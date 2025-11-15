Giữa lúc phim Hàn ngập tràn đề tài nặng đô, hành động và trinh thám, Dynamite Kiss - một rom-com thuần túy với mô típ “oan gia ngõ hẹp” bất ngờ trở thành hiện tượng khi đánh thẳng vào nhu cầu của khán giả, một bộ phim vừa ngọt, vừa hài, vừa chữa lành.

Dynamite Kiss leo lên top 2 toàn cầu chỉ sau 2 tập

Chỉ sau hai tập, phim đã leo thẳng lên top 2 toàn cầu Netflix ngày 13–14/11, chứng minh sức hút hiếm có của dòng ngôn tình Hàn giữa tuần.

Dynamite Kiss xoay quanh Go Da Rim (Ahn Eun Jin) là một cô gái đang vật lộn với gánh nặng cơm áo, buộc phải làm điều tưởng như hoang đường: giả làm phụ nữ đã kết hôn và có con để xin việc tại công ty Natural BeBe. Nơi cô nhắm đến lại chính là bộ phận do Gong Ji Hyeok (Jang Ki Yong) - leader nổi tiếng lạnh lùng phụ trách.

Da Rim vô tình lọt vào mắt Ji Hyeok trong một chuỗi hiểu lầm dở khóc dở cười, khiến mối quan hệ của họ bắt đầu bằng sự cố chứ không phải định mệnh.

Mức độ hỗn loạn tăng lên khi Ji Hyeok cần tiếp cận một nhân vật quan trọng cho dự án, và Da Rim lại đang cố gắng che giấu vòng vây những lời nói dối do chính mình tạo ra. Hai con người hoàn toàn xa lạ bị đẩy vào tình thế phải giả làm người yêu, rồi từng chút một nhận ra họ đang rung động thật sự.

Ngay cuối tập 1, mâu thuẫn ngọt ngào giữa “lý trí” và “cảm xúc” nổ tung khi Da Rim buộc phải hôn Ji Hyeok để cứu vãn tình thế. Theo Stardailynews mô tả, “nụ hôn từ nhẹ thành nồng” đã trở thành khoảnh khắc khiến dopamine “nổ tung” trong phòng họp báo và cả trên mạng xã hội. Ji Hyeok vốn là người lý trí, kín đáo, nhưng khoảnh khắc đáp lại nụ hôn ấy đã để lộ sự rung động mà chính anh cũng không kiểm soát được.

Cảnh hôn này ngay lập tức trở thành viral clip trên TikTok và Twitter, được nhiều khán giả nhận xét là “một trong những nụ hôn mở màn đỉnh nhất rom-com Hàn”.

Sang tập 2, mối quan hệ “yêu giả” nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Ji Hyeok bắt đầu quan tâm đến Da Rim nhiều hơn mức cần thiết. Da Rim thì vừa muốn chấm dứt lời nói dối, vừa không thoát khỏi sức hút từ người đàn ông luôn nói những câu lạnh lùng nhưng hành động lại đầy ấm áp.

Sang tập 2, mối quan hệ “yêu giả” nhanh chóng nhường chỗ cho những rung động thật, cùng các khoảnh khắc lãng mạn xen lẫn sự dễ thương khiến người xem “tim đập loạn nhịp”.

Theo truyền thông Hàn, “phản ứng hóa học bùng nổ giữa Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin là vũ khí quyết định thành công sớm của phim”. Jang Ki Yong tiếp tục chứng minh vị thế của “nam thần rom-com” nhờ diễn xuất điềm tĩnh, quyến rũ, trong khi Ahn Eun Jin mang đến sự hoạt bát, đáng yêu và rất đời thường.

Ê-kíp sản xuất Dynamite Kiss chia sẻ: “Trong một bộ phim hài lãng mạn, ‘phản ứng hóa học’ giữa nam và nữ chính khi họ dần yêu nhau là yếu tố sống còn quyết định thành công của tác phẩm. Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin luôn nỗ lực thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau trên trường quay và thể hiện sự ăn ý tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng sự vui tươi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ của họ đã được chuyển hóa thành thứ cảm xúc lãng mạn rất tự nhiên giữa Gong Ji Hyuk và Go Da Rim.”

Tập tiếp theo của Dynamite Kiss sẽ phát sóng lúc 9 giờ tối (KST) ngày 19/11.



