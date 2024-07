Quà tặng "kịch trần" của anh tài Tự Long hóa ra là món "đỉnh" nhất mùa hè tại Hà Nội

Trong thời gian gần đây, sấu - một đặc sản của Hà Nội đã trở thành tâm điểm được cộng đồng mạng chú ý, đặc biệt loại quả này chính là món quà "đỉnh nóc, kịch trần" mà "anh tài" Tự Long đã tặng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư trong chương trình “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” lại khiến dân tình thêm tò mò. Món quà này không chỉ thể hiện tình cảm mà còn mang đậm dấu ấn mùa hè của Hà Nội.

Món sấu non cùng bánh chả đặc sản của Thủ đô Hà Nội được "anh tài" Tự Long tặng

Đặc sản "làm mưa làm gió" suốt mùa hè ở Hà Nội

Mùa hè tại Hà Nội bên cạnh những loại quả như mận, đào, vải thơm ngon thì không thể thiếu quả sấu - một loại quả đặc trưng của mảnh đất Kinh Kỳ. Những ai đã từng nhiều năm ở Hà Nội, phải xa nơi đây, mỗi dịp hè về không khỏi nhớ nhung vị chua, vị ngọt của quả sấu chẳng khác gì thu về nhớ cốm làng Vòng và chuối chín trứng cuốc vậy. Nhiều năm nay, tại các quán giải khát bình dân, bên cạnh cốc chè đen đá, cốc thạch đen, thạch trắng, trân châu, chanh muối... ta lại được thưởng thức cốc sấu đá. Một cốc nước sấu có đủ vị ngọt của đường, vị mặn của muối, vị chua và thơm của sấu.

Ảnh: @Ở đâu cũng chụp

Cứ vào khoảng đầu tháng 6, sấu bắt đầu ăn được là bao nhiêu món ăn với sấu được dịp "làm mưa làm gió". Khi bạn dạo qua các con phố như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo..., bạn sẽ được chiêm ngưỡng những hàng sấu lâu năm và những trái sấu xanh ngắt ẩn hiện trong vòm lá. Và cũng như bao loại quả khác, sấu cũng có 2 loại là sấu non đầu mùa hay những quả sấu bánh tẻ dày cùi, vào mỗi thời điểm những quả sấu ấy lại có hương vị riêng khiến bao người mê mẩn.

Sấu non không chua gắt mà có vị thanh nhẹ, vừa đủ để đầu lưỡi ứa nước, nhưng những người kỹ tính thì không thích sấu non vì loại trái cây “bao tử” này nhỏ, độ chua chưa đủ kích thích vị giác. Phải đến khoảng cuối tháng 6 những trái sấu bánh tẻ đến độ ngon nhất. Lúc này quả sấu có lớp vỏ hơi sần nhưng có cùi dày, độ chua vừa đủ và dễ dàng phối sấu với các món ăn, từ giản đơn đến cầu kỳ phức tạp nên được dân tình đặc biệt ưa chuộng. Bên cạnh đó, nếu đầu mùa sấu non có giá lên tới cả trăm nghìn đồng một cân lại còn rất khó tìm, thì giờ đây sấu được bán tràn chợ, theo chân gánh hàng rong xuất hiện khắp ngõ phố ở Hà Nội với giá chỉ 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Đặc biệt sấu xanh "lên giá" nhất khi được các bà, các chị cạo sạch vỏ chế biến thành những quả ô mai chua chua, ngòn ngọt sau khi đã được ướp bao loại gia vị, rồi được sấy tới một độ khô vừa phải, sao cho quả ô mai vẫn mềm mà lại bảo quản được cho tới vụ sấu năm sau. Chỉ riêng món ô mai sấu cũng đã được làm thành nhiều loại như: sấu chua dòn, sấu dầm chua cay, sấu dầm chua mặn, sấu ngọt, sấu ngâm gừng… và loại nào cũng rất "đắt hàng".

Ảnh: @Ở đâu cũng chụp

Thơm ngon là vậy nhưng công đoạn gọt sấu thì "cực" phải biết

Tuy thơm ngon là vậy nhưng công đoạn loại bỏ phần vỏ sấu lại khiến nhiều người ngán ngẩm vì tỉ mẩn và tốn nhiều thời gian. Thông thường sấu sẽ được cạo hoặc gọt sạch vỏ bằng dao hay các loại dụng cụ bào thủ công nếu như bạn không có máy bào chuyên dụng. Thế nhưng cũng có không ít người nghĩ ra nhiều cách khác nhau để có thể hoàn thành bước này nhanh hơn mà không phải tốn quá nhiều công sức. Chỉ cần lướt mạng xã hội vài vòng là bắt gặp ngay 7749 cách gọt sấu sáng tạo mà cũng đầy bá đạo, thậm chí có những cách cạo vỏ khiến dân tình tranh cãi mãi không thôi.

Gọt sấu theo cách truyền thống bằng dao tốn rất nhiều thời gian.

Một trong số những cách làm sáng tạo chính là chà vỏ sầu lên đáy rổ. Thay vì phải ngồi cạo sạch từng quả thì việc sử dụng những chiếc rổ lỗ bằng nhôm/inox là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc rổ có lỗ to vừa phải làm bằng chất liệu nhôm/inox, sau đó úp phần miệng rổ xuống để phần đáy rổ hướng lên trên. Cuối cùng chỉ cần cầm một nắm sấu, sử dụng lực và bắt đầu chà đều khắp bề mặt quả để vỏ bị mài mòn và tách ra. Phương pháp này giúp bạn bóc vỏ sấu nhanh hơn so với cách truyền thống, hơn nữa còn an toàn vì không cần dùng đến dao mà quả sấu vẫn giữ nguyên hương vị và độ tươi ngon.

Nguồn clip: @Góc của HNguyn

Bên cạnh cách làm sáng tạo trên thì dân tình vô cùng bất ngờ với cách chà vỏ sấu cực "bá đạo" đang viral trong thời gian qua. Theo đó, bạn chỉ cần bỏ sấu vào một chiếc nắp nhôm và chà sấu theo đường tròn lên mặt phẳng làm bằng bê tông dưới vòi nước đang chảy. Có thể thấy khi chà sát lên nền bê tông sần sùi thì chỉ trong chớp mắt, phần vỏ sấu đã được loại bỏ. Cuối cùng chỉ cần tráng qua một lượt với nước là xong.

Nguồn clip: @Hongnhung95, @Meboombeer

Tuy nhiên cách làm này đã gây tranh cãi và khiến người xem chia thành hai phe đối lập. Có người cho rằng đây là một cách khá hay và sáng tạo nếu như không muốn tốn công ngồi bào hay gọt bằng dao, hay kể cả bằng rổ cũng không được nhanh bằng. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến phản đối, cho rằng hay thì có hay thật nhưng làm thế này không được vệ sinh cho lắm.

Và vô số cách làm độc đáo khác được dân tình sáng tạo trong mùa sấu.

Có thể thấy trước nhu cầu thưởng thức sấu mùa hè mà vô vàn kiểu gọt sấu hay ho đã ra đời. Tuy nhiên các cách làm trên chỉ thích hợp với một lượng sấu vừa phải. Còn với nhiều sấu hơn thì tốt nhất cứ mang ra chợ nhờ người ta cho vào máy bào một lượt cho nhanh. Chỉ cần gọi điện buổi sáng, đến chiều, khách hàng có ngay cả chục cân đã chà vỏ sạch, đóng bao cẩn thận và được chuyển tới tận nhà theo yêu cầu. Tiền công chà bằng máy 3.000 - 5.000 đồng mỗi kg thậm chí muốn đẹp hơn thì cũng chỉ có 10.000 đồng/kg. Khách mang cả chục cân đến chà vỏ cũng chỉ phải chờ trong khoảng 10 phút là máy hoàn tất. Sấu sau khi chà vỏ mang về chỉ cần cấp đông trong tủ lạnh là để được rất lâu.

Phải công nhận đặc sản mỗi mùa ở Hà Nội luôn khiến người ta mê mẩn mãi không thôi. Đối với người dân Thủ đô, sấu không chỉ là một loại quả mà còn là biểu tượng của mùa hè, của sự gắn bó với mảnh đất này. Những món ăn từ sấu đã và đang làm say lòng bao thế hệ người Hà Nội và những ai từng đặt chân đến đây. Mỗi khi thưởng thức một món ăn từ sấu, người ta không chỉ cảm nhận được hương vị chua thanh mát mà còn cảm nhận được tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp ẩm thực truyền thống của Thủ đô.