Mỗi lần đi học nhảy đều nói dối bố mẹ đi học tiếng Anh

Cường Seven tên thật Nguyễn Việt Cường sinh năm 1990 tại Hà Nội. Anh nổi lên với hình tượng hot boy trong giới trẻ thế hệ 9X. Ngoài là hot boy Hà Thành, anh được biết đến là trưởng nhóm nhảy D.I.P (Dancer Is Passion) và là rapper thuộc nhà SpaceSpeaker.

Ngay từ bé, Cường Seven đã say mê các chương trình ca nhạc US-UK. Tự mày mò tập luyện khi hip-hop bắt đầu nở rộ ở Việt Nam, anh mạnh dạn tham gia những câu lạc bộ nhảy đường phố. Sinh ra trong một gia đình khó khăn không có ai làm nghệ thuật, bố mẹ của Cường Seven cũng chỉ mong muốn anh sẽ chuyên tâm học hành để sau này có nghề. Anh từng chia sẻ, hồi học lớp 11 mỗi lần đi tập nhảy tại Cung Văn hoá Việt Xô, anh phải nói dối bố mẹ là đi học tiếng Anh. Sau một thời gian, cha anh nghi ngờ nên đã theo dõi, và phát hiện anh đi học nhảy. Ông đã đề nghị với trưởng nhóm nhảy của Cường cho anh nghỉ học.

Cường Seven ngày xưa.

Sau khi phải nghỉ học, Cường cảm thấy rất ức chế bởi vì không được theo đuổi thứ mà mình thích. Nhưng một vài thành viên trong nhóm nhảy đã động viên anh nên học hành cho tốt, sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì đi tập lại. Năm 2007, Cường thi đỗ vào trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, từ đó, anh bắt đầu được làm những gì mà mình đam mê từ lâu. Đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, anh dần lấy được lòng tin và sự ủng hộ của gia đình.

Với ngoại hình sáng và khả năng vũ đạo được ví như “Taeyang Việt Nam”, bộ phim đầu tiên Cường nhận vai và đảm nhiệm vai trò biên đạo là Vũ điệu đam mê về đề tài hip-hop đúng sở trường cũng là một điểm khởi đầu tốt đẹp đối với riêng chàng hotboy nhưng lại không mang đến bước ngoặt nào đáng kể. Tuy vậy, Cường vẫn không nản lòng. Sau đó, tên tuổi của anh dần được biết đến qua những sản phẩm của các ca sĩ Vpop nổi tiếng như: Hoàng Hải, Lưu Hương Giang, Hồ Ngọc Hà…

Có “cú hích” tại Anh trai vượt ngàn chông gai sau 10 năm kể từ sự cố hát live thảm hoạ

Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, ngay từ đầu Cường Seven không mấy nổi bật với các anh tài khác. Tuy nhiên sau khi chương trình công chiếu, nam nghệ sĩ 35 tuổi khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện tài năng ca hát, vũ đạo không kém gì những idol Kpop thứ thiệt. Thậm chí, netizen còn ưu ái đặt anh với biệt danh “cỗ máy nhảy” để khẳng định tài năng mà Cường Seven “chiêu đãi” fan từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trên các công diễn.

Fancam khiến fan "đổ gục" của Cường Seven tại Công diễn 2.

Tiết mục Chợt Nghe Bước Em Về của liên minh Tinh Tú

Trước đó để chuẩn bị cho màn trở lại này, anh đã cất công đi học thanh nhạc suốt gần 12 năm kể từ sau màn biểu diễn Beautiful bị chê trên sóng trực tiếp. Cường Seven bị chê tơi tả vì giọng hát thảm hoạ do quá tập trung vào vũ đạo, không thể khỏa lấp những thiếu sót trong làn hơi mỏng, yếu của mình, thậm chí là hụt nhịp với ban nhạc.



"Mình mới đi học thanh nhạc được 2 tuần, tự nhiên có một bài hit, mình lên sân khấu hát bị chửi quá trời. Nói thật thời gian đó em bị stress tầm 3 - 4 ngày, có lúc từng nghĩ là mình không nên theo âm nhạc" - Cường Seven từng chia sẻ.

Màn trình điễn thảm họa của Cường Seven năm nào

Trong 12 năm qua, Cường Seven học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, chưa bao giờ gián đoạn hay từ bỏ. Anh bắt đầu học thanh nhạc từ những kiến thức cơ bản nhất.

Hiện tại không chỉ nhảy đẹp, khả năng thanh nhạc của Cường Seven cũng được cải thiện rõ ràng. Anh vừa hát vừa nhảy nhuần nhuyễn và không bị hụt hơi. Những cố gắng của Cường Seven đều được khán giả yêu thích và ghi nhận. Cường Seven hiện đang trở thành một trong những anh tài có sức ảnh hưởng lớn tại chương trình.