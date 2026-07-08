7 vật dụng trong nhà bẩn chẳng kém giẻ rửa bát: Món số 1 nhiều người dùng từ sáng đến đêm

Phần lớn những vật dụng này đều rất quen thuộc và được sử dụng mỗi ngày, nhưng lại dễ bị bỏ quên trong quá trình vệ sinh nhà cửa.

Khi dọn dẹp nhà cửa, nhiều người thường tập trung vào sàn nhà, bếp hay nhà vệ sinh mà quên mất những vật dụng sử dụng hằng ngày. Thực tế, một số món đồ nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng nếu không được vệ sinh định kỳ lại có thể trở thành nơi tích tụ bụi bẩn, mồ hôi, cặn bám và vi khuẩn. Dưới đây là 7 vật dụng quen thuộc mà bạn nên kiểm tra ngay để đảm bảo không gian sống luôn sạch sẽ và an toàn.

1. Tai nghe nhét tai

Nhiều người có thói quen đeo tai nghe gần như cả ngày, từ lúc đi làm, tập thể dục, ngồi quán cà phê đến trước khi đi ngủ. Thế nhưng, không ít người lại hiếm khi vệ sinh tai nghe dù đây là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với tai mỗi ngày. Sau thời gian sử dụng, ráy tai, mồ hôi và bụi bẩn có thể bám lại trên đầu tai nghe, đặc biệt khi cất vào hộp sạc kín, tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ. Vì vậy, hãy lau sạch đầu tai nghe và vệ sinh hộp sạc định kỳ để thiết bị luôn sạch sẽ và hạn chế nguy cơ gây khó chịu cho tai khi sử dụng.

2. Tay nắm cửa tủ lạnh

Tay nắm cửa tủ lạnh là một trong những vị trí được chạm vào nhiều nhất trong căn bếp nhưng lại rất dễ bị bỏ quên khi dọn dẹp. Trước khi mở tủ, nhiều người vừa sơ chế thịt cá, rửa rau hay cầm các loại thực phẩm sống, khiến dầu mỡ, nước và vi khuẩn từ tay vô tình bám lên bề mặt tay cầm. Qua thời gian, đây có thể trở thành nơi tích tụ nhiều bụi bẩn và vi sinh vật nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Không ít người chỉ chăm lau sạch bên trong tủ lạnh mà quên mất phần tay nắm - nơi cả gia đình đều tiếp xúc nhiều lần mỗi ngày. Vì vậy, khi vệ sinh tủ lạnh, hãy dành thêm vài giây lau sạch tay cầm bằng khăn sạch hoặc dung dịch khử khuẩn phù hợp. Thói quen nhỏ này không chỉ giúp giữ bề mặt luôn sạch sẽ mà còn góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm.

3. Màn hình điện thoại

Điện thoại gần như theo chúng ta cả ngày, từ nơi làm việc đến bàn ăn, thậm chí nhiều người còn sử dụng trong nhà vệ sinh. Việc cầm nắm liên tục khiến màn hình dễ bám dấu vân tay, dầu từ da và vi khuẩn từ môi trường xung quanh. Vệ sinh điện thoại định kỳ bằng khăn chuyên dụng hoặc khăn cồn dành cho thiết bị điện tử sẽ giúp hạn chế bụi bẩn và giữ máy sạch hơn.

4. Thớt

Thớt là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nên cần được chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, nếu dùng chung một chiếc thớt để chế biến thực phẩm sống và thực phẩm chín, nguy cơ nhiễm chéo sẽ tăng lên. Không chỉ vậy, các vết dao cắt xuất hiện sau thời gian dài sử dụng cũng có thể giữ lại cặn thực phẩm, độ ẩm và tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ. Vì vậy, mọi người nên sử dụng riêng thớt cho đồ sống và đồ chín, đồng thời thay mới khi thớt xuất hiện nhiều vết nứt, mốc hoặc có mùi khó chịu.

5. Bông tắm

Nhiều người rất chăm thay khăn mặt nhưng lại quên mất bông tắm cũng là vật dụng cần được thay định kỳ. Sau mỗi lần tắm, lớp tế bào chết, dầu thừa và cặn xà phòng sẽ bám lại trong các mắt lưới. Nếu chỉ treo trong phòng tắm ẩm ướt mà không giặt sạch hay phơi khô, đây có thể trở thành môi trường thuận lợi để vi khuẩn và nấm mốc phát triển theo thời gian. Để hạn chế tình trạng này, bạn hãy giặt sạch bông tắm sau mỗi lần sử dụng, vắt thật ráo nước và treo ở nơi thông thoáng. Nếu bông đã ngả màu, có mùi hôi hoặc bị xơ cứng, đó là dấu hiệu nên thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

6. Đầu vòi sen

Mỗi ngày bạn đều dùng vòi sen để làm sạch cơ thể, nhưng lại ít khi nghĩ đến việc chính chiếc vòi sen cũng cần được làm sạch. Cặn khoáng và mảng bám tích tụ lâu ngày không chỉ khiến nước chảy yếu hơn mà còn tạo môi trường thuận lợi để vi sinh vật bám trên bề mặt. Nếu đã lâu chưa một lần tháo đầu vòi sen để vệ sinh, có lẽ đây là lúc bạn nên kiểm tra, bởi chỉ nhìn bên ngoài rất khó nhận ra lượng cặn đang tích tụ bên trong.

7. Tay nắm cửa

Tay nắm cửa là một trong những vị trí được mọi thành viên trong gia đình chạm vào nhiều nhất mỗi ngày. Đây cũng là nơi dễ tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn nếu không được lau chùi thường xuyên, đặc biệt là tay nắm cửa chính, cửa phòng tắm hoặc phòng bếp. Chỉ cần dùng khăn sạch hoặc khăn khử khuẩn lau định kỳ vài lần mỗi tuần là đã góp phần giảm nguy cơ lây lan vi khuẩn qua tiếp xúc.