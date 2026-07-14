5 chai xịt thơm "made in Vietnam" hợp cho người không thích dùng nước hoa mùi đậm

Nếu đang tìm một sản phẩm hương thơm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế, đây là 5 cái tên "made in Vietnam" rất đáng tham khảo.

Không phải ai cũng yêu thích những chai nước hoa lưu hương cả ngày với tầng hương nồng đậm. Nhiều người chỉ cần cơ thể luôn thơm tho, sạch sẽ, để lại cảm giác dễ chịu mỗi khi lướt qua là đủ. Đó cũng là lý do body mist và hair & body mist ngày càng được ưa chuộng. So với nước hoa truyền thống, các sản phẩm này có nồng độ hương nhẹ hơn, tạo cảm giác tươi mát, ít gây "ngợp", rất phù hợp để dùng hàng ngày, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm.

Một điểm cộng khác là nhiều dòng xịt thơm hiện nay còn được bổ sung thành phần dưỡng ẩm, giúp da và tóc mềm mại hơn thay vì chỉ đơn thuần tạo mùi hương. Thiết kế nhỏ gọn cũng giúp người dùng dễ dàng mang theo để xịt lại bất cứ khi nào cần. Nếu đang tìm một sản phẩm hương thơm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế, đây là 5 cái tên "made in Vietnam" rất đáng tham khảo.

1. Nước hoa cho tóc và cơ thể BareSoul AFTER

BareSoul AFTER là dòng Hair & Body Mist được nhiều người yêu thích nhờ mùi hương trong trẻo, thanh lịch, không quá ngọt cũng không quá nồng. Sản phẩm có thể dùng cho cả tóc và cơ thể, giúp lưu lại hương thơm nhẹ nhàng sau khi tắm hoặc trước khi ra ngoài. Công thức còn bổ sung các thành phần dưỡng tóc, hạn chế cảm giác khô xơ thường gặp khi sử dụng các sản phẩm tạo hương. Đây là lựa chọn phù hợp với dân văn phòng hoặc những ai thích phong cách tối giản, tinh tế.

Nơi mua: BareSoul

2. Body Mist hương nước hoa Cỏ Mềm

Là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên quen thuộc với người tiêu dùng Việt, Cỏ Mềm mang đến dòng body mist lấy cảm hứng từ những mùi hương nước hoa hiện đại nhưng được điều chỉnh nhẹ nhàng hơn để có thể sử dụng nhiều lần trong ngày. Chất xịt mỏng nhẹ, tạo cảm giác mát da tức thì, không bết dính. Hương thơm mềm mại, dễ chịu, phù hợp với những ai muốn cơ thể luôn thơm tho mà không gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Nơi mua: Cỏ Mềm

3. Xịt thơm Body Mist hương nước hoa cao cấp Hella Beauty

Hella Beauty hướng đến những mùi hương có chiều sâu hơn nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng đặc trưng của body mist. Mỗi lần xịt đều tạo cảm giác như vừa bước ra từ phòng tắm với hương thơm sạch sẽ, hiện đại. Sản phẩm thích hợp để xịt lên quần áo hoặc cơ thể trước khi đi làm, đi học hay gặp gỡ bạn bè. Giá thành cũng khá dễ tiếp cận, giúp người dùng có thể thoải mái sử dụng hàng ngày mà không phải quá tiết kiệm.

Nơi mua: Hella Beauty

4. Hair & Body Mist SKINLAX

Nếu thường xuyên phải di chuyển ngoài trời hoặc ngồi điều hòa nhiều giờ, Hair & Body Mist SKINLAX là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho cả tóc và da, giúp khử mùi, tạo cảm giác tươi mới ngay tức thì. Hương thơm thiên về phong cách sạch sẽ, trẻ trung, không lưu quá đậm nên rất dễ dùng trong môi trường công sở. Thiết kế chai nhỏ gọn cũng thuận tiện để bỏ trong túi xách, sẵn sàng xịt lại bất cứ lúc nào.

Nơi mua: SKINLAX

5. Xịt thơm toàn thân Bondy Mist - LIXCO

Bondy Mist của LIXCO gây ấn tượng với mức giá bình dân nhưng chất lượng ổn định. Hương thơm trẻ trung, tươi mát, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những người mới bắt đầu sử dụng body mist. Dạng phun sương mịn giúp hương tỏa đều trên cơ thể mà không tạo cảm giác ướt hay bết. Đây là sản phẩm thích hợp để dùng sau khi tắm, trước khi tập thể thao hoặc xịt lại giữa ngày để cơ thể luôn thơm mát.

Nơi mua: LIXCO

Body mist không có khả năng lưu hương lâu như nước hoa Eau de Parfum hay Parfum, nhưng bù lại lại mang đến cảm giác tự nhiên, gần gũi và rất dễ sử dụng. Với những người không thích mùi hương quá nồng, thường xuyên làm việc trong môi trường kín hoặc đơn giản chỉ muốn cơ thể luôn thơm sạch như vừa mới tắm, đây là lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với nước hoa truyền thống.

Để body mist phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên xịt ngay sau khi tắm khi da vẫn còn đủ độ ẩm, tập trung vào các vùng có mạch đập như cổ, cổ tay hoặc sau tai. Nếu sử dụng cho tóc, hãy giữ khoảng cách khoảng 20-30 cm để hương phủ đều mà không làm tóc bị ướt. Ngoài ra, đừng ngại mang theo chai xịt nhỏ trong túi để dặm lại sau 3-4 giờ, đặc biệt vào mùa hè. Chỉ với một lớp hương nhẹ nhàng, bạn đã có thể tạo cảm giác chỉn chu, dễ chịu và ghi điểm bằng sự tinh tế mà không cần đến những mùi nước hoa quá mạnh.