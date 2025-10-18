Qua tuổi 50 nếu con cái xin 3 thứ này, cho là hỏng

Trước những yêu cầu của con, nhiều phụ huynh sẵn sàng dốc hết sức mình để giúp đỡ. Tuy nhiên, sự bao bọc quá mức đôi khi trở thành gánh nặng cho chính cha mẹ, đồng thời là chiếc xiềng xích cản trở con trưởng thành và tự lập.

Dưới đây là ba điều mà cha mẹ nên kiên quyết từ chối, để vừa giữ được tình thân vừa giúp con trưởng thành đúng cách.

1. Dùng hết tiền tiết kiệm cho con

Nhiều bậc phụ huynh nghỉ hưu vẫn muốn giảm bớt áp lực tài chính cho con, thậm chí lấy ra khoản tích lũy cả đời để hỗ trợ con kinh doanh hay học tập. Tiền hưu là chỗ dựa an toàn cho cha mẹ, không nên để lòng tốt trở thành “vốn liếng mạo hiểm” của con, bởi sự bao bọc vô điều kiện chỉ khiến con quen thói dựa dẫm, không học cách chịu trách nhiệm.

2. Bao bọc cảm xúc không giới hạn

Trước áp lực công việc và cuộc sống, nhiều người trẻ không có nơi giải tỏa, dễ đổ hết căng thẳng, tiêu cực lên cha mẹ. Một ví dụ, con gái sau một tuần gặp đủ rắc rối, gọi điện than phiền với mẹ về công việc, học hành và các mối quan hệ. Người mẹ im lặng lắng nghe, nhưng sau đó chịu tổn thương âm thầm và không dám hỏi han thêm.

Cha mẹ là những người từng trải, hiểu nỗi khó khăn của con, nhưng không thể luôn là “bể chứa cảm xúc”. Thể hiện tình yêu đúng cách là khuyến khích con tự giải quyết vấn đề, chứ không phải nhận hết áp lực và than vãn thay họ.

3. Hi sinh toàn bộ thời gian cho con

Người già có quyền được thưởng thức tuổi già, nhưng nhiều bậc cha mẹ lại dành trọn thời gian cho con cháu.

Ví dụ, một người đã nghỉ hưu định đi du lịch cùng bạn bè, nhưng con trai gửi cháu nhờ trông, kèm thêm công việc nhà, khiến bà phải từ bỏ sở thích, ngày ngày quay cuồng trong bếp núc và chăm sóc cháu. Khi đề xuất đi chơi vài ngày, con lại phản ứng: “Nếu mẹ đi, ai lo bếp núc và cháu?”

“Yêu đúng mực, hại sẽ không xảy ra; chiều chuộng quá, hại sẽ đến” - Cha mẹ không phải là công cụ phục vụ con cái. Cho con tự lập, giữ cho mình không gian riêng, mới là yêu thương đúng nghĩa. Người xưa dạy: “Con cháu tự có phúc riêng, đừng làm trâu bò thay chúng”. Tình thân là sự trao đổi hai chiều, bao bọc vô điều kiện sẽ làm con cái quen thói ỷ lại.

Cha mẹ khi về hưu nên biết từ chối những yêu cầu quá mức của con, giữ khoảng cách vừa đủ, vừa giúp con học cách chịu trách nhiệm, vừa bảo vệ sức khỏe, thời gian và giữ được phẩm giá của chính mình.

(Bài viết mang tính chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm cá nhân.)