng, bàn tròn nhỏ và bàn trang điểm, đủ cho những nhu cầu cơ bản hàng ngày. Trần nhà gắn đèn âm, sàn lát bóng màu ghi sáng khiến tổng thể trông sạch sẽ và “nịnh mắt” hơn diện tích thực.

Khu vệ sinh được thiết kế riêng biệt với buồng tắm kính, lavabo treo tường và thiết bị hiện đại, tiếp tục giữ tinh thần tối giản giống toàn bộ căn hộ. Tiếp theo đó là khu bếp cũng có gam màu trắng và đủ tiện nghi cần có. Nhìn chung, nếu chỉ xét riêng phần hoàn thiện nội thất, căn hộ này mang dáng dấp của một studio cao cấp, sạch sẽ, sáng sủa và có điểm nhấn.

Dù có nhiều bất tiện về không gian nhưng điều giữ chân cư dân ở đây là lối sống "tự cung tự cấp" độc nhất vô nhị. Để phục vụ cho cư dân, tòa nhà có hệ thống siêu thị mini, chợ thực phẩm tươi sống, cùng chuỗi nhà hàng ăn uống phục vụ từ sáng sớm đến đêm muộn ngay trong sảnh. Các phòng tập gym hiện đại, tiệm cắt tóc, nail, salon thẩm mỹ cũng xuất hiện ở khắp các tầng dịch vụ. Nếu muốn thư giãn, có ngay từ quán cà phê làm việc, tiệm giặt là, quán internet cho đến các văn phòng chuyển phát nhanh để cư dân không cần ra ngoài vẫn đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt.