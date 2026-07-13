Ngôi nhà của Jude Bellingham

Ở tuổi 23, Jude Bellingham đã sở hữu biệt thự 6,9 triệu USD tại khu nhà giàu bậc nhất Madrid.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn nóng nhất cũng là lúc cái tên Jude Bellingham nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Ở tuổi 23, tiền vệ người Anh không chỉ là niềm hy vọng của tuyển Anh mà còn được xem là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Bên cạnh phong độ trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của Bellingham cũng trở thành chủ đề được nhiều người tìm kiếm, đặc biệt là căn biệt thự sang trọng nơi anh sinh sống tại Madrid.

Sau khi gia nhập Real Madrid vào năm 2023, Bellingham nhanh chóng khẳng định đẳng cấp với hàng loạt danh hiệu và trở thành một trong những cầu thủ trẻ có thu nhập cao nhất thế giới. Thay vì phô trương bằng siêu xe hay những món đồ xa xỉ, anh lựa chọn đầu tư vào một không gian sống riêng tư, yên tĩnh. Theo truyền thông quốc tế, Bellingham hiện sống cùng mẹ Denise trong căn biệt thự trị giá khoảng 6,9 triệu USD tại La Finca - khu dân cư cao cấp bậc nhất Madrid (Tây Ban Nha), nơi từng là lựa chọn của nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Toni Kroos hay Kylian Mbappé.

Cụ thể, ngôi nhà tọa lạc tại khu Los Lagos 1, một trong những phân khu đắt giá nhất của La Finca thuộc thành phố Pozuelo de Alarcón, ngoại ô Madrid. Đây là khu dân cư khép kín với hệ thống an ninh hoạt động 24/24, được thiết kế dành riêng cho giới siêu giàu và các ngôi sao thể thao. Đặc biệt, biệt thự của Jude Bellingham còn nằm trên cùng tuyến đường với nơi ở của Kylian Mbappé. Khu vực này được đánh giá cao nhờ không gian yên tĩnh, tính riêng tư gần như tuyệt đối cùng vị trí thuận tiện khi kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc M40, giúp việc di chuyển đến trung tâm Madrid và sân tập của Real Madrid trở nên nhanh chóng.

Lối vào cửa chính căn biệt thự.

Biệt thự được xây dựng theo phong cách kiến trúc hiện đại với những đường nét vuông vức, mái bằng và hệ cửa kính lớn trải dài. Công trình được bố trí thấp trên khu đất, bao quanh bởi những hàng cây và hàng rào xanh cao, hạn chế tối đa tầm nhìn từ bên ngoài. Từ mặt đường gần như không thể quan sát rõ bên trong khuôn viên. Lớp tường sơn sáng kết hợp các mảng kính lớn tạo nên vẻ ngoài tinh giản nhưng sang trọng, đồng thời giữ đúng phong cách đặc trưng của những biệt thự tại La Finca.

Căn biệt thự 2 tầng với tông trắng chủ đạo.

Gara ô tô.

Bước vào bên trong, phòng khách được thiết kế theo phong cách mở, kết nối trực tiếp với khu bếp để tạo nên một không gian sinh hoạt liền mạch. Hệ cửa kính cỡ lớn kéo dài từ sàn đến trần giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng, đồng thời mở ra tầm nhìn xanh mát ra khu vườn phía sau. Tông màu chủ đạo của căn nhà là màu be vàng ấm áp, chính vì vậy hệ sofa của phòng khách cũng được lựa chọn dựa trên tiêu chí này. Bàn trà, đèn chùm và các chi tiết trang chí khác chọn màu trắng điểm xuyết viền vàng nổi bật, sang trọng.

Phòng khách.

Ngoài ra, cầu thủ người Anh bố trí riêng một góc thư giãn gồm quầy rượu và cây piano trắng đắt giá.

Thông với phòng khách là khu bếp và bàn ăn. Khu bếp nổi bật với đảo bếp lớn đặt ở vị trí trung tâm, tường ốp đá trắng kết hợp các hệ tủ vừa đóng vai trò lưu trữ vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Bàn ăn rộng và bộ ghế thiết kế lạ mắt là nơi quây quần của các thành viên trong gia đình. Phía bên cạnh bàn ăn, Jude bố trí thêm hệ tủ gỗ nâu vàng để đặt các thiết bị nấu nướng và trưng bày rượu.

Phòng bếp và bàn ăn.

Là cầu thủ thi đấu ở cường độ cao, Jude Bellingham dành riêng một khu vực trong nhà làm phòng tập thể hình. Không gian được bố trí đầy đủ thiết bị để anh có thể duy trì việc luyện tập, tăng cường thể lực và phục hồi sau các trận đấu mà không cần di chuyển đến phòng gym bên ngoài. Việc sở hữu phòng tập ngay tại nhà giúp cầu thủ người Anh tiết kiệm thời gian, đồng thời đảm bảo lịch trình tập luyện luôn được duy trì đều đặn trong mùa giải kéo dài.

Phòng gym riêng.

Một trong những tiện ích nổi bật của căn biệt thự là phòng chiếu phim riêng. Không gian được thiết kế với tông màu tối, hệ thống ghế ngồi nhiều bậc cùng màn hình cỡ lớn, mang đến trải nghiệm giải trí tương tự một rạp chiếu chuyên nghiệp. Đây là khu vực để Jude và gia đình nghỉ ngơi sau những ngày tập luyện hoặc thi đấu căng thẳng, đồng thời cũng là tiện ích thường thấy trong các biệt thự cao cấp tại La Finca.

Phòng chiếu phim.

Biệt thự có tổng cộng 6 phòng ngủ, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Jude Bellingham, mẹ anh cùng người thân và bạn bè mỗi khi đến thăm. Các phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản với gam màu nhẹ, nội thất hiện đại và cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên. Không gian ưu tiên sự yên tĩnh và thoải mái thay vì những chi tiết trang trí cầu kỳ, đúng với tinh thần chung của toàn bộ căn nhà. Việc lựa chọn một ngôi nhà có nhiều phòng ngủ cũng cho thấy đây không chỉ là nơi ở tạm thời trong thời gian thi đấu cho Real Madrid mà còn được định hướng như một tổ ấm lâu dài dành cho gia đình.

Một trong các phòng ngủ của căn biệt thự.

Một trong những không gian thể hiện rõ phong cách sống của Jude Bellingham là phòng thay đồ được thiết kế theo dạng phòng riêng rộng rãi. Hệ tủ kính cao sát trần với nhiều ngăn chứa giúp sắp xếp quần áo, giày dép và phụ kiện một cách khoa học. Gam màu trung tính kết hợp chất liệu gỗ sáng tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, đồng thời hệ thống đèn LED âm tủ giúp việc lựa chọn trang phục trở nên thuận tiện hơn.

Phòng thay đồ.

Bên cạnh các tiện ích trong nhà, biệt thự còn sở hữu khu thể thao ngoài trời được bố trí ngay trong khuôn viên khép kín. Không gian này bao gồm khoảng sân đa năng, thảm cỏ rộng và khu vực luyện tập riêng, đáp ứng nhu cầu vận động cũng như các bài tập kỹ thuật ngoài trời của tiền vệ người Anh. Việc tích hợp khu thể thao ngay tại nhà giúp Bellingham có thể duy trì cường độ tập luyện mà không cần rời khỏi khu dân cư có an ninh nghiêm ngặt.

Khu thể thao ngoài trời.

Bên cạnh khu thể thao là bể bơi. Trong điều kiện mùa hè tại Madrid thường vượt ngưỡng 35 độ C, hồ bơi không chỉ là nơi thư giãn mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi thể lực sau khi tập luyện. Nhờ nằm trong khuôn viên khép kín của căn biệt thự, Jude Bellingham có thể sử dụng hồ bơi một cách hoàn toàn riêng tư mà không bị ảnh hưởng bởi sự chú ý từ bên ngoài.

Khu thư giãn ngoài trời.

Hồ bơi riêng tư.

Khác với nhiều dinh thự xa hoa của giới cầu thủ, biệt thự của Jude Bellingham không gây ấn tượng bằng những chi tiết phô trương mà chinh phục bởi sự cân bằng giữa tiện nghi và tính riêng tư. Từ kiến trúc tối giản, hệ thống an ninh nghiêm ngặt cho tới những không gian phục vụ luyện tập, nghỉ ngơi và sinh hoạt hằng ngày, mọi thiết kế đều hướng đến cuộc sống của một vận động viên chuyên nghiệp.

Nguồn: Mansions Radar