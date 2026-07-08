8 kem chống nắng ngừa nám đáng mua nhất 2026: Có cả lựa chọn bình dân lẫn cao cấp

Mùa hè ngày càng nắng gắt, chỉ số UV liên tục ở mức cao nên việc chọn đúng kem chống nắng quan trọng hơn bao giờ hết.

Trên Threads, nhiều người dùng đã chia sẻ những sản phẩm giúp hạn chế tình trạng da sạm màu sau khi tiếp xúc với nắng. Từ các dòng bình dân đến những sản phẩm được xem là "nhất định phải mua khi sang Nhật", dưới đây là danh sách đang được cộng đồng làm đẹp đánh giá cao.

1. Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk

Chỉ số chống nắng: SPF50+ / PA++++

Dung tích: 60ml

Anessa vẫn luôn được xem là "vua chống nắng" trong mắt nhiều tín đồ làm đẹp. Trên Threads, không ít người nhận xét đây là sản phẩm có thể "cân" được cả nắng gay gắt miền Nam mà vẫn giúp da hạn chế sạm màu.

Phiên bản 5X sử dụng công nghệ Auto Repair UV độc quyền, có khả năng tự phục hồi lớp màng chống nắng khi bị ma sát hoặc tổn thương, giúp duy trì hiệu quả bảo vệ da lâu hơn. Kết cấu dạng sữa lỏng, dễ tán, chống nước và chống mồ hôi tốt nhưng vẫn tạo cảm giác nhẹ mặt.

Nơi mua: Anessa Official Store

2. Shiseido Expert Sun Protector Lotion

Chỉ số: SPF50+ / PA++++

Dung tích: 50ml

Sản phẩm nổi bật nhờ công nghệ SynchroShieldRepair™ , giúp lớp màng chống nắng trở nên bền hơn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, nước hoặc mồ hôi.

Kem có khả năng chống nước, chống mồ hôi tốt, đồng thời mang lại hiệu ứng da mịn, căng bóng nhẹ ngay sau khi thoa. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Nơi mua: Shiseido

3. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Invisible Fluid

Chỉ số: SPF50+ / PA++++ (PPD 46.6)

Dung tích: 50ml

Đối với nhiều người, cảm giác bí dính sau khi đổ mồ hôi chính là điều khó chịu nhất khi dùng kem chống nắng. Điểm mạnh của dòng Anthelios là dù da tiết dầu hay ra nhiều mồ hôi, sản phẩm vẫn không khiến cát bụi bám vào da hoặc dính lên quần áo.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên thoa từng lớp mỏng theo cùng một hướng. Cách này giúp hạn chế vón cục và giảm hiện tượng trắng bệch.

4. Biore UV Athlizm Essence

Chỉ số: SPF50+ / PA++++

Dung tích: 70g

Đây là một trong những dòng chống nắng được nhiều người khuyên mua khi đến Nhật Bản. Theo đánh giá của người dùng Nhật, đây là một trong những sản phẩm chống nắng bình dân có khả năng bảo vệ da rất tốt ngay cả trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt.

Công thức mới có kết cấu dạng tinh chất mỏng nhẹ, bám da tốt, hạn chế hiện tượng "mồ hôi trắng" sau khi vận động. Dù đổ nhiều mồ hôi, da vẫn giữ được bề mặt khô ráo với hiệu ứng lì nhẹ.

Nơi mua: Hasaki

5. KOSÉ Sekkisei UV milk SPF50+ PA++++

Chỉ số: SPF50+ / PA++++

Dung tích: 90g

Dòng gel chống nắng này có kết cấu lỏng nhẹ như lotion, thấm nhanh, không gây nặng mặt hay để lại vệt trắng.

Sản phẩm còn chứa khoảng 80% thành phần dưỡng da , bao gồm chiết xuất ý dĩ và nhiều loại thực vật, giúp duy trì độ ẩm đồng thời hỗ trợ mang lại làn da sáng khỏe hơn.

Nơi mua: Kosé Corporation Việt Nam

6. ORBIS Extreme UV Protection Gel

Chỉ số: SPF50+ / PA++++

Dung tích: 80g

Có thể dùng cho cả mặt và cơ thể. Gel chống nắng tạo lớp màng mỏng nhẹ nhưng bền hơn khi tiếp xúc với mồ hôi, đồng thời có khả năng chống nước và chống ma sát.

Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung 4 thành phần chiết xuất thực vật giúp duy trì độ ẩm, hạn chế cảm giác khô ráp sau nhiều giờ tiếp xúc với ánh nắng.

Nơi mua: orbis

7. DHC Brightening UV Milk

Chỉ số: SPF50+ / PA++++

Dung tích: 50ml

Đây là sản phẩm được rất nhiều người dùng mua đi mua lại. Kết cấu dạng sữa lỏng mỏng nhẹ, không nhờn dính, chống ma sát tốt và hạn chế cát bám trên da.

Ngay cả khi vận động mạnh hoặc ra nhiều mồ hôi, hiệu quả chống nắng vẫn được duy trì ổn định. Vì vậy, sản phẩm đặc biệt phù hợp với da dầu hoặc những người không thích cảm giác ẩm dính.

Nơi mua: shopnhatchaly

8. Curél UV Protection Milk (Face & Body)

Chỉ số: SPF50+ / PA++++

Dung tích: 60ml

Đây là lựa chọn được nhiều người có làn da nhạy cảm hoặc gia đình có trẻ nhỏ yêu thích. Kem chống nắng sử dụng màng lọc vật lý , kết hợp công thức dưỡng ẩm đặc trưng của Curél nên mang lại cảm giác dễ chịu hơn so với nhiều sản phẩm chống nắng vật lý khác.

Ngay cả khi ở ngoài trời trong thời gian dài, da vẫn giữ được độ ẩm, hạn chế cảm giác khô căng do nắng nóng.

Nơi mua: Curel

3 bí quyết giúp chống nắng hiệu quả hơn

1. Thoa đủ lượng

Kem chống nắng chỉ phát huy hiệu quả khi dùng đủ lượng. Lượng tiêu chuẩn là khoảng 2mg/cm² da . Cách dễ hình dung là với mỗi vùng da có diện tích bằng một lòng bàn tay, nên dùng lượng kem tương đương một hạt đậu nành .

2. Thoa lại định kỳ

Mồ hôi, nước và sự ma sát với quần áo đều làm giảm hiệu quả của kem chống nắng. Vì vậy, ngoài việc thoa trước khi ra ngoài, nên thoa lại sau khoảng 4 giờ , hoặc ngay sau khi bơi lội hay vận động khiến da ra nhiều mồ hôi.

3. Đừng bỏ qua chống nắng vật lý

Kem chống nắng thôi là chưa đủ. Khi phải ở ngoài trời lâu, nên kết hợp thêm các biện pháp như: Đội mũ chống nắng. Mặc áo khoác chống tia UV. Che ô khi di chuyển. Việc kết hợp chống nắng hóa học và chống nắng vật lý sẽ giúp giảm nguy cơ cháy nắng, đỏ da và sạm màu hiệu quả hơn.