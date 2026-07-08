Hannah Olala được khen

Chia sẻ mới nhất của Hannah Olala trên trang cá nhân nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Mới đây, Hannah Olala khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ một "thiết kế" đặc biệt xuất hiện trong căn penthouse rộng 600m². Điểm nhấn lần này không phải món nội thất đắt đỏ mà là chiếc bàn độc đáo được phủ kín bởi những cánh hoa tươi ép khô. Toàn bộ số hoa được tận dụng từ những bó hoa Hannah Olala nhận được trong dịp sinh nhật hồi tháng 5 vừa qua. Những lẵng hoa đến từ các thương hiệu, nhãn hàng, bạn bè và người thân gửi tặng đã được ông xã cô giữ lại, xử lý và biến thành một món nội thất mang dấu ấn cá nhân.

Trong bài đăng trên Facebook cá nhân, Hannah Olala chia sẻ: "Hoa hôm trước mọi người tặng sinh nhật Na, chồng tui mang đi ép resin cho cái bàn ở phòng khách (mà chắc Na sẽ mang nó sang ở phòng làm việc để tiếp khách). Rồi hoa còn lại ảnh làm thành vách tường cho văn phòng mới. Đẹp xấu không nói, mà Na thấy nó ý nghĩa và dễ thương. Vì ổng biết Na yêu hoa và trân trọng mỗi bông được tặng".

Hannah Olala chia sẻ về chiếc bàn hoa tươi ép khô trong phòng khách

Chi phí để ép hoa cho chiếc bàn khoảng 20 triệu đồng

Trong dịp sinh nhật hồi tháng 5, Hannah Olala từng chia sẻ hình ảnh "vườn hoa tươi" mà cô nhận được từ người thân, bạn bè và các thương hiệu. Vợ chồng cô đã chi khoảng 20 triệu để ép hoa resin lên mặt bàn phòng khách. Đây là kỹ thuật bảo quản hoa bằng cách làm khô hoa, sau đó cố định chúng bên trong lớp nhựa resin trong suốt. Khi hoàn thiện, lớp nhựa trở nên cứng cáp, tạo hiệu ứng như những cánh hoa được "đóng băng" trong khoảnh khắc đẹp nhất, giúp lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên của hoa trong thời gian dài.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú với ý tưởng này bởi đây được xem là cách "tái sinh" những bó hoa sau dịp đặc biệt thay vì để chúng nhanh chóng héo úa rồi bỏ đi. Không chỉ giúp lưu giữ vẻ đẹp của hoa trong thời gian dài, cách làm này còn được đánh giá là thể hiện sự trân trọng đối với những món quà và tình cảm mà người tặng gửi gắm.

"Vườn hoa tươi" từ các nhãn hàng, bạn bè, người thân tặng Hannah Olala trong dịp sinh nhật

Cận cảnh hoa tươi sau khi ép khô

Xu hướng ép hoa ngày càng được nhiều người ưa chuộng

Không chỉ riêng Hannah Olala, việc ép hoa làm kỷ niệm thực tế đã trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích trong vài năm trở lại đây. Thay vì chỉ cắm hoa vài ngày rồi bỏ khi hoa héo, nhiều người lựa chọn mang những bó hoa có ý nghĩa đặc biệt đi ép và bảo quản bằng resin để lưu giữ vẻ đẹp lâu dài. Chi phí thực hiện cũng khá đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu nên ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Khách hàng phổ biến nhất là các cặp cô dâu - chú rể, những người thường mang bó hoa cưới đi ép sau hôn lễ để lưu giữ dấu ấn của ngày trọng đại. Bên cạnh đó, hoa sinh nhật, hoa tốt nghiệp, hoa cầu hôn hay những bó hoa được tặng trong các dịp đặc biệt cũng thường được "hồi sinh" theo cách này thay vì bỏ đi sau vài ngày. Tùy vào sở thích, hoa có thể được chế tác thành tranh treo tường, mặt bàn, đèn ngủ, đồng hồ, khay trang trí hoặc nhiều món đồ decor khác.

Không chỉ giúp kéo dài "tuổi thọ" của những bó hoa, xu hướng này còn biến những món quà vốn chỉ đẹp trong thời gian ngắn thành những vật lưu niệm mang dấu ấn cá nhân. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người sẵn sàng đầu tư để lưu giữ những bó hoa gắn với các cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống.