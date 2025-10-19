Quá khứ đóng "phim cấp 3" của Thư Kỳ

Mới đây, đạo diễn đình đám Vương Tinh đã gọi tên nàng hoa đán Thư Kỳ trên sóng livestream và hết lời khen ngợi cô là "EQ cao, không phải dạng tầm thường". Không chỉ vậy, người "cầm trịch" bộ phim Thần Bài còn hé lộ về quá khứ gian khổ của nàng Ảnh hậu: xuất thân trong gia đình nghèo khó, nhiều lần bị bắt nạt, lừa dối và còn bỏ lỡ nhiều cơ hội cực kỳ ngon nghẻ vì quá thiếu tiền.

Ông Vương Tinh cho biết, Thư Kỳ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó lại đông con. Bố cô lại là người vô cùng nóng tính, thường xuyên quát mắng và dùng đòn roi với con cái. Bản thân nữ diễn viên Kế Hoạch B từng chia sẻ: "Khi còn nhỏ, tôi thường quan sát sắc mặt của bố mẹ. Nếu thấy tâm trạng của họ không tốt thì phải tự giác trốn xa một chút. Thậm chí, tôi từng dỏng tai nghe tiếng chìa khóa mở cửa để đoán cảm xúc của bố khi về nhà. Tôi từng nhiều lần trốn vào tủ quần áo để tự bảo vệ bản thân".

Năm 16 tuổi, Thư Kỳ bắt đầu tự lập và từng làm đủ nghề để kiếm sống. Cũng trong lúc này, cô được phát hiện, trở thành người mẫu và chụp những bộ ảnh táo bạo cho tạp chí đàn ông. Nhờ vậy, cô lọt vào "mắt xanh" của Kha Tuấn Hùng - ông trùm làng điện ảnh có bối cảnh xã hội đen sừng sỏ lúc bấy giờ.

Khao khát muốn đổi đời, Thư Kỳ trót dại đưa chân, ký hợp đồng đóng quay 6 bộ phim điện ảnh với giá 10.000 TWD (8,6 triệu đồng) khi cô mới 19 tuổi. Tuy nhiên, khi quay bộ phim 18+ đầu tiên, "ông trùm" đã lợi dụng cơ hội để "biến giả thành thật", cướp đi cái "ngàn vàng" của Thư Kỳ.

Cũng may là lúc này, Thư Kỳ được đạo diễn Vương Tinh chú ý đến, dùng các mối quan hệ của mình để giúp Thư Kỳ thoát khỏi vây cánh xã hội đen và ký hợp đồng với cô. Dưới sự dìu dắt của Vương Tinh, Thư Kỳ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, thế nhưng đổi lại, cô bị gắn lên người cái mác "Người đẹp thích cởi". Khi đi trên đường cái, không ít người nhìn Thư Kỳ bằng ánh mắt khác thường. Tình duyên của nữ diễn viên cũng lận đận đủ bề vì quá khứ làm "Nữ hoàng phim nóng".

Bản thân Thư Kỳ thì không ngần ngại khi nhìn vào quá khứ của mình: "Tôi không tức giận khi người ta nói mình từng đóng phim cấp 3, không có tôi của lúc đó thì sẽ không thể có tôi của sau này. Đây là quá trình tôi đã trải qua, tôi sẽ không phủ nhận quá khứ", "Từ nhỏ đến lớn, con đường tôi đi qua thực sự đầy rẫy ác ý, kể cả sau khi bước chân vào giới giải trí cũng vậy. Cách tôi đối mặt là không nhìn vào điều xấu, chỉ nhìn vào điều tốt. Tôi không đòi hỏi những gì mình không có mà trân trọng những gì mình đang có."

Đạo diễn Vương Tinh cho biết thêm, Thư Kỳ từng bỏ lỡ siêu phẩm Ngọa Hổ Tàng Long. Ban đầu, đạo diễn Lý An đã nhắm Thư Kỳ cho vai nữ chính nhưng tiếc thay người đẹp đã từ chối, bởi lẽ, ekip đoàn phim yêu cầu khá khắt khe, cát-xê không cao nhưng lại phải dành 1 năm rưỡi để quay chụp, không được nhận phim khác.

Theo ông Vương Tinh, nếu nhận vai diễn này, Thư Kỳ sẽ phải từ chối nhiều tác phẩm khác, tổn thất lên tới khoảng 5 triệu HKD (17 tỷ đồng). Đây là số tiền cô dự định mua nhà cho mẹ, giúp bà được hưởng cuộc sống yên ả hơn, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thế nên, Thư Kỳ đã chia sẻ với người quản lý rằng: "Em không nhận Ngọa Hổ Tàng Long đâu. Em muốn kiếm thật nhiều tiền, để bố mẹ em có cuộc sống tốt hơn".

Sau khi Thư Kỳ từ chối đạo diễn Lý An, Chương Tử Di mới nắm được cơ hội để bật lên mạnh mẽ trong sự nghiệp, tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Còn Thư Kỳ thì hoàn thành KPI mua nhà cho mẹ chỉ sau 1 năm. Mặc dù tiếc nuối vì Thư Kỳ đã bỏ lỡ một tác phẩm kinh điển nhưng khán giả cũng phần nào thông cảm cho lựa chọn và hoàn cảnh của nữ diễn viên lúc bấy giờ.

Còn về phía đạo diễn Vương Tinh, ông cho biết: "Tôi không cảm thấy Thư Kỳ có gì kém so với Chương Tử Di. Một bộ phim không thể thay đổi được toàn bộ tình hình, những diễn viên có tài năng thì sớm hay muộn cũng có cơ hội bật lên thôi".

Quả thực, sau nhiều năm nỗ lực, nữ diễn viên phim 18+ từng bị nhiều người coi thường, dè bỉu đã có sự lột xác đáng kinh ngạc. Cô gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong dòng phim chính thống và trở thành đại hoa đán hàng đầu của đất nước tỉ dân. Trong đó, phải kể tới loạt thành tích đáng nể như 20 tuổi đoạt giải Kim Tượng, 25 tuổi bước chân vào Hollywood, 30 tuổi đoạt Ảnh hậu Kim Mã. Tính sương sương, trong thời gian 15 năm, cô đã có 3 bộ phim được đề danh tại LHP Cannes.

Chưa kể, trong năm 2025, Thư Kỳ còn nếm trái ngọt khi thử sức với vai trò đạo diễn. Bộ phim Cô Gái do cô tự đạo tự diễn giành cúp vàng cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice, khiến Thư Kỳ trở thành nữ đạo diễn người Hoa đầu tiên đạt được vinh dự này. Ông xã của Thư Kỳ - nam diễn viên Phùng Đức Luân còn trêu chọc vợ rằng: "Trong nhà không còn chỗ để cúp nữa đâu, đạo diễn của tôi ơi".

Nguồn: baijiahao