Quà tặng “vắc xin tình yêu" tiếp tục sốt dịp 8/3

Sáng ngày 8/3, Thúy An (20 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng người yêu là Nguyễn Thế Cường (22 tuổi) đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP.HCM) để tiêm vắc xin Gardasil 9 phòng ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, u nhú sinh dục và các bệnh nguy hiểm khác do HPV.

"Mình nhận tháng lương đầu tiên đúng dịp lễ 8/3 nên đã dành dụm để tặng quà cho mẹ, người yêu và em gái, đều là những người mình rất yêu thương và trân trọng. Mẹ thì mình đã đặt hoa nhưng còn người yêu và em gái mình đắn đo mãi chưa biết tặng quà gì, may mắn đọc báo được biết virus HPV đang ngày càng nguy hiểm tại Việt Nam, nhiều người trẻ mắc ngay cả khi chưa quan hệ tình dục, chính vì vậy mình đã quyết định tặng món quà sức khỏe vô cùng ý nghĩa này. Hôm nay đến VNVC có sẵn vắc xin Gardasil 9 nên tiêm rất nhanh, mua gói vắc xin thì được ưu đãi giá tiết kiệm nhiều nên mình rất vui".

Cường đã dành dụm tháng lương đầu tiên để tặng người yêu và em gái vắc xin Gardasil 9 phòng HPV

Món quà sức khỏe lên ngôi trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ghi nhận tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Trường Chinh (180 Trường Chinh, Hà Nội) và 102 trung tâm tiêm chủng trên cả nước của Hệ thống tiêm chủng VNVC, những ngày qua, ngay trước - trong dịp lễ Quốc tế phụ nữ 8/3 rất nhiều cánh mày râu đưa người thương đến tiêm vắc xin Gardasil/Gardasil 9 phòng ngừa các bệnh nguy hiểm do HPV như: ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, mụn cóc sinh dục…

Anh Lê Văn Hải (29 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết: "Hôm qua nhân lúc đang bàn về vắc xin thì người bạn hỏi mình đã đưa vợ đi tiêm "vắc xin tình yêu" chưa, nghe nói vắc xin đang hot trên mạng với trào lưu đưa nhau đi tiêm vì hiệu quả bảo vệ cao, là cách phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh tình dục hiệu quả và đơn giản nhất. Vậy là sáng nay mình đưa vợ đến VNVC tiêm để an tâm bảo vệ sức khoẻ, thấy vợ vui nên mình hạnh phúc lắm".

Khách hàng tiêm vắc xin phòng HPV tại VNVC

Theo ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng - Quản lý Y khoa, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi năm trên thế giới có khoảng 500.000 ca mắc mới ung thư cổ tử cung, trong đó khoảng 250.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, theo ghi nhận ung thư năm 2018, Việt Nam có khoảng gần 4.200 ca mắc mới và có hơn 2.400 ca tử vong vì căn bệnh này.

Virus HPV (Human Papilloma Virus) là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư cổ tử cung (90-100% ca ung thư cổ tử cung có HPV dương tính). Ngoài ra, HPV còn gây sùi mào gà và các bệnh lý ung thư nguy hiểm khác như: ung thư hậu môn, ung thư hầu họng ở cả nữ giới và nam giới, ung thư dương vật ở nam giới.

Virus HPV có phương thức lây truyền đa dạng gồm quan hệ tình dục thiếu an toàn, nhiều bạn tình, dùng chung đồ lót, khăn tắm, tiếp xúc da, do đó rất dễ dàng lây truyền và gây bệnh trong khi đó các bệnh do HPV đều rất khó nhận biết, khó điều trị khi đã ở giai đoạn muộn, tỷ lệ di căn cao. Bất kể ai cũng có nguy cơ nhiễm HPV, kể cả trẻ em chưa từng có hoạt động quan hệ tình dục.

Theo ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng, mặc dù vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư do virus HPV đã có trên thế giới hơn 10 năm nay nhưng người Việt Nam chưa có nhiều cơ hội sử dụng vắc xin này do lượng vắc xin cung ứng cho thị trường Việt Nam rất hạn chế. Hiện nay việc cung ứng các loại vắc xin này đã đầy đủ hơn tại VNVC thì nhiều trẻ em, người lớn sẽ được tiêm sớm, tiêm đầy đủ. Điều này mang lại ý nghĩa rất to lớn khi vắc xin HPV có thể phòng chống được nguy cơ ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, ung thư dương vật, u nhú sinh dục… Đây đều là những căn bệnh nguy hiểm, khó điều trị, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, tiền bạc, thậm chí tính mạng của người bệnh.

Đặc biệt, VNVC có đầy đủ vắc xin Gardasil 9, vắc xin đã được mở rộng chỉ định sử dụng cho nam giới và không giới hạn yếu tố quan hệ tình dục với nữ giới, rất kịp thời bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng MSM và cộng đồng LGBT - bởi nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh nguy hiểm đó ở nhóm này rất cao.

"Theo khuyến cáo, vắc xin Gardasil và Gardasil 9 được chỉ định tiêm cho cả hai giới trong độ tuổi từ 9 – 26 tuổi bất kể đã có quan hệ tình dục, đã nhiễm HPV hoặc đã sinh con hay chưa. Việc thực hiện tiêm phòng vắc xin HPV càng sớm thì hiệu quả miễn dịch sẽ càng cao", BS Phượng khẳng định.