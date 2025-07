Travel & Leisure vinh danh Hà Nội trong danh sách "15 điểm đến trong mơ"

Việc Hà Nội tiếp tục được xướng tên trong những bảng xếp hạng uy tín toàn cầu một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của thành phố trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo Travel & Leisure, Hà Nội không chỉ hấp dẫn bởi chiều sâu văn hóa và lịch sử hàng nghìn năm mà còn bởi mức chi phí hợp lý, phù hợp với xu hướng du lịch tiết kiệm nhưng vẫn chú trọng đến chất lượng trải nghiệm.

Trong bài giới thiệu, tạp chí này đặc biệt nhấn mạnh đến những con phố cổ, khu dân cư truyền thống, ẩm thực đường phố đặc sắc và nét đẹp kiến trúc Đông – Tây giao thoa. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các nhà hàng đạt sao Michelin cũng góp phần đưa Hà Nội trở thành một điểm đến “trong mơ” của những tín đồ du lịch toàn cầu.

Ảnh: Nhữ Đức Hiếu

Chi phí cho một chuyến đi đến Hà Nội cũng được đánh giá là rất cạnh tranh. Cụ thể, giá vé máy bay khứ hồi từ New York (Mỹ) đến Hà Nội chỉ từ khoảng 870 USD (tương đương hơn 22 triệu đồng). Trong khi đó, chi phí lưu trú tại các khách sạn 3 sao vào mùa thu – mùa du lịch lý tưởng dao động từ 125 đến 150 USD (3,2-3,9 triệu đồng)/đêm, phù hợp với ngân sách của phần lớn du khách quốc tế.

Không chỉ thu hút bằng vẻ đẹp đô thị cổ kính, Hà Nội còn ghi điểm nhờ không gian xanh và sự kết nối thuận lợi với các điểm du lịch sinh thái lân cận như vườn quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Đò (Sóc Sơn) hay công viên Yên Sở. Điều này cho phép du khách có thể kết hợp giữa khám phá văn hóa đô thị và nghỉ dưỡng gần thiên nhiên trong cùng một hành trình.

Bên cạnh đó, Travel & Leisure cũng đánh giá cao ẩm thực Hà Nội, từ những món ăn đường phố như phở, bún chả, bánh cuốn… cho tới các nhà hàng đẳng cấp quốc tế. Chính sự đa dạng này giúp du khách có thể lựa chọn trải nghiệm ẩm thực theo phong cách và ngân sách phù hợp mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Trước đó trong "Hướng dẫn của Agoda về các thành phố hàng đầu châu Á để khám phá bằng cách đi bộ" (Agoda’s Guide to Asia’s Top Cities to Explore on Foot), được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda tổng hợp và đưa ra ngày 2/6, Thủ đô Hà Nội của Việt Nam chiếm vị số 1 dẫn đầu danh sách bao gồm 7 điểm đến hàng đầu châu Á này.

Trong bảng xếp hạng của Travel & Leisure, Luang Prabang (Lào) đứng đầu danh sách. Các vị trí khác trong danh sách "15 kỳ nghỉ quốc tế trong mơ có giá phải chăng đáng ngạc nhiên" thuộc về: Toronto, Canada (xếp thứ 2); vùng đất Grand-Est, Pháp (thứ 3); Armenia (thứ 4); Kenya (thứ 5); Brisbane, Australia (thứ 6); Madeira, Bồ Đào Nha (thứ 7); Tunisia (thứ 8); thị trấn Etyek thuộc hạt Fejér, Hungary (thứ 9); đảo quốc vùng Caribbea - Saint Vincent & Grenadines (thứ 10); Thủ đô Panama City, Panama (thứ 11); thành phố Valparaiso, Chile (thứ 12); Albania (thứ 14).

Việc Hà Nội tiếp tục được tôn vinh trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, văn minh và ngày càng chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới.