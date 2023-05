Quán cà phê 'trả bao nhiêu tùy tâm' phá sản sau 1 năm

Theo Fortune , mô hình quán cà phê "trả bao nhiêu tùy tâm khách hàng" của người đàn ông Canada chết yểu sau một năm mở bán. Lý do là chủ sở hữu Gabriel Sims-Fewer không đủ tiền duy trì mặt bằng, trả tiền cho nhân viên.

Ban đầu, nhà rang xay và chủ sở hữu Pop Coffee Works cung cấp mặt bằng miễn phí cho quán trong vòng 6 tháng do thấy mô hình kinh doanh khá lạ trong kinh doanh. Gabriel Sims-Fewer dự định cung cấp cà phê pha thủ công cho khách hàng với mức giá "tùy tâm". Bù lại, anh tính phí các loại đồ uống, bánh ngọt khác để duy trì.

Mô hình kinh doanh cà phê "trả tùy tâm" phải đóng cửa vì một số lý do khác ngoài chuyện không đủ tiền duy trì mặt bằng.

Quán cà phê mang tên The Anarchist cũng cho phép "khách hàng tiềm năng" sử dụng miễn phí nhà vệ sinh, tham quan nhưng không cần mua nước. Phía trước có mở bán sách, tác phẩm nghệ thuật và quà lưu niệm.

Ban đầu, quán được ủng hộ vì mô hình "trả tùy tâm". Tuy nhiên, một số người phản ánh giá đồ uống khác quá cao. Những tác phẩm bán trong quán cà phê có xu hướng cực đoan, có ý định chống lại chính quyền.

Dần dần, The Anarchist mang tiếng đạo đức giả, dẫn đến chuyện làm ăn thất bại. Theo New York Post , nguyên nhân sâu xa của việc quán cà phê phải đóng cửa là do tư tưởng của chủ quán, không đơn giản là thiếu chi phí duy trì.

Tuy thất bại, Sims-Fewer cho rằng mô hình kinh doanh của mình là thành tựu lớn, gây tiếng vang ở Toronto, Canada.

"Quán thành công rực rỡ theo cách mà tôi mong đợi, đồng thời mang lại cho tôi nhiều cảm hứng và kiến ​​thức có thể áp dụng cho các dự án trong tương lai", Sims-Fewer viết dưới bài đăng thông báo đóng cửa.