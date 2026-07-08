3 món nên bỏ khỏi bàn thờ

Điều làm nên sự trang nghiêm của bàn thờ không nằm ở việc bày biện thật nhiều đồ lễ, mà ở sự gọn gàng, sạch sẽ và cách mỗi gia đình chăm chút cho không gian này.

Bàn thờ là không gian được nhiều gia đình gìn giữ với sự trang nghiêm và sạch sẽ. Tuy nhiên, trong nhịp sống bận rộn, không ít người chỉ chăm thay nước, thắp hương mà quên để ý đến những món đồ đã xuống cấp hoặc không còn phù hợp tiếp tục đặt trên bàn thờ. Việc dọn dẹp định kỳ không chỉ giúp không gian thờ cúng gọn gàng mà còn hạn chế bụi bẩn, nấm mốc và côn trùng. Nếu trên bàn thờ đang có 3 món dưới đây, bạn nên cân nhắc dọn bỏ hoặc thay mới.

1. Hoa đã héo, úa hoặc bắt đầu rụng cánh

Một bình hoa tươi luôn mang lại cảm giác thanh sạch và trang trọng cho không gian thờ cúng. Thế nhưng sau vài ngày, hoa bắt đầu héo, nước trong bình chuyển đục, cánh rụng và lá úng. Nếu tiếp tục để quá lâu, phần cuống hoa dễ phân hủy, phát sinh mùi khó chịu, đồng thời tạo điều kiện cho nấm mốc hoặc côn trùng xuất hiện. Nhiều người có thói quen đợi đến khi hoa khô hẳn mới thay, nhưng thực tế, khi hoa không còn giữ được độ tươi, bạn đã có thể hạ xuống và thay bằng bình hoa mới nếu có nhu cầu. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng giúp bàn thờ luôn giữ được vẻ trang nghiêm và sạch sẽ.

2. Trái cây cúng đã chín quá hoặc có dấu hiệu hư hỏng

Sau khi cúng, nhiều gia đình vì bận rộn nên để nguyên đĩa trái cây trên bàn thờ nhiều ngày. Đến khi nhớ ra thì một số loại quả đã mềm nhũn, chảy nước, xuất hiện đốm mốc hoặc thu hút kiến, ruồi. Thực tế, việc hạ lễ sau khi hương tàn hoặc theo tập quán của từng gia đình là điều hoàn toàn bình thường. Nếu trái cây vẫn còn sử dụng được, có thể hạ xuống để cả nhà cùng dùng, tránh để quá lâu khiến thực phẩm bị hỏng rồi mới bỏ đi. Điều này vừa hạn chế lãng phí, vừa giúp khu vực bàn thờ luôn gọn gàng và vệ sinh.

3. Chân hương gãy, tro và bụi tích tụ quá nhiều

Không ít gia đình chỉ dọn chân hương vào dịp cuối năm, trong khi suốt nhiều tháng, khu vực bát hương và mặt bàn thờ đã phủ một lớp bụi, tàn nhang hoặc lá khô từ hoa cúng. Việc để quá nhiều chân hương gãy hay tro bụi tích tụ không chỉ khiến bàn thờ trông thiếu ngăn nắp mà còn làm công việc vệ sinh sau này mất nhiều thời gian hơn. Tùy theo phong tục của mỗi gia đình, bạn có thể lựa chọn thời điểm phù hợp để tỉa chân hương và lau dọn bàn thờ. Điều quan trọng là thực hiện cẩn thận, giữ sự trang nghiêm và tránh để bụi bẩn tích tụ quá lâu.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo