Vì sao con gấu mèo trên tay Erling Haaland giống y như thật?

Hình ảnh Erling Haaland ôm một chú gấu mèo khi trở về Na Uy sau World Cup 2026 khiến mạng xã hội không khỏi tò mò. Điều khiến nhiều người bất ngờ là "gấu mèo" này không phải thú nhồi bông hay mô hình, mà là một món đồ có thật trong văn hóa Mỹ.

Sau khi cùng tuyển Na Uy khép lại hành trình tại World Cup 2026, Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông với một "người bạn đồng hành" vô cùng lạ mắt. Bước xuống máy bay ở Oslo, tiền đạo của Manchester City xuất hiện với một chú gấu mèo ôm chai rượu trên tay. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, kéo theo hàng loạt câu hỏi: Vì sao con gấu mèo này lại giống thật đến vậy?

Thực tế, món đồ Haaland mang về là một tiêu bản động vật (taxidermy) có tên Whiskey Raccoon, được bán tại cửa hàng Wild Bill's Western Store ở Dallas, bang Texas (Mỹ). Sản phẩm có giá 750 USD (khoảng 19,6 triệu đồng). Taxidermy là kỹ thuật bảo quản phần da của động vật sau khi được xử lý, sau đó gắn lên một bộ khung để tái tạo hình dáng tự nhiên của con vật. Chính vì sử dụng da thật nên tiêu bản có ngoại hình, màu lông và các đường nét gần như giống hệt khi còn sống, khác hoàn toàn với thú nhồi bông bằng vải hay các mô hình nhựa.

Đó cũng là lý do nhiều người lần đầu nhìn thấy chú gấu mèo của Haaland đều nhầm tưởng đây là một con vật còn sống.

Vì sao Haaland lại mua món đồ này?

Trong thời gian dự World Cup tại Mỹ, Haaland đã ghé Wild Bill's Western Store để mua các món đồ mang phong cách cao bồi như mũ, bốt và phụ kiện. Tại đây, anh bị thu hút bởi chú gấu mèo tiêu bản đang ôm một chai rượu và quyết định mang nó về Na Uy như một món quà lưu niệm. Khi bức ảnh ôm gấu mèo được chia sẻ rộng rãi, Haaland còn hài hước viết trên mạng xã hội: "It followed me home" (tạm dịch: "Nó theo tôi về nhà") , đồng thời mở cuộc bình chọn để người hâm mộ đặt tên cho "người bạn" mới này.

Hiệu ứng Haaland khiến sản phẩm cháy hàng

Sức hút của Haaland nhanh chóng biến món quà lưu niệm vốn chỉ nổi tiếng trong một cửa hàng địa phương thành hiện tượng trên mạng xã hội. Chỉ sau khi hình ảnh của anh lan truyền, mẫu Whiskey Raccoon được thông báo cháy hàng, còn cửa hàng cũng ghi nhận lượng khách quốc tế quan tâm tăng mạnh và bắt đầu triển khai dịch vụ giao hàng ra nước ngoài. Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, Haaland còn nhiều lần trở thành tâm điểm bởi những lựa chọn thời trang và phụ kiện khác biệt. Và lần này, chính chú gấu mèo tiêu bản đến từ Texas đã giúp tiền đạo người Na Uy tạo nên một trong những khoảnh khắc thú vị nhất sau World Cup 2026.