Tiểu thư Hà thành cưới chồng thạc sĩ: Sống trong penthouse 3 tầng, sang mà không phô, đẳng cấp hiện rõ trong từng góc nhà

Cơ ngơi của cặp đôi gây ấn tượng với tông xám hiện đại, sang trọng.

Hà My - Trí Thịt Bòa là cặp đôi KOL/TikToker sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, được nhiều người yêu mến nhờ chuyện tình ngọt ngào từ khi hẹn hò đến lúc về chung nhà. Sau khi kết hôn, cả hai hiện sinh sống trong căn penthouse 3 tầng trị giá hơn 11 tỷ đồng, đồng thời đầu tư thêm gần 2 tỷ để hoàn thiện phần nội thất. Cơ ngơi gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, tối ưu công năng và được trang bị nhiều tiện ích như phòng gym tại gia, khu thay đồ riêng, hệ tủ trưng bày cùng nhiều góc sinh hoạt được chăm chút chỉn chu, phản ánh rõ gu thẩm mỹ sang xịn, tinh tế của cặp đôi.

Cận cảnh penthouse 3 tầng của Hà My - Trí Thịt Bòa

Không gian sống của Hà My và Trí Thịt Bòa thường xuyên xuất hiện trong những vlog đời thường, thu hút sự quan tâm của người xem. Cặp đôi cũng từng chia sẻ video house tour, hé lộ cận cảnh căn penthouse với tông xám chủ đạo hiện đại, sang trọng cùng cách bài trí gọn gàng, tinh tế.

Bước vào căn hộ, không gian mở ra khá rộng rãi và thoáng mắt, gây ấn tượng với hệ tủ giày trong suốt của vợ chồng Hà My - Trí Thịt Bòa. Tủ được thiết kế kèm đèn LED bên trong, vừa giúp dễ quan sát vừa tăng tính thẩm mỹ cho toàn bộ khu vực. Ở phía đối diện, vợ chồng Hà My bố trí đơn giản một chiếc ghế ngồi nhỏ cùng gương toàn thân, tiện cho việc chỉnh trang trước khi ra ngoài. Toàn bộ khu vực này nằm gọn dưới chân cầu thang, tạo cảm giác gọn gàng và tối ưu không gian. Bản thân cầu thang cũng được lắp đặt hệ thống đèn LED, góp phần làm nổi bật tổng thể hiện đại và chỉn chu của căn hộ.

Không gian bếp gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, tông màu xám chủ đạo được kết hợp hài hòa cùng hệ nội thất và đèn, mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi. Tại đây, vợ chồng Hà My lựa chọn thiết kế tích hợp bàn đảo và bàn ăn, giúp tối ưu công năng và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Toàn bộ đồ dùng và thiết bị gia dụng đều được sắp xếp gọn gàng, “ẩn” sau hệ tủ để giữ cho không gian luôn sạch sẽ và đẹp mắt. Trong khu bếp còn có một tủ rượu nhỏ nhưng chủ yếu được dùng để trữ nước ngọt. Bên cạnh đó, việc bố trí thêm tivi cũng giúp cặp đôi có thể vừa nấu ăn vừa thư giãn, tận hưởng không khí sinh hoạt thoải mái ngay tại gian bếp.

Không gian tầng 2 được bố trí với diện tích lý tưởng để kết hợp giữa phòng khách và khu vực làm việc. Hai khu vực được phân tách khéo léo bằng kệ tivi lớn, vừa tạo sự riêng tư tương đối, vừa giữ được cảm giác liền mạch và tiện dụng. Toàn bộ không gian tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa sổ lớn, giúp căn phòng luôn thoáng đãng và dễ chịu. Khi cần không gian thư giãn riêng tư hơn, chỉ cần kéo rèm là đã có thể "chill" theo đúng ý, mang lại cảm giác thoải mái và linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong penthouse của Hà My và Trí Thịt Bòa chỉ có một phòng ngủ, được thiết kế rộng rãi và thoáng đãng nhờ cách tối giản đồ đạc. Toàn bộ không gian chỉ được giữ lại những món nội thất cần thiết, tạo nên sự gọn gàng và dễ chịu khi sử dụng. Chiếc giường cỡ lớn được đặt ở vị trí trung tâm, đối diện là tivi treo tường, đáp ứng tốt nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí và thư giãn của cặp đôi.

Không gian phòng tắm được thiết kế theo hướng tiện nghi và sang trọng. Khu vực này được bố trí 2 bồn rửa mặt giúp vợ chồng Hà My và Trí Thịt Bòa thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó là khu vực bồn tắm và khu tắm đứng được phân tách rõ ràng, đáp ứng đa dạng nhu cầu thư giãn. Trần nhà được lắp đặt hệ thống hút ẩm, giúp không gian luôn khô thoáng, sạch sẽ và đảm bảo sự dễ chịu trong quá trình sử dụng.

Khu vực thay đồ của vợ chồng Hà My và Trí Thịt Bòa được thiết kế tách đôi với diện tích rộng rãi, đảm bảo sự tiện lợi cho cả hai. Để tối ưu công năng, cặp đôi còn bố trí thêm máy giặt và máy sấy ngay tại đây, giúp việc giặt giũ và cất giữ quần áo trở nên thuận tiện hơn. Góc đối diện là khu vực trang điểm của Hà My, được chăm chút với gương lớn cùng hệ tủ lưu trữ gọn gàng, giúp sắp xếp mỹ phẩm và phụ kiện một cách ngăn nắp.

Tại tầng 3, không gian luyện tập thể thao tại gia gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, được bố trí như một phòng gym thu nhỏ ngay trong nhà. Khu vực này được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết, đáp ứng nhu cầu tập luyện đa dạng của vợ chồng Hà My và Trí Thịt Bòa.