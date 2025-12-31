Phương Ly có ổn không?

Đó là clip Phương Ly trong buổi rehearsal cho một sự kiện âm nhạc mới đây. Không phải giọng hát mà ngoại hình của trang phục của hot girl 9X này mới là điều gây bàn tán, thậm chí là tranh cãi.

Nguồn: Reporterin Lila

Phương Ly gây bàn luận với chiếc quần bó mặc đi tổng duyệt và làn da nâu.

Đầu tiên là chi tiết chiếc quần bó sát (legging) - loại quần thường dùng để tập gym mặc ở chốn đông người - bị nhiều người nhận xét là chưa tinh tế. Vì loại quần này dễ để "phản chủ" nếu không biết chọn đồ bảo hộ hay chất liệu phù hợp.

"Sao lại mặc quần này, ý là nó không phù hợp á", một cư dân mạng bình luận.

Chưa dừng lại ở đó, làn da của Phương Ly tiếp tục là đề tài nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đông đảo cư dân mạng cho biết họ vẫn thấy da trắng phù hợp với Phương Ly hơn vì cô mang vẻ đẹp Á Đông, dáng người nhỏ nhắn. Một số người hâm mộ thì chưa quen với diện mạo mới này của Phương Ly, dẫu biết thay đổi cũng là một phần sở thích và không tiêu cực. Nhiều netizen thẳng thắn bày tỏ tiếc nuối visual trong veo ngày nào.

"Da nâu thì trông khỏe hơn mà thấy không hợp với bạn này á", "Nói chung cũng tùy sở thích thôi nhưng thấy Ly da trắng vẫn xinh hơn á", "Nhìn da nâu vẫn không quen, với nét và body bạn này phải da trắng cơ, mới xinh", ... là những bình luận của cư dân mạng.

Không còn làn da trắng như trước đó, Phương Ly hiện tại đã nhuộm da nâu.

Có quá nhiều ý kiến trái chiều, bình luận góp ý về ngoại hình cũng khiến nhiều cư dân mạng quan tâm, tò mò về tình hình hiện tại của Phương Ly, liệu cô nàng có ổn không, có bị tổn thương khi đọc những đánh giá của người ngoài?

Tuy nhiên, Phương Ly chưa từng có phản ứng hay đáp trả về những bàn tán xung quanh cô.

Gần đây, Phương Ly xuất hiện với làn da nâu đều màu, bóng khỏe, làm nhiều netizen đặt nghi vấn cô nàng đã nhuộm da nâu (tanning). Đây là một xu hướng không mới ở thị trường Âu Mỹ, phong cách clean girl với làn da nâu bóng khỏe là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại: cá tính, sexy rất high fashion.

Vài năm trở lại đây, việc nhuộm da nâu được một số người đẹp Việt Nam hưởng ứng, không ít nghệ sĩ ưa chuộng để đổi gió, tạo visual khác lạ, sexy hơn như Khánh Huyền 2K4, Hana Giang Anh,...

Hình ảnh Phương Ly dạo này.

Song, có người hợp có người không hợp, điều này còn phụ thuộc vào góc nhìn, quan điểm về cái đẹp của mỗi cá nhân.

Phương Ly sinh năm 1990, ban đầu được biết đến là cô em gái tài năng, xinh đẹp của ca sĩ Phương Linh. Sau khi trở thành quán quân Teen Star 2007 cùng nhan sắc xinh đẹp, tên tuổi của cô được nhiều khán giả biết đến hơn. Ngoài giọng hát, khi nhắc đến Phương Ly, khán giả lập tức nhớ đến hình ảnh nữ ca sĩ có chất giọng ngọt ngào, phong cách âm nhạc riêng biệt và ngoại hình trong veo.

Mỹ nhân sinh năm 1990, dù đã ở tuổi 35, Phương Ly vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như thời mới debut. Để nhận xét về nhan sắc của Phương Ly, chị gái của cô - ca sĩ Phương Linh từng bày tỏ: “Mũi của Phương Ly không sửa, tự nhiên, chính vì tự nhiên nên mới không hoàn hảo, mới có cớ cho nhiều quý vị chê. Chiếc mũi hình trái tim quan trọng nó hợp góc mặt kim cương, đôi môi 1:1, vầng trán rộng vuông vức, đôi mắt 2 mí nâu nhạt - hoàn hảo hài hòa. Đang rất đẹp rồi, mảnh mai, trẻ phát hờn”.

Phương Ly tận hưởng cuộc sống khá tự do, dành thời gian cho công việc, đi chơi,...