Mẹ đảm ở Bắc Ninh bật mí bí quyết giữ nhà luôn sạch sẽ dù 19h mới về: Chỉ cần 30 phút mỗi ngày nhờ 8 nguyên tắc dọn dẹp đơn giản

Không đợi đến cuối tuần mới tổng vệ sinh, người mẹ hai con chọn cách chia nhỏ việc nhà và duy trì những thói quen đơn giản mỗi ngày.

Đi làm từ sáng sớm, thường 19h mới về đến nhà, nhưng mẹ đảm hai con ở Bắc Ninh vẫn duy trì không gian sống gọn gàng mỗi ngày. Thắm chia sẻ, chỉ cần chia nhỏ việc nhà thành những thói quen đơn giản và duy trì đều đặn, việc dọn dẹp sẽ không còn là áp lực mà trở thành khoảng thời gian giúp thư giãn sau một ngày bận rộn.

Mỗi ngày chỉ 30 phút, việc nhà không còn là "gánh nặng"

Trên trang cá nhân, Thắm Trương - mẹ đảm sinh sống tại Bắc Ninh (trước đây thuộc Bắc Giang) thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Là mẹ của hai con nhỏ và làm việc toàn thời gian, lịch trình mỗi ngày của Thắm bắt đầu từ 4h30 sáng. Sau khi tập yoga, chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp một lượt, Thắm rời nhà lúc 6h40 để đi làm. Do nơi làm việc cách xa nhà, với ngày không tăng ca thì 19h, nếu tăng ca thì khoảng 21h Thắm mới về tới nơi.

Quỹ thời gian buổi tối không nhiều, nhưng thay vì chờ đến cuối tuần mới tổng vệ sinh, Thắm duy trì thói quen dành khoảng 30 phút mỗi ngày để thu dọn đồ đạc, lau bếp, hút bụi và xử lý những việc phát sinh.

Theo mẹ đảm hai con chia sẻ, " chăm một chút mỗi ngày sẽ nhàn hơn rất nhiều so với để việc nhà chất đống rồi mới dọn ". Nhờ vậy, cuối tuần gia đình có thêm thời gian nghỉ ngơi, cùng vào bếp hoặc quây quần bên nhau thay vì dành hàng giờ để tổng vệ sinh.

8 nguyên tắc giúp nhà luôn gọn gàng, sạch sẽ

Điều được nhiều người quan tâm nhất trong những chia sẻ của Thắm là 8 nguyên tắc dọn dẹp đơn giản nhưng dễ áp dụng.

1. Mọi món đồ đều có "nhà" của nó

Dùng xong trả về đúng vị trí. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất giúp nhà không bừa bộn.

2. Nguyên tắc "lấy ra 1 - cất vào 1"

Lấy món nào ra dùng thì cất món đó ngay sau khi sử dụng, đừng để dồn thành một đống.

3. Dọn ngay trong 5 phút

Việc gì làm dưới 5 phút thì làm luôn: rửa chiếc cốc, gấp chiếc chăn, lau mặt bàn, cất đôi giày...

4. Đừng tích trữ quá nhiều

Nhà càng nhiều đồ, việc dọn dẹp càng vất vả. Định kỳ loại bỏ những món không dùng đến.

5. Mặt phẳng càng ít đồ càng tốt

Bàn ăn, bàn trà, mặt bếp nên để thông thoáng. Chỉ cần vài món đồ lặt vặt là căn nhà trông đã bừa bộn hơn rất nhiều.

6. Mỗi ngày dành 10-15 phút "reset" ngôi nhà

Trước khi đi ngủ, dành ít phút thu gom đồ đạc về đúng chỗ. Sáng hôm sau thức dậy sẽ thấy nhà cửa dễ chịu hơn hẳn.

7. Không để việc nhỏ thành việc lớn

Một chiếc áo vắt ghế, một đôi tất dưới sàn, một chiếc cốc trên bàn... nếu để lâu sẽ kéo theo rất nhiều đồ khác.

8. Dọn theo thói quen, không theo cảm hứng

Không cần tổng vệ sinh mỗi ngày. Chỉ cần duy trì những việc nhỏ đều đặn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

" Nhà sạch không phải là nhà không có đồ đạc, mà là nhà mà mọi món đồ đều ở đúng vị trí của nó ", Thắm chia sẻ.

Dọn dẹp cũng là một cách "đi spa" cho tinh thần

Không chỉ coi việc nhà là trách nhiệm, mẹ đảm Bắc Ninh còn xem đây là khoảng thời gian thư giãn sau một ngày làm việc.

Những ngày cuối tuần, trong khi nhiều người lựa chọn đi cà phê hay mua sắm, Thắm lại dành thời gian vệ sinh xoong nồi, lau bếp, chăm cây và sắp xếp lại từng góc nhỏ trong nhà.

" Chẳng cần nhà sang, chỉ cần bếp gọn gàng là đủ thấy bình yên ", Thắm tâm sự.

Sau mỗi lần dọn dẹp, nhìn căn bếp sạch sẽ, xoong nồi sáng bóng hay những chậu cây xanh mướt, Thắm cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được "spa" tinh thần. Không gian thoáng đãng cũng giúp tâm trí bớt căng thẳng sau một ngày dài.

Để căn bếp luôn thông thoáng, Thắm còn duy trì nhiều thói quen nhỏ như mở cửa sổ khi nấu ăn, sử dụng máy hút mùi, đun sả, gừng hoặc vỏ cam, quýt để tạo hương thơm tự nhiên trong nhà.

Ưu tiên nguyên liệu tự nhiên để việc dọn dẹp nhẹ nhàng hơn

Trong các bài chia sẻ trên hội nhóm dọn dẹp nhà cửa, người mẹ hai con thường xuyên sử dụng baking soda kết hợp với chanh, giấm hoặc nước rửa bát để vệ sinh nhà bếp.

Hỗn hợp này được Thắm dùng để làm sạch bồn rửa, tẩy dầu mỡ trên bếp, vệ sinh xoong nồi, ron gạch, khử mùi tủ lạnh hay làm sạch thùng rác.

Đối với bồn rửa inox, Thắm ưu tiên khăn microfiber hoặc miếng bọt biển mềm để tránh trầy xước. Sau mỗi lần sử dụng đều xả sạch và lau khô nhằm giữ bề mặt luôn sáng bóng.

Ngoài ra, Thắm còn có thói quen đổ baking soda xuống đường ống rồi xả nước nóng vào cuối ngày để hạn chế mùi hôi và cặn bẩn tích tụ.

Việc nhà nhẹ hơn khi cả gia đình cùng chung tay

Theo mẹ đảm Bắc Ninh, bí quyết giữ nhà luôn gọn gàng không nằm ở việc một người làm tất cả, mà là sự phối hợp của các thành viên trong gia đình.

Trong nhà, vợ đảm nhận việc nấu ăn thì chồng quét nhà hoặc kèm con học bài. Hai con được hướng dẫn mang bát ra bồn rửa, tập làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Những ngày bận rộn, mẹ ruột Thắm cũng hỗ trợ chăm cháu, nấu cơm và chăm sóc cây cối.

Bản thân Thắm cũng học cách giảm bớt kỳ vọng vào một ngôi nhà hoàn hảo.

Trước đây, chỉ cần thấy đồ chơi của con bày khắp phòng khách là cô dễ bực bội. Sau này, Thắm nhận ra có những hôm mệt thì cứ nghỉ ngơi, việc chưa xong có thể để hôm sau tiếp tục.

" Hạnh phúc không nằm ở việc nhà lúc nào cũng hoàn hảo, mà nằm ở việc trong ngôi nhà ấy luôn có sự yêu thương, cảm thông và những người cùng nhau cố gắng mỗi ngày ", mẹ đảm Bắc Ninh chia sẻ.

(Ảnh trong bài: @Thắm Trương)