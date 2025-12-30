Cặp vợ chồng chi hơn 14 tỷ đồng ra nước ngoài mua 6 căn nhà cổ, 2 nhà kho và 3 mẫu đất để nghỉ hưu: “Cảm giác giống như trúng xổ số”

Từ cuộc sống bận rộn nơi đô thị Anh, Liz và David Murphy đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: bán căn nhà 3 phòng ngủ tại Manchester để mua trọn một ngôi làng cổ ở miền tây nam nước Pháp. Quyết định táo bạo ấy không chỉ giúp họ thoát khỏi “guồng quay mưu sinh”, mà còn mở ra một lối sống hoàn toàn khác – nơi cả gia đình được sống chậm lại, gắn bó với nhau nhiều hơn.

Liz và David Murphy đều làm việc trong lĩnh vực phát thanh. Trước khi rời Anh, họ sống một cuộc sống điển hình của tầng lớp trung lưu nơi đô thị: công việc giờ hành chính từ 9h đến 17h, lịch sinh hoạt dày đặc. Mọi thứ lặp lại đều đặn khiến cả gia đình họ có cảm giác như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ không có điểm dừng.

Bước ngoặt đến trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi hai vợ chồng David phải nghỉ việc tạm thời. Khoảng lặng bất đắc dĩ ấy khiến họ nhìn lại cuộc sống của mình. Liz cho biết, chính lúc đó họ nhận ra thời gian dành cho các con quá ít, còn cuộc sống thì trôi qua quá nhanh.

“Chúng tôi nhận ra mình đang mắc kẹt trong một cuộc đua mà bản thân không còn kiểm soát được. Cả hai đã nói về việc chuyển sang Pháp trong nhiều năm, nhưng chỉ đến lúc đó, chúng tôi mới thực sự quyết định phải thay đổi,” Liz chia sẻ.

Sau khi bán căn nhà liền kề 3 phòng ngủ tại Manchester với giá khoảng 400.000 bảng Anh (hơn 14 tỷ đồng), Liz và David chuyển tới Lac de Maison, một ngôi làng nhỏ ở tây nam nước Pháp. Tại đây, họ mua lại 6 căn nhà cổ có tuổi đời khoảng 400 năm, 2 nhà kho và 3 mẫu đất.

Không dừng lại ở đó, cặp đôi tiếp tục chi thêm khoảng 300.000 bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng) để cải tạo toàn bộ các công trình. Những căn nhà cũ được sửa chữa, nâng cấp thành không gian sinh sống và nhà cho thuê nghỉ dưỡng. Hai bể bơi của làng, mỗi bể rộng 10 x 15m, cũng được trùng tu hoàn chỉnh.

Tính tổng thể, với khoảng 700.000 bảng Anh (hơn 24 tỷ đồng), họ đã sở hữu một ngôi làng cổ, được phục dựng đầy đủ với mức giá tương đương với một căn nhà liền kề trung bình tại London.

Hiện nay, Liz và David sống trong căn nhà chính cùng 2 người con là Tom và Charlotte. Mẹ của Liz là bà Helen và cha dượng Terry cũng chuyển tới sinh sống ngay đối diện, tạo nên một không gian gia đình gắn kết hiếm có.

Dù không ai trong gia đình thông thạo tiếng Pháp, họ đều có thể giao tiếp cơ bản. Theo Liz, việc chuyển tới Pháp mang lại cảm giác “giống như trúng xổ số”.

David chia sẻ rằng trong thời gian đại dịch, nhiều người chọn nuôi thú cưng để thay đổi cuộc sống, còn gia đình ông lại chọn chuyển sang một quốc gia khác. Với ông, nước Pháp không chỉ là điểm đến du lịch quen thuộc mà còn là nơi mang lại cảm giác bình yên.

“Hệ động vật hoang dã ở đây rất phong phú. Khi đưa con đi học, chúng tôi có thể phải dừng xe vì hươu hoặc lợn rừng băng qua đường, chứ không phải vì kẹt xe như ở thành phố”, David nói.

Tuy nhiên, hành trình xây dựng cuộc sống mới không hề dễ dàng. Hai vợ chồng thừa nhận quá trình cải tạo các công trình cũ cũng gặp nhiều khó khăn khi nhiều ngôi nhà bị ngập nước và xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng, với các con của họ, đó lại là một trải nghiệm đáng nhớ – một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa.

Bất chấp những khó khăn ban đầu, Liz và David cho biết cộng đồng địa phương vô cùng thân thiện và chào đón họ. Chính sự cởi mở ấy khiến họ nhanh chóng hòa nhập và chưa từng hối tiếc về quyết định rời Anh.

Hiện tại, cặp đôi không có kế hoạch quay trở lại Vương quốc Anh. Họ kỳ vọng nguồn thu từ việc cho thuê nhà nghỉ dưỡng trong làng sẽ đủ để trang trải cuộc sống lâu dài cho cả gia đình.

Câu chuyện của Liz và David Murphy gần đây đã được giới thiệu trong loạt phim tài liệu Help! We Bought a Village của Channel 4, thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Đây cũng là một phần trong xu hướng ngày càng phổ biến tại châu Âu, khi nhiều gia đình lựa chọn rời bỏ đô thị đắt đỏ để tìm kiếm cuộc sống yên bình hơn ở các vùng nông thôn hoặc quốc gia khác.

(Theo The Sun)