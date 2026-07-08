Không cần mua cả tủ đồ mới: Chỉ với 6 món cơ bản, bạn vẫn có thể mặc đẹp chuẩn phong cách sao hè này

Mùa hè luôn là thời điểm khiến nhiều người muốn làm mới tủ quần áo. Những chuyến du lịch, kỳ nghỉ hay các buổi dạo phố dưới nắng khiến ai cũng muốn diện những bộ đồ vừa đẹp vừa thoải mái.

Thời tiết nóng bức cũng khiến việc cân bằng giữa sự mát mẻ và phong cách trở thành bài toán không dễ. Thay vì mua sắm ồ ạt, nhiều ngôi sao và tín đồ thời trang lại lựa chọn "thời trang tối giản" , tận dụng những món đồ cơ bản nhưng phối theo cách thông minh để tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa thời thượng.

Từ Bella Hadid đến Olivia Rodrigo , dưới đây là 6 công thức mặc đẹp đáng học hỏi cho mùa hè.

1. Váy maxi + dép xỏ ngón: Công thức nghỉ dưỡng chuẩn Bella Hadid

Bella Hadid luôn được xem là một trong những biểu tượng mặc đẹp của mùa hè. Cô thường không cần những thiết kế cầu kỳ mà vẫn tạo được sức hút nhờ cách kết hợp các món đồ tối giản. Trong một lần xuất hiện tại Saint-Tropez, Bella diện váy maxi cổ chữ V màu nâu đậm kết hợp cùng dép xỏ ngón da tối giản , tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng đậm chất nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn nằm ở các phụ kiện như dây chuyền vàng nhiều lớp, mặt dây chuyền bản lớn và vòng tay xếp tầng, giúp tổng thể trở nên nổi bật mà vẫn nhẹ nhàng.

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2. Áo phông + quần jeans cạp trễ: Phong cách Y2K chưa bao giờ hạ nhiệt

Quần jeans cạp trễ đang trở lại mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Nếu muốn dễ mặc hơn, hãy chọn kiểu ống suông rộng thay vì ôm sát. Thiết kế này giúp tạo cảm giác thoải mái, đồng thời tôn dáng và mang đến vẻ ngoài tự nhiên.

Olivia Rodrigo là ví dụ điển hình khi phối áo phông in họa tiết với quần jeans cạp trễ, sau đó hoàn thiện bằng đôi giày cao gót gót thấp (kitten heels), tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa trẻ trung.

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3. Áo ba lỗ + chân váy: Tối giản nhưng vẫn đầy nữ tính

Nếu yêu thích phong cách thập niên 1990, đây là công thức đáng thử. Một chiếc áo ba lỗ màu đen kết hợp với chân váy trắng hoặc màu kem bằng chất liệu voan nhẹ sẽ tạo nên sự tương phản hài hòa.

Lớp vải mềm mại của chân váy giúp cân bằng sự khỏe khoắn của áo ba lỗ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát. Để tăng thêm điểm nhấn, bạn có thể phối cùng túi xách dáng Đông – Tây (East-West bag) và dép xỏ ngón đế dày.

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4. Áo buộc dây + quần denim: Trẻ trung và năng động

Đây là công thức phù hợp cho cả những chuyến du lịch biển lẫn các buổi dạo phố. Hãy chọn áo buộc dây hoặc áo xuyên thấu tông màu sáng để tạo cảm giác mát mẻ, kết hợp với quần jeans ống rộng nhằm giữ sự thoải mái. Một đôi dép xỏ ngón ánh kim cùng kính phi công bản lớn sẽ giúp bộ trang phục thêm cá tính.

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5. Áo mỏng màu nổi + chân váy chấm bi: Hơi thở retro quay trở lại

Những gam màu rực rỡ vẫn là xu hướng nổi bật của mùa hè. Bạn có thể chọn áo thun hoặc áo dài tay mỏng màu sắc tươi sáng , phối cùng chân váy chấm bi , họa tiết đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích trở lại. Nếu chọn chân váy có phom phồng nhẹ, tổng thể sẽ vừa tôn dáng vừa mang hơi hướng cổ điển. Hoàn thiện bằng giày mũi nhọn màu đen và túi xách đơn giản là đã đủ thanh lịch.

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6. Áo sơ mi kẻ sọc + quần shorts: Mặc mát mà vẫn có gu

Quần shorts luôn là món đồ không thể thiếu trong mùa hè, nhưng để mặc đẹp không hề đơn giản. Các fashionista thường chọn áo sơ mi kẻ sọc oversized kết hợp với quần shorts thể thao màu nổi hoặc shorts vải lanh , tạo nên vẻ ngoài vừa thoải mái vừa thời trang. Đừng quên hoàn thiện bằng giày tabi mũi chẻ hoặc giày mũi tròn cùng kính râm gọng mảnh để tăng điểm nhấn.

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Điểm chung trong phong cách của các ngôi sao mùa hè năm nay không nằm ở việc sở hữu thật nhiều quần áo mới, mà là biết kết hợp những món đồ cơ bản theo cách thông minh . Một chiếc váy dài, áo phông trắng, quần jeans, chân váy đơn sắc, sơ mi kẻ hay quần shorts đều là những món đồ hầu như ai cũng có sẵn trong tủ.

Chỉ cần thay đổi cách phối cùng phụ kiện, chất liệu hoặc tỷ lệ trang phục, bạn đã có thể tạo nên nhiều diện mạo khác nhau mà không cần chi quá nhiều tiền. Đây cũng chính là tinh thần của xu hướng "less is more" (càng tối giản càng thời trang) đang được nhiều ngôi sao và giới mộ điệu theo đuổi trong mùa hè năm nay.