Phụ nữ uống vitamin C để tăng sinh collagen thường mắc 3 sai lầm, dễ bị sỏi thận

Là phụ nữ, ai có lẽ cũng biết vitamin C chính là bí mật giữ gìn làn da trẻ mãi. Nhiều người kháo tai nhau sử dụng vitamin C đều đặn giúp tăng sinh collagen, da trắng mịn từ bên trong. Thế nhưng, theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), trong thực tế, không ít chị em bổ sung vitamin C sai cách dẫn đến nguy cơ mắc bệnh, nhiều nhất là sỏi thận.

3 sai lầm khi uống vitamin C để tăng sinh collagen

1. Dùng vitamin C sau 4 giờ chiều

Vitamin C có thể kết tủa với ion canxi trong máu, từ đó dễ hình thành sỏi thận. Đáng nói, thời điểm sau 4 giờ chiều, bạn thường không uống nhiều nước. Nếu uống vitamin C vào thời điểm này thực sự rất nguy hiểm.

Bởi lẽ, khi không uống đủ nước, khả năng đào thải các sỏi oxalat ra ngoài cơ thể rất kém. Chính vì vậy, các chuyên gia luôn khuyến cáo, phụ nữ bổ sung vitamin C làm đẹp da nên uống trước 4 giờ chiều để vừa có làn da trẻ trung hơn vừa đảm bảo sức khỏe tốt nhất.

2. Chỉ uống vitamin C chứ không bổ sung bằng cách tự nhiên

Nhiều chị em cho rằng, bổ sung vitamin C bằng con đường tổng hợp mới hiệu quả. Thế là chúng ta bổ sung viên uống đều đều và yên tâm da sẽ đẹp lên, người sẽ khỏe mạnh. Trong khi đó, bổ sung vitamin C thông qua các loại rau củ quả trong chế độ ăn hàng ngày tốt hơn rất nhiều.

Những loại trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, chanh, ổi, kiwi..., các loại rau giàu vitamin C như ớt chuông, rau bina, bông cải xanh... không chỉ tăng sinh collagen hiệu quả mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, nó an toàn hơn rất nhiều so với cách bổ sung bằng đường uống từ những viên vitamin C tổng hợp.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh, chỉ bổ sung viên uống vitamin C trong trường hợp cơ thể không được cấp đủ lượng khuyến cáo bằng những cách tự nhiên trên. Không thần thánh hóa công dụng của vitamin C dạng viên. Cách tốt nhất để vitamin C hấp thu vào cơ thể vẫn là thông qua thực phẩm, đồ uống từ tự nhiên.

3. Uống vitamin C quá liều cho phép

Nhiều người cho rằng, càng uống nhiều vitamin C thì sẽ càng tăng tốc làm trắng da , làn da được cấp collagen nhanh nhất. Đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm.

Trong khi da trắng, da đẹp đâu chưa thấy, hành động của bạn khiến các cơ quan như gan, thận phải làm việc quá sức, cơ thể vừa không hấp thụ hết lại có nguy cơ tích tụ độc tố. Trong đó nguy cơ sỏi thận là điều khó tránh.

Muốn uống vitamin C để tăng sinh collagen, làm trắng da, không lo sỏi thận cần ghi nhớ 4 điều

1. Uống vitamin C vào buổi sáng hoặc trưa, sau bữa ăn

Theo DS Hà Khắc Huy (làm việc tại Hà Nội), thay vì uống vào thời điểm sau 4 giờ chiều, chị em nên uống vào buổi sáng hoặc trưa, sau bữa ăn. Đây là thời điểm uống vitamin C tốt nhất giúp hấp thu tối đa để làn da trẻ đẹp hơn. Đồng thời giúp bạn tránh nguy cơ mắc sỏi thận.

2. Uống vitamin C nhớ bổ sung nhiều nước lọc

Uống nhiều nước không chỉ giúp bạn có làn da mịn đẹp hơn, cơ thể đảm bảo vận hành các chức năng... mà còn giúp viên vitamin C được hấp thu tốt nhất khi đi vào cơ thể.

Chưa kể, uống nhiều nước cũng giúp bạn phòng tránh nguy cơ bị sỏi thận tốt hơn.

3. Uống vitamin C rất tốt nhưng không uống liên tục dài ngày

Chuyên gia khuyên nên uống vitamin C liên tục trong 3 tháng với mục đích làm đẹp da, tăng sức đề kháng. Sau đó, bạn nên nghỉ 1-2 tháng rồi mới tiếp tục uống. Tuyệt đối không uống liên tục kéo dài vì những nguy hại sức khỏe như sỏi thận.

4. Hàm lượng vitamin C cần bổ sung để da đẹp

Mỗi độ tuổi, với tình trạng bệnh lý khác nhau thì sẽ có liều dùng vitamin C khác nhau. Ví dụ, người lớn khỏe mạnh bình thường, ở nữ cần 70mg/ngày, ở nam cần 90mg/ngày.

Lượng vitamin C này đa phần có đủ trong khẩu phần ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tăng sức đề kháng, làm đẹp da, điều hòa huyết áp thì phải bổ sung trên mức độ cần thiết này.

DS Hà Khắc Huy khuyên, bạn nên bổ sung 500-1000mg/ngày nếu muốn tăng sinh collagen, làm trắng da cũng như điều hòa huyết áp, tăng sức đề kháng. Căn cứ vào đó, bạn quy ra hàm lượng viên vitamin C mình cần dùng sau khi đã ước lượng trừ đi thông qua chế độ ăn.

