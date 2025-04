Phụ huynh Hà Nội như "ngồi trên đống lửa": Cuộc chiến vào trường top lớp 10 năm nay có thể "CĂNG" hơn vì sự thay đổi này!

Việc Trường THPT Chu Văn An chính thức trở thành trường Chuyên từ năm học 2025-2026 không chỉ thay đổi cơ cấu tuyển sinh của trường mà còn tác động đến bức tranh tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Điều này khiến phụ huynh và học sinh không khỏi lo lắng.

Dưới đây là những phân tích chi tiết về ảnh hưởng của sự thay đổi này đến học sinh và các trường THPT công lập khác.

1. Thay đổi cơ cấu tuyển sinh của THPT Chu Văn An

Trước năm 2025, THPT Chu Văn An có hai hệ tuyển sinh: Hệ Chuyên (thuộc hệ thống trường Chuyên của Hà Nội). Hệ không Chuyên, tuyển sinh theo phương thức chung với các trường công lập khác.

Từ năm 2025, trường chỉ tuyển sinh hệ Chuyên. Điều này có nghĩa là: Học sinh muốn vào THPT Chu Văn An bắt buộc phải thi vào hệ Chuyên. Không còn hệ không Chuyên để học sinh có thể vào theo phương thức tuyển sinh chung của thành phố.

Hệ quả: Những học sinh trước đây đăng ký vào hệ không Chuyên của Chu Văn An sẽ phải chuyển sang các trường công lập top đầu khác. Hệ Chuyên của Chu Văn An có thể sẽ cạnh tranh hơn do thu hút nhiều học sinh giỏi trên toàn thành phố.

Kỳ thi lớp 10 năm nay ở Hà Nội có thể căng thẳng hơn. (Ảnh minh hoạ)

2. Áp lực dồn lên các trường công lập top đầu

Khi Chu Văn An không còn tuyển hệ không Chuyên, học sinh khá, giỏi sẽ tìm đến các trường công lập tốt nhất khác. Những trường có khả năng chịu áp lực tuyển sinh cao nhất gồm:

THPT Phan Đình Phùng – Khu vực tuyển sinh 1

Quận: Ba Đình, Tây Hồ (cùng khu vực với THPT Chu Văn An).

Ảnh hưởng mạnh nhất: Học sinh ở Ba Đình, Tây Hồ trước đây có thể vào hệ không Chuyên của Chu Văn An, nhưng nay phải chọn Phan Đình Phùng hoặc thi Chuyên. Điều này có thể đẩy điểm chuẩn của Phan Đình Phùng lên cao hơn.

THPT Kim Liên – Khu vực tuyển sinh 3

Quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân.

Ảnh hưởng gián tiếp: Học sinh giỏi ở các khu vực khác (như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm) nếu không có lựa chọn vào Chu Văn An hệ không Chuyên có thể dồn sang Kim Liên, làm tăng mức cạnh tranh.

THPT Việt Đức – Khu vực tuyển sinh 2

Quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm.

Áp lực tăng nhẹ: Học sinh ở Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng trước có thể chọn Chu Văn An hệ không Chuyên, nhưng nay họ sẽ cân nhắc Việt Đức.

Dự đoán: Điểm chuẩn của Phan Đình Phùng, Kim Liên, Việt Đức có thể tăng do lượng thí sinh giỏi dồn về. Các trường top dưới ít bị ảnh hưởng, nhưng một số trường tầm trung có thể thấy điểm chuẩn tăng nhẹ.

3. Hệ Chuyên của Hà Nội cạnh tranh hơn

Hà Nội hiện có 4 trường Chuyên chính thức: THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; THPT Chuyên Nguyễn Huệ; THPT Sơn Tây; THPT Chuyên Chu Văn An.

Khi Chu Văn An chỉ tuyển hệ Chuyên, điều gì sẽ xảy ra?

> Học sinh giỏi có thêm lựa chọn để thi vào Chuyên. Tỷ lệ chọi vào Chuyên có thể tăng lên, nhất là ở các lớp Chuyên Toán, Văn, Anh. Học sinh không đỗ Chuyên Chu Văn An có thể dồn sang các trường Chuyên khác hoặc các trường công lập top đầu, làm tăng độ cạnh tranh toàn hệ thống.

Dự đoán: Điểm chuẩn vào Chuyên của Chu Văn An có thể tăng, đặc biệt ở các môn “hot” như Toán, Văn, Anh. Hệ Chuyên của Hà Nội sẽ khốc liệt hơn, khi số lượng thí sinh có năng lực mạnh hơn.

4. Học sinh cần điều chỉnh chiến lược chọn trường

Nếu học sinh có khả năng thi Chuyên: Có thể thử sức vào THPT Chuyên Chu Văn An, nhưng cần chuẩn bị kỹ vì cạnh tranh cao hơn.

Nếu học sinh muốn vào trường công lập tốt: Nên cân nhắc Phan Đình Phùng (nếu ở Ba Đình, Tây Hồ), Kim Liên, Việt Đức nhưng cần chú ý vì điểm chuẩn có thể tăng.

Nếu học lực trung bình – khá: Nên xem xét kỹ lưỡng, tránh chọn trường quá cao so với khả năng do sự cạnh tranh đã tăng lên.

5. Kết luận

Việc THPT Chu Văn An chuyển thành trường Chuyên chắc chắn sẽ tạo ra sự xáo trộn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Một số xu hướng quan trọng gồm:

Hệ Chuyên của Hà Nội sẽ cạnh tranh hơn, do có thêm một trường Chuyên chính thức.

Các trường công lập top đầu như Phan Đình Phùng, Kim Liên, Việt Đức có thể tăng điểm chuẩn, do học sinh giỏi không còn lựa chọn vào Chu Văn An hệ không Chuyên.

Học sinh cần có chiến lược ôn thi và chọn trường phù hợp, không chỉ dựa vào điểm chuẩn các năm trước mà còn phải tính đến tác động của sự thay đổi này.

Lời khuyên: Nếu nhắm vào Chuyên, hãy chuẩn bị sớm và chắc chắn rằng khả năng của mình đủ mạnh.

Nếu muốn vào các trường công lập top đầu, hãy dự phòng nguyện vọng phù hợp vì điểm chuẩn có thể biến động.

Nếu học lực trung bình khá, hãy cân nhắc các trường có độ cạnh tranh vừa phải để tăng cơ hội đỗ.

Sự thay đổi này có thể tạo ra một kỳ thi lớp 10 căng thẳng hơn tại Hà Nội, nên học sinh cần chuẩn bị thật tốt cả về kiến thức và chiến lược chọn trường.