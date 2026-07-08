1 câu nói của Võ Hà Linh trong đêm 7/7 viral khắp Threads

Dân tình bàn luận sôi nổi về câu nói này của Võ Hà Linh.

Tối 7/7 vừa qua, cộng đồng mua sắm online sôi động với mega livestream của Võ Hà Linh khi nhiều người tranh thủ săn ưu đãi dịp sale ngày đôi. Tiếp tục phát huy thế mạnh ở các ngành hàng làm đẹp, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân kết hợp thời trang, phiên live của "chiến thần livestream" thu hút đông đảo lượng người xem trực tiếp. Ghi nhận vào khoảng 21h46, livestream có hơn 167.000 mắt xem cùng lúc, và trong suốt phiên live đã có hàng nghìn sản phẩm liên tục được chốt đơn. Xuyên suốt buổi phát sóng cũng như sau khi kết thúc, phiên livestream của Võ Hà Linh đều trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, sau khi phiên live khép lại, một phát ngôn của Võ Hà Linh bất ngờ được nhiều netizen chia sẻ và tranh luận. Cụ thể, trong lúc giới thiệu sản phẩm, cô nói: "Quà tặng chỉ là quà tặng thôi chứ không tính vào giá sản phẩm". Bài đăng trích lại câu nói này nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt xem cùng hơn 3.000 lượt tương tác trên nền tảng Threads.

Phát ngôn của Võ Hà Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi thời gian gần đây, giới livestream đang có nhiều tranh luận xoay quanh cách xác định giá sản phẩm và giá trị quà tặng đi kèm. Nhiều ý kiến cho rằng việc cộng cả giá trị quà tặng vào giá gốc của sản phẩm, từ đó tạo ra mức giá niêm yết cao hơn. Khi áp dụng chương trình giảm giá, mức chênh lệch lớn dễ khiến người mua cảm thấy đang nhận được một "deal hời" hơn thực tế.

Trước đó, Hannah Olala cũng từng trở thành tâm điểm chú ý khi phản hồi một bình luận của người xem về cách tính giá sản phẩm. Cô cho biết mức giá gốc được tính dựa trên tổng giá trị của sản phẩm và các quà tặng đi kèm, đồng thời giải thích: "Quà cũng có giá trị mà".

Thực tế, không có một quy chuẩn bắt buộc về cách giới thiệu giá sản phẩm và quà tặng trong các chiến dịch bán hàng. Tùy vào chiến lược truyền thông, mỗi thương hiệu hoặc nhà bán hàng có thể lựa chọn cách thể hiện khác nhau. Có đơn vị lựa chọn nhấn mạnh giá thanh toán cuối cùng, có đơn vị lại truyền tải tổng giá trị của sản phẩm và quà tặng để làm nổi bật quyền lợi khách hàng. Đây đều là những cách tiếp cận có thể bắt gặp trên các sàn thương mại điện tử. Điều quan trọng không phải là cách diễn đạt, mà là thông tin phải đầy đủ, minh bạch và không khiến người tiêu dùng hiểu sai về mức giá thực tế cần chi trả.

Về phía người mua, thay vì chỉ nhìn vào những con số được làm nổi bật trong livestream hay trên banner quảng cáo, việc đọc kỹ mô tả sản phẩm, điều kiện áp dụng ưu đãi, giá trị quà tặng và số tiền thực tế phải thanh toán vẫn là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá một chương trình khuyến mãi có thực sự hấp dẫn hay không.