"Phù thủy tạo hit" đứng sau thành công của EXID, T-ara đột ngột qua đời ở tuổi 41

Vào ngày 23/2, SPOTV News đưa tin nhà sản xuất nổi tiếng Shinsadong Tiger đã qua đời ở tuổi 41. Theo nguồn tin thân cận, người quen không liên lạc được với Shinsadong Tiger nên đã ghé nhà riêng của nhà sản xuất này. Tại đây, người này phát hiện Shinsadong Tiger qua đời nên đã báo cảnh sát. Hiện tại, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ.

Shinsadong Tiger có tên thật là Lee Ho Yang, sinh năm 1983 và bước chân vào làng nhạc từ năm 18 tuổi. Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất này được mệnh danh là "phù thủy tạo hit", là người đứng sau nhiều ca khúc bắt tai của T-ara. Shinsadong Tiger cũng là người đào tạo và quản lý nhóm nữ EXID, sau đó là TRI.BE.

Cái chết đột ngột của Shinsadong Tiger khiến làng nhạc Hàn Quốc chấn động. Nhà sản xuất này chính là người chắp bút cho hàng loạt hit Kpop như Roly Poly (T-ara), No No No và Remember (Apink), Up&Down (EXID), Bboom Bboom (MOMOLAND)...



Nhóm nhạc TRI.BE do Shinsadong Tiger sản xuất chỉ vừa mới comeback vào ngày 20/2 vừa qua. Tại buổi giới thiệu album trở lại, nhóm đã gửi lời cảm ơn đến Shinsadong Tiger vì đã sáng tác cho nhóm những ca khúc hay. Không chỉ các idol, mà nhiều fan cũng sốc nặng trước sự ra đi đột ngột của nhà sản xuất tài năng này.

Nguồn: SPOTV News