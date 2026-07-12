Mỹ nữ 25 tuổi ngồi trong Porsche: Nhan sắc ngọt ngào cuốn hút, là "sách mẫu" mặc đẹp cho gái trẻ copy

Style của cô nàng này gây ấn tượng bởi sự sành điệu, trẻ trung, trendy.

Sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi, Ly Phạm từ lâu đã là một hot TikToker nhận được nhiều sự yêu mến của dân tình. Đặc biệt, sau khi kết hôn và trở thành mẹ bỉm một con, cô nàng sinh năm 2001 lại càng bùng nổ sức hút hơn khi luôn giữ vững phong độ nhan sắc cùng gu ăn vận vừa sành điệu vừa trendy. Mới đây, Ly Phạm tiếp tục gây chú ý khi tung loạt ảnh check-in bên trong xế hộp Porsche mà vợ chồng cô mới tậu. Có thể thấy, cuộc sống viên mãn, nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng phong cách thời trang ấn tượng đã giúp Ly Phạm trở thành một trong những hình mẫu được giới trẻ yêu thích.

Style của Ly Phạm đẹp miễn chê với loạt outfit vừa nữ tính vừa sành điệu. Những màn lên đồ của mẹ bỉm một con cũng là gợi ý đáng tham khảo để chị em làm mới phong cách hàng ngày.

Ly Phạm ghi điểm với phong cách trẻ trung, nữ tính và đầy cuốn hút. Cô diện áo croptop trắng phối cùng cardigan xanh pastel mỏng nhẹ, kết hợp chân váy xòe dáng lửng và hoàn thiện với giày loafer. Chiếc túi hồng pastel trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể outfit thêm ngọt ngào và hài hòa. Set đồ siêu nịnh mắt, chị em có thể lưu công thức cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cuối tuần.

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Ly Phạm khéo khoe vóc dáng thon gọn với áo yếm kết hợp chân váy denim cạp trễ. Bản phối vừa hiện đại vừa mang tinh thần Y2K, tạo nên tổng thể trẻ trung, thời thượng nhưng vẫn rất nữ tính.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Chân váy

Chiếc đầm cúp ngực tông hồng ngọt ngào giúp Ly Phạm khoe trọn vẻ nữ tính, yêu kiều. Thiết kế tối giản nhưng tôn vóc dáng và làn da, mang đến tổng thể thanh thoát, dịu dàng. Đây cũng là một trong những kiểu váy mà chị em nên có trong tủ đồ vì vừa dễ mặc, vừa phù hợp với nhiều dịp khác nhau.

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Vi vu đi biển, Ly Phạm khoe vóc dáng với set đồ gồm bikini và đầm lưới dáng dài đầy cuốn hút. Lớp vải lưới mềm mại tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở, giúp tổng thể trở nên quyến rũ nhưng không kém phần tinh tế.