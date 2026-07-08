Công trình này khiến ai nhìn vào cũng thấy trầm trồ.

Giữa lòng thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), có một cụm chung cư mang cấu trúc vuông vức, bình phàm như bao tòa nhà cao tầng khác, nhưng lại sở hữu một "tọa độ sinh tồn" độc nhất vô nhị: ngay trên nóc nhà là một cây cầu vượt, nơi mỗi phút trôi qua đều nườm nượp xe cộ qua lại.

Nằm ẩn mình ngay dưới bóng râm của cây cầu vượt Shuikousi khổng lồ ấy là "dãy phố" gồm hơn 10 tòa nhà, nơi ánh đèn từ các khung cửa sổ của hàng trăm hộ dân vẫn đều đặn thắp sáng mỗi đêm. Nếu chỉ lướt qua từ xa, người ta dễ dàng bị đánh lừa thị giác rằng các tòa nhà cao tầng này chính là những chiếc trụ đỡ vững chãi đang gánh vác cả cây cầu, bởi phần nóc nhà dường như đã hòa làm một, thông thẳng với gầm cầu vượt. Thế nhưng, những chiếc trụ cầu thực chất nằm ở khoảng trống hẹp giữa các tòa nhà, tạo nên một màn "sắp đặt" không gian vừa nghẹt thở, vừa kỳ vĩ. Có thể nói đây là một sự kết hợp độc đáo giữa hạ tầng giao thông hiện đại và nhịp sống dân sinh bình dị.

Mỗi tòa nhà trong khu phức hợp này có kết cấu 8 tầng bao gồm cả tầng hầm. Tất nhiên, sống ở một nơi "đặc biệt" như thế này, cư dân không thể tránh khỏi tiếng xe chạy rầm rập suốt ngày đêm ngay trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, sức mạnh của sự thích nghi là vô hạn. Sau nhiều năm sinh sống dưới gầm cầu vượt Shuikousi, người dân nơi đây đã dần quen với nhịp điệu ấy, tự bao giờ đã coi tiếng gầm vang của động cơ hay tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường như một phần âm thanh quen thuộc.

Bên cạnh tiếng ồn, ánh sáng tự nhiên của những căn hộ nơi đây cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do bị cây cầu sừng sững ở trên cao che chắn mất phần lớn không gian. Dù điều kiện sống có phần bất tiện, nhưng nhìn vào toàn cảnh công trình, người ta vẫn không thể phủ nhận sự "sáng tạo" vô biên từ bàn tay và khối óc của các pháp sư Trung Hoa.