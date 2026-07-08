Mỹ nhân đẹp nhất Goblin 10 năm sau vẫn "đóng băng" nhan sắc: Style U45 không hề lép vế trước gái trẻ

Màn tái xuất cùng dàn cast Goblin khiến Yoo In Na một lần nữa gây thương nhớ.

Đã gần 10 năm kể từ khi Goblin (Yêu Tinh) lên sóng, nhưng mỗi lần Yoo In Na xuất hiện, khán giả vẫn không khỏi liên tưởng đến Sunny - cô chủ tiệm gà rán xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào từng "đốn tim" cả châu Á.

Yoo In Na với vai Sunny trong phim Goblin (2016).

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong chương trình kỷ niệm 10 năm của Goblin. Không chỉ khiến fan thích thú bởi màn hội ngộ cùng Gong Yoo, Lee Dong Wook và Kim Go Eun, Yoo In Na còn nhận vô số lời khen nhờ visual gần như không thay đổi sau một thập kỷ. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt trẻ trung và làn da căng mịn phát sáng.

Yoo In Na cùng dàn sao Goblin trong show hội ngộ sau 10 năm. (Nguồn: TikTok)

Khoogn chri nhan sắc, phong cách thời trang của Yoo In Na cũng gần như "đóng băng thời gian": thanh lịch, nữ tính nhưng không hề già dặn. Từ sân bay, sự kiện cho đến những set đồ trong phim, cô luôn trung thành với những công thức diện đồ tối giản mà chị em tuổi nào cũng có thể học theo.

Khi đi sự kiện, Yoo In Na thường xuất hiện với các thiết kế váy đơn sắc có đường cắt tinh gọn. Chiếc váy nâu cổ vuông là một ví dụ điển hình. Thiết kế ôm vừa phải giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Tông nâu chocolate cũng là gam màu rất được yêu thích trong vài mùa mốt gần đây vì vừa sang trọng vừa giúp làn da trông sáng hơn.

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Một trong những bí quyết giúp Yoo In Na giữ được hình ảnh trẻ trung suốt nhiều năm chính là ưu ái những gam màu sáng. Chiếc áo blouse hồng pastel với phần bèo nhún mềm mại được cô phối cùng chân váy trắng chữ A tạo nên tổng thể ngọt ngào. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng đủ tạo điểm nhấn nhờ phần cổ nơ và những đường bèo nữ tính.

Ở set đồ tiếp theo, Yoo In Na lựa chọn bộ tweed trắng xám gồm áo khoác dáng ngắn và chân váy mini đồng bộ. Thiết kế với họa tiết dệt nhỏ, đường cắt gọn gàng giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa trẻ trung, thay vì tạo cảm giác quá đứng tuổi như nhiều người vẫn nghĩ về chất liệu tweed.

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Nếu theo dõi Yoo In Na lâu năm sẽ dễ nhận ra cô đặc biệt yêu thích áo sơ mi trắng. Trong một phân cảnh phim, nữ diễn viên diện chiếc sơ mi trắng lụa phom rộng sơ vin cùng quần jeans xanh nhạt cạp cao. Không có chi tiết cầu kỳ, không màu sắc nổi bật nhưng set đồ vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ sự sạch sẽ, tinh tế và dễ mặc. Chính những món đồ cơ bản như vậy lại giúp vẻ ngoài trông trẻ trung hơn rất nhiều so với các thiết kế quá nhiều chi tiết.

Khi ra sân bay, người đẹp sinh năm 1982 diện áo trễ vai với chất liệu mỏng nhẹ mang lại cảm giác nữ tính, bay bổng nhưng không quá "bánh bèo". Trong khi đó, quần jeans ống suông màu xanh đậm giúp cân bằng tổng thể, tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng cao ráo hơn. Yoo In Na còn khéo léo kết hợp thêm sandal cao gót màu kem, túi đeo vai da nâu và kính râm đen.

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