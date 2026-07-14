6 mẹo vặt miễn phí của cụ bà hơn 90 tuổi khiến ai cũng trầm trồ: Đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích trong cuộc sống hằng ngày

Nhiều người cho rằng càng lớn tuổi càng ngại thay đổi, nhưng cụ bà hơn 90 tuổi trong câu chuyện dưới đây lại khiến không ít người bất ngờ. Không chỉ vẫn tự nấu ăn, chăm sóc nhà cửa và trồng cây, bà còn sở hữu hàng loạt mẹo vặt đơn giản, gần như không tốn tiền nhưng giúp cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều.

Ở tuổi ngoài 90, bà vẫn duy trì nếp sống gọn gàng, yêu thích học hỏi những điều mới và thường xuyên áp dụng các mẹo nhỏ để giải quyết những vấn đề thường gặp trong gia đình. Điều thú vị là hầu hết các mẹo đều tận dụng những vật dụng sẵn có, vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường.

Dưới đây là 6 mẹo được nhiều người đánh giá là "nhỏ nhưng có võ".

1. Tự làm bẫy muỗi từ những nguyên liệu có sẵn trong bếp

Thay vì sử dụng nhiều hóa chất diệt côn trùng, bà tự pha một hỗn hợp gồm:

- Giấm trắng

- Một ít đường

- Vài giọt nước rửa chén

- Nước sạch

Tất cả được cho vào chai nhựa cắt miệng hoặc chai nước khoáng cũ rồi đặt ở góc phòng hoặc gần cửa sổ.

Theo kinh nghiệm của bà, đường và giấm giúp thu hút muỗi, còn nước rửa chén làm giảm sức căng bề mặt khiến côn trùng rơi xuống và khó thoát ra.

Đây không phải giải pháp thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng chống muỗi, nhưng có thể hỗ trợ giảm bớt lượng muỗi trong nhà mà hầu như không tốn chi phí.

2. Dùng xơ mướp làm đế kê xà phòng

Một vật dụng tưởng chừng rất quen thuộc lại có công dụng bất ngờ.

Thay vì đặt bánh xà phòng lên khay nhựa khiến nước đọng lại làm xà phòng nhanh nhũn, bà cắt một miếng xơ mướp khô để làm giá đỡ.

Nhờ cấu trúc nhiều lỗ thoáng khí, xơ mướp giúp:

- Xà phòng nhanh khô hơn.

- Hạn chế tình trạng nhão, hao xà phòng.

- Thoát nước tốt.

- Có thể tận dụng phần nước xà phòng chảy xuống để vệ sinh bồn rửa.

Một mẹo nhỏ nhưng giúp bánh xà phòng sử dụng được lâu hơn đáng kể.

3. May khăn lau kính vào áo để không bao giờ quên

Người lớn tuổi thường phải đeo kính đọc sách liên tục.

Thay vì luôn phải tìm khăn lau kính, bà đã khâu một miếng vải mềm nhỏ vào mặt trong gấu áo.

Mỗi khi kính bị mờ, bà chỉ cần kéo nhẹ phần áo lên là có thể lau sạch ngay.

Ý tưởng này hiện cũng xuất hiện trên một số mẫu áo dành cho người chơi golf hoặc người sử dụng kính thường xuyên, nhưng bà đã áp dụng từ rất lâu trước đó.

Đây là một mẹo đơn giản giúp:

- Không làm thất lạc khăn lau kính.

- Kính luôn sạch sẽ.

- Tiện lợi khi sử dụng hằng ngày.

4. Tận dụng nước vo gạo để chăm cây

Gia đình bà có rất nhiều chậu hoa luôn xanh tốt. Bí quyết của bà không nằm ở phân bón đắt tiền mà ở... nước vo gạo.

Theo kinh nghiệm của bà, nước vo gạo sau khi được ủ lên men sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng tự nhiên giúp cây phát triển khỏe mạnh.

Tuy nhiên, người làm vườn cũng lưu ý rằng:

- Không nên dùng nước vo gạo tươi tưới trực tiếp thường xuyên vì có thể gây mùi hoặc ảnh hưởng đến rễ.

- Nên ủ lên men rồi pha loãng trước khi sử dụng.

- Chỉ dùng định kỳ, không thay thế hoàn toàn nước tưới thông thường.

Nếu áp dụng đúng cách, đây là nguồn phân bón hữu cơ tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

5. Biến túi trà sữa thành thùng rác treo mini

Một chiếc túi đựng trà sữa sau khi sử dụng thường sẽ bị bỏ đi.

Nhưng bà lại tận dụng nó theo cách rất sáng tạo. Bà gắn vài chiếc móc dán phía trong cánh tủ bếp rồi treo chiếc túi lên. Sau đó lồng túi rác vào bên trong.

Kết quả là có ngay một chiếc thùng rác mini ngay sát mặt bàn bếp.

Khi sơ chế rau củ hay gọt hoa quả, chỉ cần gạt phần rác trực tiếp xuống túi mà không phải cúi người nhiều lần.

Mẹo này đặc biệt hữu ích với:

- Người nấu ăn thường xuyên.

- Người lớn tuổi.

- Những căn bếp nhỏ cần tối ưu diện tích.

6. Làm đá viên không cần khay đá

Không có khuôn làm đá, bà vẫn có cách giải quyết rất đơn giản.

Bà cho nước sạch vào khoảng hai phần ba túi zip hoặc túi đông lạnh, ép bớt không khí rồi đặt nằm ngang trong ngăn đá.

Sau khi nước đông hoàn toàn, chỉ cần phủ khăn lên túi và dùng cây cán bột hoặc vật nặng gõ nhẹ.

Khối đá sẽ vỡ thành nhiều viên nhỏ, rất tiện để pha trà trái cây, nước chanh hoặc các loại đồ uống mùa hè.

Cách này không tạo ra những viên đá vuông đẹp mắt nhưng rất tiện khi cần sử dụng nhanh mà không phải mua thêm khay đá.

Điều đáng học không chỉ là những mẹo nhỏ

Điều khiến nhiều người ấn tượng nhất không phải chỉ là 6 mẹo vặt kể trên, mà là tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi của cụ bà.

Dù đã ngoài 90 tuổi, bà vẫn thường xem các video hướng dẫn, tìm hiểu những cách làm mới và không ngại thử nghiệm nếu thấy phù hợp. Với bà, tuổi tác không phải rào cản để tiếp nhận kiến thức mới hay cải thiện chất lượng cuộc sống.

Có lẽ đó cũng là bài học lớn nhất từ câu chuyện này: sống tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ. Chỉ cần biết tận dụng những gì sẵn có và luôn giữ tinh thần ham học hỏi, mỗi người đều có thể khiến cuộc sống hằng ngày trở nên tiện lợi, gọn gàng và thú vị hơn.



