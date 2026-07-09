LocknLock khuấy đảo mùa hè với bộ sưu tập Coastal dành cho hội mê biển

LocknLock chính thức trình làng bộ sưu tập Coastal phiên bản mùa hè dành riêng cho thị trường Việt Nam và các tín đồ yêu biển.

Nếu deadline ngập đầu khiến bạn chưa thể đóng vali "đi trốn", thì LocknLock Coastal chính là chiếc cổng dịch chuyển đưa bạn thẳng tiến đến những vùng biển thơ mộng ngay giữa ngày hè rực lửa. Sở hữu diện mạo phóng khoáng đầy cuốn hút lấy cảm hứng từ bờ biển đẹp mê hồn của Việt Nam, bộ sưu tập hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè và nạp trọn nguồn năng lượng sảng khoái.

Mang trọn thiên nhiên biển Việt Nam đến mọi không gian

Coastal khoác lên mình hai gam màu chủ đạo: xanh đại dương và trắng tinh khôi. Sắc xanh tươi mới mang lại cảm giác dịu mát tức thì, giúp "hạ nhiệt" giữa ngày hè rực lửa. Sắc trắng nhẹ nhàng, mở ra một khoảng không tự do, thoáng đãng trong tâm trí. Họa tiết sóng biển và cá voi cùng các sinh vật biển nhỏ được điểm xuyết khéo léo, mang đến một bức tranh đại dương đầy sức sống. Đặc biệt, sản phẩm Bình giữ nhiệt Coastal Sling Ring sở hữu các chi tiết ánh bạc in nổi trên thân bình đầy tinh tế.

Chân chạm cát trắng còn vương hơi ấm nóng, mắt nhìn mặt nước xanh dập dềnh từng cơn, tai nghe tiếng sóng vỗ về... Ai yêu biển mà chẳng thèm cái cảm giác này giữa những những ngày tất bật?

Với bộ sưu tập Coastal, cả đại dương được thu nhỏ lại vừa vặn trong không gian sống: từ góc bàn làm việc, những cuộc di chuyển vội vã cho đến khung hình "sống ảo" trên mạng xã hội. Không cần chờ đến kỳ nghỉ, "vitamin sea" luôn tràn ngập để mỗi ngày đều thêm thư thái.

Đẹp đúng gu, tiện đúng chất

Đối với thế hệ trẻ hiện đại, những người đề cao giá trị cảm xúc và thẩm mỹ, một món đồ dùng hằng ngày không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn trở thành tuyên ngôn cho phong cách sống. LocknLock Coastal tự tin cân đẹp cả hai yếu tố: thiết kế giàu cảm hứng và tính tiện dụng.

Coastal không chỉ mang đến nguồn năng lượng tươi mới đầy năng động của ngày hè, mà còn sở hữu bảng màu "nịnh mắt" với những gam màu tươi sáng. LocknLock còn biến mỗi chiếc bình thành món phụ kiện thời trang, dễ dàng hoàn thiện mọi outfit.

Coastal mang đến sự đa dạng về kiểu dáng và dung tích cho từng nhu cầu riêng biệt. Bộ sưu tập bao gồm 6 sản phẩm: Bình giữ nhiệt Coastal Sling Ring (650ml), Bình giữ nhiệt Coastal Bucket One Touch Tumbler (550ml), Bình giữ nhiệt Coastal Energetic (550ml), Ly nước Coastal Cold Cup (750ml), Ly nước Coastal Flat Table (730ml), Ly sứ Coastal Ceramic (330ml). Bên cạnh thiết kế, các sản phẩm bình giữ nhiệt tiếp tục kế thừa công nghệ giữ nhiệt xuất sắc của LocknLock dành cho cả đồ uống nóng và lạnh, đồng thời toàn bộ bộ sưu tập sử dụng chất liệu an toàn, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp ra mắt. Cơ hội sở hữu bình mang dấu ấn riêng

Nhân dịp ra mắt, LocknLock mang đến ưu đãi hấp dẫn cho "cư dân yêu biển" chốt đơn sản phẩm thuộc bộ sưu tập Coastal trên toàn bộ các sàn thương mại điện tử chính thức (TikTok Shop, Shopee, Lazada,..) và hệ thống cửa hàng LocknLock toàn quốc.

Đặc biệt, khi mua bình giữ nhiệt trực tiếp tại cửa hàng LocknLock, khách hàng sẽ có cơ hội tự tay làm charm phụ kiện theo ý thích, tha hồ biến tấu chiếc bình độc đáo theo phong cách riêng.

Tìm hiểu và săn ngay Coastal tại LocknLock