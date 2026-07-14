"Thanh mai trúc mã" của Messi: Qua 3 lần sinh nở vẫn đẹp như tượng tạc, style U40 sành điệu ác

Cô bạn "thanh mai trúc mã" ở bên Lionel Messi từ thuở niên thiếu đã cùng anh viết nên 1 trong những chuyện tình đẹp nhất làng túc cầu.

Có một câu chuyện tình đã theo Lionel Messi từ những ngày còn là cậu bé mê trái bóng ở Rosario cho đến khi trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Người luôn đồng hành cùng anh trong hành trình ấy chính là Antonela Roccuzzo - cô bạn "thanh mai trúc mã" cũng là mối tình đầu và là người phụ nữ duy nhất Messi lựa chọn để gắn bó trọn đời. Sau nhiều năm yêu nhau kín tiếng, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2009, kết hôn vào năm 2017 và hiện có tổ ấm hạnh phúc bên ba cậu con trai.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như cổ tích, Antonela Roccuzzo còn xây dựng dấu ấn riêng với vai trò người mẫu, doanh nhân và là một trong những nàng WAGs có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Bước sang tuổi 38+ trải qua 3 lần sinh nở, bà xã Messi vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, gu thời trang tinh tế, hiện đại và luôn bắt kịp xu hướng giúp cô trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp của nhiều phụ nữ, dù xuất hiện trên thảm đỏ, khán đài bóng đá hay trong những khoảnh khắc đời thường.

Cô bạn "thanh mai trúc mã" Antonela Roccuzzo, ở bên Messi suốt hơn 30 năm, cùng anh viết nên chuyện tình đẹp như cổ tích của làng bóng đá.

Hãy cùng ngắm loạt outfit ấn tượng của Antonela Roccuzzo để khám phá gu thời trang trẻ trung, thanh lịch của nàng WAG đình đám này.

Mỗi lần xuất hiện trên khán đài để xem các trận đấu, Antonela đều ghi điểm với phong cách năng động, trẻ trung nhưng vẫn đầy cuốn hút. Một trong những công thức được cô yêu thích là áo ống mặc bên trong, khoác ngoài bằng sơ mi mỏng rồi kết hợp cùng quần jeans. Cách phối đơn giản nhưng mang đến tổng thể gọn gàng, thời thượng, đồng thời khéo tôn vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài tươi trẻ của mẹ ba con.

Lên đồ dự tiệc hay tham dự sự kiện, Antonela chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Trong một outfit, cô lựa chọn thiết kế đầm dài ôm dáng, khéo tôn lên vóc dáng săn chắc, nuột nà. Điểm nhấn hở lưng giúp tổng thể thêm quyến rũ, gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Antonela ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút khi diện mẫu đầm ngắn tay phồng. Cô khéo léo kết hợp cùng tất chân, giày cao gót và túi xách đồng màu để tạo nên tổng thể "cây đen" vừa thời thượng vừa sang trọng. Thiết kế váy này cũng là một trong những item được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng tôn dáng và dễ ứng dụng trong nhiều dịp khác nhau.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Lên đồ sành điệu chẳng kém gái trẻ, Antonela thường ưu ái công thức "trên ôm - dưới rộng" để tạo hiệu ứng tôn dáng. Cô thích kết hợp áo hai dây hoặc áo cúp ngực, áo yếm dáng ôm sát cùng quần ống rộng, giúp tổng thể cân đối, thanh thoát và thời thượng. Đây là công thức phối đồ đơn giản, dễ áp dụng nhưng luôn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại, rất đáng để chị em học hỏi.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần

Sánh bước bên "chồng iu" Messi, Antonela khoe vẻ ngoài cực xinh khi diện đầm dài màu vàng đầy nổi bật. Gam màu tươi tắn kết hợp họa tiết nhí mang đến giao diện ngọt ngào, trong khi chi tiết cut-out được xử lý tinh tế giúp tăng nét quyến rũ mà vẫn giữ trọn sự thanh lịch, yêu kiều.