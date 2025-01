Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 xấp xỉ mức trước đại dịch

Trong tháng 12/2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,75 triệu lượt người, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,6 triệu lượt người, tăng 39,5% so với năm trước và bằng 97,6% năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 14,8 triệu lượt người, chiếm 84,4% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 35,6% so với năm trước; bằng đường bộ đạt gần 2,5 triệu lượt người, chiếm 14,2% và tăng 63,3%; bằng đường biển đạt gần 248,1 nghìn lượt người, chiếm 1,4% và tăng 96,7%.

Năm 2024, thị trường Hàn Quốc chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam với 4,56 triệu lượt khách. Cả năm 2024, châu Á đóng góp gần 80% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng 4 thị trường lớn ở Đông Bắc Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản đóng góp gần 60% lượng khách đến Việt Nam. Một số thị trường đóng góp lượng khách quốc tế lớn đến Việt Nam là Mỹ, Australia, Ấn Độ, Malaysia, Campuchia, Thái Lan.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2024 ước đạt 733,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 12,9% so với năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành năm 2024 ước đạt 62,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng mức và tăng 16,0% so với năm trước do các địa phương ngay từ đầu năm đã tích cực đẩy mạnh xúc tiến du lịch, tăng cường thu hút khách trong nước và quốc tế.

Số lượt người Việt Nam xuất cảnh trong quý IV/2024 là 1,2 triệu lượt người, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2024, số lượng công dân Việt Nam xuất cảnh qua cửa khẩu của Việt Nam là 5,3 triệu lượt người, tăng 5,5% so với năm 2023.