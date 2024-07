Các hãng hàng không Việt Nam hiện có bao nhiêu máy bay?

Ngày 19/7, Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm.

Theo Cục Hàng không Việt Nam , trong nửa đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 38 triệu khách, tăng 6,7% so với năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 21 triệu khách, tăng hơn 44% so với năm 2023 và vượt cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, khách nội địa chỉ đạt 17 triệu, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, do khó khăn về đội máy bay nên các hãng phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa. Đây là nguyên nhân khiến thị trường nội địa giảm so cùng kỳ năm ngoái và 2019.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến giữa tháng 7, tổng số máy bay của các hãng hàng không Việt Nam là 195 chiếc, giảm 36 chiếc so với cùng kỳ so với năm ngoái, trong đó số máy bay khai thác trung bình 167 chiếc (giảm 51 chiếc. So với đầu tháng 5, số lượng máy bay của các hãng hàng không tiếp tục giảm 4 chiếc.

Tình trạng sụt giảm tàu bay tiếp tục diễn ra với các hãng hàng không trong nước.

Vietnam Airlines hiện có 96 máy bay (giảm 6 chiếc), Vietjet Air có 85 máy bay (tăng 3 chiếc), Pacific Airlines sau khi tái cơ cấu có 3 máy bay (giảm 10 chiếc), Bamboo Airways có 7 máy bay (giảm 22 chiếc); Vietravel Airlines có 3 máy bay (giảm 1 chiếc).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc số lượng máy bay giảm mạnh khiến các hãng gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Để bù đắp tình trạng thiếu hụt, các hãng đều phải đồng loạt tăng chuyến và tăng tần suất khai thác.

Như Vietnam Airlines, trong tháng 6 phục vụ khoảng 401 chuyến/ngày, sau đó tăng lên 433 chuyến/ngày trong tháng này (tăng 19-21 chuyến bay ngày so với cùng kỳ năm ngoái). Thời gian khai thác trung bình đội bay đạt 13 giờ/chiếc/ngày, tăng 22%.

Vietjet Air duy trì 416 chuyến bay/ngày nhưng tăng thời gian khai thác trung bình đội tàu bay lên 14,5 giờ/ngày (tăng 11,5%). Viettravel Airlines tăng thêm 2-4 chuyến bay/ngày lên 22-24 chuyến/ngày và tăng thời gian trung bình khai thác đội tàu bay lên 11,5 giờ/ngày (tăng 21%).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tình trạng thiếu hụt máy bay tiếp tục diễn ra và kéo dài đến hết năm sau. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, sắp tới cơ quan này tiếp tục hỗ trợ các hãng tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung, và nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay, đồng thời theo dõi chặt các hoạt động của các hãng; nghiên cứu việc áp dụng các chính sách slot phù hợp.