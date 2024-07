Sai lầm khi điền tên trên vé máy bay khiến du khách Việt không thể nhập cảnh: Đừng chủ quan vì việc nhỏ này!

Điền tên lên vé máy bay - một việc rất đơn giản và ai từng đặt vé cũng chẳng còn lạ gì. Tuy nhiên, đôi khi, có những sai lầm nhỏ thôi nhưng lại dẫn đến những rắc rối, khiến cho chuyến bay của chúng ta bị ảnh hưởng.

Điển hình như mới đây, một cô gái đã chia sẻ rằng chỉ vì một sai lầm nhỏ khi điền tên trên vé máy bay thôi nhưng chồng cô đã gặp rắc rối khi nhập cảnh. Chỉ một thao tác nhỏ bị sai trong lúc điền tên đã khiến cho họ tên của anh chồng bị hiển thị sai.

(Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, họ tên của người chồng này là Nguyen Van A, nếu như điền đúng thì sẽ hiển thị là Van A Nguyen (theo giao diện tiếng Anh), nhưng vì thao tác sai khi điền tên đã dẫn đến hiển thị là A Van Nguyen. Thế nên trong quá trình nhập cảnh, sự khác biệt thông tin về họ tên trên vé máy bay và các giấy tờ tuỳ thân đã gây ra những rắc rối cho người này.

Trước tình huống đó, cô gái đã đưa ra lời khuyên cho mọi người khi điền tên trên vé máy bay.

Bài đăng của cô gái đưa lời khuyên cho mọi người về việc điền thông tin trên vé máy bay (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, khi điền vé máy bay, ở ô "Last name" (tên họ) chỉ điền đúng tên họ (Nguyễn, Trần, Lê...), còn toàn bộ tên đệm và tên sẽ điền ở phần "First Name" (tên), bỏ trống "Middle Name" (tên đệm).

Ví dụ:

- First Name: Van A

- Last Name: Nguyen

- Tên hiển thị trên thẻ bay: Van A Nguyen

Ngoài áp dụng khi mua vé máy bay qua các website, lưu ý này cũng có thể áp dụng khi mua vé trên các ứng dụng phổ biến hiện nay.

Hướng dẫn này quả thật rất hữu ích bởi đôi khi, có những lỗi nhỏ sẽ làm hoán đổi vị trí của tên, tên họ và tên đệm, khiến họ tên của chúng ta bị thay đổi. Cô gái đăng bài viết trên cũng nhấn mạnh rằng trong một số trường hợp, hành khách vẫn có thể được thông qua, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Hơn nữa, điều này cũng khiến cho chuyến đi bị ảnh hưởng và mất thời gian để chứng minh, giải quyết rắc rối. Thế nên tốt nhất, những ai đi máy bay nên lưu ý điều này để điền đúng họ tên trên vé máy bay, tránh bị phiền phức và mất thời gian vô ích.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn Phương Anh (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình từng gặp vấn đề này khi đặt vé máy bay qua ứng dụng. Do tên mình còn có tận 4 chữ nên lúc điền cũng lằng nhằng. Kết quả là thông tin trả về khiến họ tên đảo lộn và sau đó mình đã phải nộp thêm hơn 700k nữa để có thể thay đổi lại cho đúng. Cũng may là còn phát hiện sớm, nếu không thì chuyến đi Thái Lan của mình bị ảnh hưởng rồi. Nên mình thấy lưu ý trên rất hữu ích đó. Các bạn nào họ tên có 4 chữ trở lên như mình càng nên lưu ý".

Bên cạnh đó, ngoài những trang web hiển thị tiếng Anh, rất nhiều trang web đặt vé máy bay hiện nay hiển thị tiếng Việt và có hướng dẫn cụ thể, hành khách lưu ý điền đúng theo hướng dẫn này để tránh sai sót.

(Ảnh minh hoạ)

https://kenh14.vn/sai-lam-khi-dien-ten-tren-ve-may-bay-khien-du-khach-viet-khong-the-nhap-canh-dung-chu-quan-vi-viec-nho-nay-20240717201656649.chn