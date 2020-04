Pink nghẹn ngào khi kể lại chuyện phát hiện dương tính với Covid-19: "Đây là điều đáng sợ nhất trong suốt cuộc đời tôi"

Cách đây không lâu, Pink và con trai 3 tuổi xác nhận dương tính với Covid-19 trên Instagram: "2 tuần trước, tôi và cậu con trai 3 tuổi Jameson bắt đầu có những triệu chứng của Covid-19. Rất may mắn khi bác sĩ riêng của gia đình đã tiến hành xét nghiệm và tôi có kết quả dương tính. Gia đình chúng tôi đã cách ly tại nhà riêng và chúng tôi thực hiện những việc cần làm trong vòng 2 tuần theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Một vài ngày trước chúng tôi đã xét nghiệm lại và thật cảm ơn rằng kết quả là âm tính".

Ngay sau đó, Host Ellen DeGeneres của "The Ellen Show" đã mời Pink tham gia một buổi giao lưu online. Nữ ca sĩ "Just Give Me A Reason" cũng thẳng thắn chia sẻ quá trình mình bị nhiễm bệnh: "Ở một thời điểm nào đó, có thể rơi vào ngày 18/3, 19/3, 20/3, khi mà cơn sốt ngày càng nặng, tôi đã thức dậy vào lúc nửa đêm và không thể thở được. Lần đầu tiên trong suốt 30 năm, tôi cần sử dụng ống thở. Tôi có một cái ống hít để dùng, một cái ống hít cứu hộ. Tôi không thể làm việc mà không có nó. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Bé trai nhà tôi nói rằng nó bị tức ngực và cảm thấy đau khi hít thở. Đó là điểm mấu chốt khiến tôi nhận ra rằng, Ok, chúng ta nên đến bệnh việc đúng không? Kiểu như chúng tôi cần phải làm gì bây giờ để khắc phục tình trạng tồi tệ này? Bởi vì đây là điều đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua trong suốt cuộc đời".

Tập đầy đủ của "The Ellen Show" với sự tham gia của Pink sẽ được lên sóng vào ngày mai (10/4).