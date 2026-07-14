Mỹ nhân chân dài nhất showbiz: Cả đời không biết mặc xấu là gì, diện đồ cơ bản vẫn sang ngút ngàn

Đôi chân dài trứ danh không chỉ giúp mỹ nhân này cân đẹp mọi outfit mà còn biến những món đồ đơn giản trở nên đắt giá.

Có những người đẹp chỉ cần xuất hiện là đủ thu hút mọi ánh nhìn, không phải nhờ những bộ cánh quá cầu kỳ mà bởi lợi thế hình thể hiếm có. Lương Thùy Linh là một trong số đó. Sở hữu chiều cao 1,80 m cùng đôi chân dài 1,22 m - dài nhất trong dàn Hoa hậu Việt Nam hiện nay, nàng hậu quê Cao Bằng luôn biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên tỷ lệ cơ thể nổi bật. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong đời thường, cô đều ghi điểm với hình ảnh thanh lịch, thời thượng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Mới đây, người đẹp tiếp tục trở thành tâm điểm khi diện một thiết kế tối giản nhưng vẫn khéo léo khoe lợi thế đôi chân trứ danh.

Đôi chân dài 1m22 trứ danh của Lương Thùy Linh. Nguồn: TikTok @luongthuylinh_

Sở hữu vóc dáng đẹp gần như "hack", Lương Thùy Linh dường như cũng chưa từng biết mặc xấu là gì. Người đẹp không cần những outfit quá cầu kỳ hay hàng hiệu phủ kín từ đầu đến chân, chỉ với vài món đồ cơ bản cũng đủ tạo nên tổng thể sang chảnh. Chính sự tối giản nhưng tinh tế trong cách phối đồ đã giúp nàng hậu trở thành một trong những mỹ nhân có phong cách ổn định và dễ học hỏi nhất Vbiz.

Trong bộ ảnh nghỉ dưỡng mới đăng tải, Lương Thùy Linh chọn diện váy hai dây màu xanh navy. Phom váy ôm nhẹ phần thân trên, xòe nhẹ ở gấu váy vừa khoe vòng eo nhỏ vừa làm nổi bật đôi chân dài thương hiệu. Cô phối cùng túi Chanel trắng và trang sức tối giản, đủ để tạo nên hình ảnh sang trọng nhưng vẫn thoải mái để dạo chơi trong chuyến du lịch.

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Ngay cả khi mặc chiếc váy linen trắng dáng suông, cô vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối. Điểm nhấn là chiếc khăn lụa hồng buộc ngang hông tạo cảm giác mới mẻ, kết hợp cùng kính râm và giày lưới giúp tổng thể vừa trendy vừa dễ ứng dụng.

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Những ngày dạo phố, nàng hậu lại trung thành với combo áo thun trắng và chân váy vàng pastel. Cô phối đơn giản cùng túi tote bản to màu nâu vàng đồng điệu, kết thúc bằng đôi giày dáng ballet đang được hội chị em lăng xê nhiệt tình mùa hè này. Đây cũng là gợi ý đáng tham khảo cho hội chị em có gu mặc vừa đơn giản, thoải mái lại vẫn lên hình đẹp.

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Ở một outfit khác, Lương Thùy Linh lựa chọn áo hai dây lụa viền ren màu xanh nhạt phối cùng quần jeans ống rộng - công thức rất quen thuộc nhưng không bao giờ outdate. Chi tiết thắt eo ở áo cũng giúp điều chỉnh tỉ lệ cơ thể để tôn dáng tuyệt đối.

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Cuối cùng, Lương Thùy Linh chọn set váy trễ vai với phần thân trên xòe rộng, chân váy ôm sát thắt eo nhẹ nhàng, vừa khéo léo che khuyết điểm vóc dáng lại vẫn đủ nổi bật dù chỉ thuần màu trắng. Cô nàng kết hợp cùng bông hoa đỏ cài tóc tạo điểm nhấn đầy chất thơ. Chiếc túi cói tông be càng hoàn thiện tổng thể theo đúng tinh thần "quiet luxury" đang được nhiều fashionista yêu thích.