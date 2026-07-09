Dây buộc tóc của Erling Haaland "sốt" toàn cầu

Không chỉ những bàn thắng, ngay cả chiếc dây buộc tóc của Erling Haaland cũng trở thành tâm điểm chú ý tại World Cup 2026, được săn lùng đến mức bộ sưu tập giới hạn nhanh chóng bán hết.

Khi nhắc đến Erling Haaland, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến những cú dứt điểm uy lực, mái tóc vàng dài buộc gọn phía sau và phong cách thi đấu đầy năng lượng. Nhưng tại World Cup 2026, bên cạnh phong độ trên sân cỏ, một chi tiết rất nhỏ cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý: chiếc dây buộc tóc anh sử dụng trong mỗi trận đấu.

Từ một phụ kiện có giá chỉ vài chục euro, dây buộc tóc gắn với Haaland nhanh chóng trở thành sản phẩm được săn đón. Bộ sưu tập giới hạn Haaland Edition bán hết sạch sành sanh ngay khi mở bán, đồng thời giúp thương hiệu ghi nhận lượng người theo dõi và truy cập website tăng mạnh. Theo Glossy, chiến dịch này mang về hơn 10.000 người theo dõi mới trên mạng xã hội và giúp lượng truy cập website tăng khoảng 70%.

Được biết, toàn bộ những chiếc dây buộc tóc Haaland sử dụng đều đến từ thương hiệu KKNEKKI , thuộc công ty Bon Dep của Na Uy. Theo đại diện thương hiệu, Haaland sử dụng sản phẩm từ khi bắt đầu để tóc dài, trong các buổi tập, ngày thi đấu lẫn đời thường. Đây không phải món phụ kiện được đưa vào nhờ một chiến dịch quảng cáo nhất thời, mà là lựa chọn cá nhân gắn với hình ảnh quen thuộc của tiền đạo người Na Uy.

Dây buộc tóc KKNEKKI được làm bằng kỹ thuật dệt đặc trưng, sử dụng hơn 60 sợi để tạo độ chắc và mềm. Sản phẩm được giới thiệu là có khả năng giữ tóc ổn định nhưng không kéo căng, không làm hư tổn tóc, đồng thời có thể đeo tự nhiên trên cổ tay như một món phụ kiện nhỏ. Chính sự gắn bó tự nhiên ấy khiến Haaland không chỉ dừng lại ở vai trò gương mặt quảng bá. Theo Sports Business Journal, anh là gương mặt đại diện đồng thời cũng là một trong những nhà đầu tư của thương hiệu.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ màu áo Haaland từng mặc

Nhân dịp World Cup 2026, KKNEKKI giới thiệu bộ sưu tập Haaland Edition gồm 8 dây buộc tóc. Trên website chính thức, bộ sản phẩm được mô tả là lấy cảm hứng từ phong cách của Haaland cả trong lẫn ngoài sân cỏ, với các tông màu được tuyển chọn và mỗi dây đều có hạt riêng khắc chữ HAALAND. Giá bán của bộ sưu tập là 230 krone Na Uy (khoảng 570.000-590.000 đồng)

Điểm thú vị là bộ sưu tập này không chỉ ăn theo tên tuổi Haaland, mà còn gắn trực tiếp với hình ảnh thi đấu của anh. Theo thông tin từ KKNEKKI, các màu sắc trong bộ sản phẩm được lấy cảm hứng từ những màu áo mà Haaland từng mặc trên sân cho các đội bóng trong sự nghiệp. Vì vậy, chiếc dây buộc tóc không còn là một phụ kiện rời rạc. Nó trở thành một phần trong câu chuyện hình ảnh của Haaland: mái tóc vàng, búi tóc gọn, phong cách thi đấu mạnh mẽ và những màu áo đã đi cùng anh từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia.

Ra sân mặc áo gì, Haaland phối dây buộc tóc màu đó

Một chi tiết khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú là Haaland không dùng cố định một màu dây buộc tóc. Tại World Cup 2026, anh nhiều lần phối màu dây theo trang phục thi đấu của tuyển Na Uy. Theo Footy Headlines, Haaland đã đeo dây buộc tóc màu đỏ khi Na Uy mặc bộ áo sân nhà màu đỏ trong trận gặp Iraq. Sau đó, khi tuyển Na Uy sử dụng bộ trang phục sân khách màu đen, anh cũng đổi sang dây buộc tóc màu đen để đồng điệu với màu áo. Trang này nhận xét Haaland đã đưa sự chỉn chu trong phối đồ vào World Cup bằng cách chọn dây buộc tóc trùng màu với đồng phục thi đấu của Na Uy.

Chi tiết tưởng nhỏ này lại tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội. Mỗi lần Haaland ra sân, người hâm mộ không chỉ chú ý đến bàn thắng hay màn ăn mừng, mà còn soi cả màu dây buộc tóc anh đang dùng. Từ đó, chiếc dây buộc tóc vốn rất bình thường bỗng trở thành một phần của cuộc trò chuyện quanh phong cách Haaland tại World Cup.

Khi Haaland bán cả phong cách sống, không chỉ hình ảnh cầu thủ

Câu chuyện dây buộc tóc của Haaland cho thấy sức ảnh hưởng của các ngôi sao thể thao ngày nay không còn giới hạn ở áo đấu, giày thi đấu hay những hợp đồng quảng cáo lớn. Một món phụ kiện nhỏ cũng có thể trở thành hiện tượng nếu nó gắn với hình ảnh đủ mạnh và đủ chân thực.

Với Haaland, chiếc dây buộc tóc không đơn thuần là vật dụng giúp giữ gọn mái tóc trong suốt 90 phút trên sân. Nó đã trở thành một phần trong nhận diện cá nhân của anh: đơn giản, thực dụng, nhưng rất dễ nhớ. Đáng nói hơn, sản phẩm này không được xây dựng theo kiểu gượng ép. Haaland đã dùng dây buộc tóc KKNEKKI trước khi có bộ sưu tập riêng. Anh phối màu dây theo áo thi đấu. Bộ sưu tập lại lấy cảm hứng từ chính những màu áo anh từng mặc. Tất cả tạo thành một câu chuyện liền mạch giữa thể thao, thời trang và kinh doanh.

Từ một chi tiết nhỏ trên mái tóc của tiền đạo người Na Uy, KKNEKKI đã biến dây buộc tóc thành món phụ kiện được săn đón. Còn Haaland một lần nữa chứng minh sức hút của mình không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở khả năng biến những điều rất đời thường thành xu hướng.