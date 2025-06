Chương trình Em Xinh Say Hi mùa đầu tiên đã chính thức khai hỏa với dàn thí sinh gồm 30 nghệ sĩ nữ. Tập 2 Em Xinh Say Hi đưa khán giả bước vào cuộc chơi âm nhạc với Livestage 1 - nơi 6 màn trình diễn từ 6 đội được chuẩn bị công phu từ phần nghe đến phần nhìn. Giữa 6 sân khấu đầy màu sắc, màn trình diễn Đồng Dao Xinh Gái tuy out top 3 nhưng vẫn đủ gây ấn tượng với độ đầu tư từ âm nhạc, visual, trang phục đến sân khấu.

Giữa 1 rừng Em Xinh, Orange dễ dàng trở nên nổi bật với khả năng trình diễn, hát nhảy ở mức tốt, và đặc biệt khiến dân tình ngả mũ thán phục trước tài sáng tác, góp phần giúp bản demo Đồng Dao Xinh Gái thành một ca khúc hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ cũng khiến fan hâm không khỏi phấn khích nhờ những màn tương tác duyên dáng hay cuộc đối đáp dí dỏm với cô nàng Miu Lê nhanh chóng viral cõi mạng. Những lần Orange bị Miu Lê hắt hủi, “bốp chát” không kiêng nể khiến dân tình muốn cười bể bụng.

Màn trình diễn đầy ấn tượng của 5 Em Xinh khiến khán giả khó rời mắt

Mới đây, cộng đồng mạng đã đào lại một đoạn video cũ từ thuở cô nàng còn chưa sở hữu bản hit trăm triệu view Người Lạ Ơi. Trong đoạn clip, Orange đã cover ca khúc Look What You Make Me Do của Taylor Swift bằng một phiên bản chế lời "cây nhà lá vườn" cực kỳ hài hước. Từ biểu cảm tấu hài, mắt trợn trừng cho đến giọng hát biến tấu lầy lội đều khiến khán giả không khỏi bật cười vì quá dễ thương. Fan trêu rằng không được để Miu Lê thấy đoạn video này không cô nàng sẽ lên cả đống bài “dìm hàng” Orange.

Bên cạnh đó, visual của Orange thời điểm đó cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của fan hâm mộ. Có thể thấy, nhan sắc thuở ấy của nữ ca sĩ chưa thật sự trổ bông. Với mái tóc tẩy màu vàng sáng khá kén da cùng kiểu trang điểm đậm ở vùng mắt khiến làn da bị xỉn đi, thiếu sức sống.

Màn cover đầy dí dỏm của Orange khiến fan hâm mộ không khỏi bật cười.

Nhiều người không khỏi bật cười trước thời ngố tàu, “trẻ trâu” mà Orange từng trải qua trước khi lột xác như thời điểm bây giờ.

Nay ở tuổi 28, Orange đã nâng cấp bộ nhận diện đáng kể, nhan sắc thăng hạng vài phần. Không còn mái tóc tẩy xơ rối, nữ ca sĩ giờ đây chung thủy với màu trầm tối, tôn lên làn da trắng sáng, hồng hào. Phong cách makeup hợp thời cũng được Orange áp dụng để nhấn nhá những đường nét trên khuôn mặt trở nên nổi thu hút hơn. Có thể thấy, Orange đã có hành trình “cải cách” lại nhan sắc sau 8 năm, tìm cho mình layout visual phù hợp với bản thân cô.Còn độ hài hước của nữ ca sĩ thì vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn dữ dội hơn với nhiều tiểu phẩm “người hướng nội xem thấy ngại dùm”.

Orange nay nhan sắc thăng hặng đáng kể, da dẻ trắng trẻo và những đường nét cũng trở nên thanh tú hơn

Sau 2 tập lên sóng, Orange vẫn duy trì độ thảo luận ở mức ổn định, liên tiếp 2 tuần nằm trong top 10 Em Xinh được yêu thích nhất. Nhiều fan dự đoán, Orange sẽ là đối thủ nặng ký cho 1 vị trí đội hình chung cuộc nhờ năng lực toàn diện của mình.

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997 và lớn lên tại TP.HCM. Trước khi trở thành chủ nhân bản hit Người Lạ Ơi, nữ ca sĩ từng tham gia X-Factor 2014 và nhận được nhiều lượt bình chọn của khán giả trong đêm Liveshow 1. Đến năm 2017, Orange đăng quang Quán quân cuộc thi Người Hóa Thân Số 1 nhờ giọng ca trời phú, đầy nội lực. Không ngại thử thách để thỏa mãn đam mê âm nhạc, Orange cũng từng tham gia chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 (2023) và Our Song Việt Nam (2024) - đều giành vị trí Á quân.

Orange cũng từng tham gia chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 (2023) và Our Song Việt Nam (2024) - đều giành vị trí Á quân

Cho đến nay, một số bản hit như Chân Ái, Tình Nhân Ơi, Em Hát Ai Nghe,... của Orange đều có độ viral nhất định và được khán giả yêu thích. Đặc biệt, ca khúc Người Lạ Ơi còn tạo được tiếng vang với 233 triệu lượt xem. Đầu năm nay, Orange phát hành 2 đĩa đơn làm nhạc phim cho dự án điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ, gồm Chúng Ta Còn Ở Đó Không? và Một Nơi Bé Nhỏ Nào Đó.