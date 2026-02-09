"Phú bà Long Biên" tiết lộ 3 loài hoa cổ truyền khai lộc, đón may, sung túc đủ đầy nên chưng bàn thờ ngày Tết

Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, chuyện bếp núc, nhà cửa và đặc biệt là trang hoàng bàn thờ gia tiên luôn là mối quan tâm hàng đầu của hội chị em. Không đứng ngoài không khí ấy, Á hậu Doanh nhân Ngô Thùy Linh, người được cư dân mạng ưu ái gọi với cái tên "Phú bà Long Biên" cũng vừa có những chia sẻ cực kỳ tâm huyết.

Vốn nổi tiếng với lối sống sang chảnh, gu thẩm mỹ tinh tế, nhưng năm nay, chị Linh lại "quay xe" về với những giá trị xưa cũ. Không phải đào đông đỏ rực tiền triệu hay mai Mỹ xa hoa, bí quyết để năm mới "đầu xuôi đuôi lọt", tài lộc dồi dào của "phú bà Long Biên" này lại nằm ở chính những bó hoa truyền thống bán đầy chợ Việt. Hãy cùng xem 3 cái tên "vàng" trong làng mở lộc mà "phú bà" này tin tưởng là gì nhé!

"Phú bà Long Biên" và bí mật về bình hoa "tam tài" chưng ban thờ ngày Tết

Nếu thường xuyên theo dõi mạng xã hội, hẳn bạn không còn xa lạ với hình ảnh Á hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ngô Thùy Linh. Không chỉ khiến người ta ngưỡng mộ bởi khối tài sản đáng nể hay nhan sắc mặn mà, chị còn là một "cuốn từ điển sống" về phong cách sống, ẩm thực và bí quyết giữ lửa gia đình. Dù sở hữu biệt thự xa hoa, nhưng chị Linh luôn giữ cho mình một nét truyền thống rất riêng, đặc biệt là trong việc thờ cúng tổ tiên.

Mới đây, trong một đoạn video ngắn chia sẻ về công tác chuẩn bị đón Tết, "phú bà Long Biên" đã hé lộ một bí mật thú vị về bình hoa dâng gia tiên của mình. Không cầu kỳ đắt đỏ, chị chọn đúng 3 loại hoa mang "hồn cốt" của Tết miền Bắc xưa: Lay ơn đỏ, thược dược và violet.

Nguyên văn chia sẻ đầy tâm đắc của chị Linh: "Có một loại hoa mở lộc khai vận và đón may, đấy chính là hoa lay ơn mọi người ạ. Ngoài ra thì với hoa thược dược thì còn tượng trưng cho sự sung túc đủ đầy và viên mãn. Thêm một chút violet tượng trưng cho sự thủy chung, son sắc, bình an, nhẹ nhàng và ấm êm. Nên những cái ý nghĩa của 3 loại hoa này Linh đã dành hết để cắm cho bình hoa ban thờ năm nay của Linh thật là đẹp. Linh hy vọng rằng với một cái gợi ý nhỏ nhỏ này thì mọi người có thể cắm vào ban thờ hay là cắm trang trí trong nhà cũng sẽ rất là đẹp mọi người nhé".

Lời chia sẻ mộc mạc ấy ngay lập tức nhận được "bão like" vì quá đúng ý các bà nội trợ. Hóa ra, sự sang trọng không nằm ở giá tiền, mà nằm ở cái "tâm" và sự hiểu biết về ý nghĩa của từng loài hoa mình dâng lên tiên tổ.

Giải mã ý nghĩa phong thủy của bộ ba "tam tài": Lay ơn - Thược dược - Violet

Tại sao lại là 3 loại hoa này mà không phải loại nào khác? Sự kết hợp này không hề ngẫu nhiên mà là một sự tính toán phong thủy cực kỳ tinh tế, hội tụ đủ các yếu tố: May mắn - sung túc - bình an.

1. Hoa lay ơn (Gladious): "Kiếm lan" xua đuổi tà khí, rước vận may

Hoa lay ơn, hay còn gọi là hoa dơn, từ lâu đã được xem là loài hoa "hộ mệnh" cho ngày Tết. Với dáng vươn cao thẳng đứng như thanh kiếm (nên còn gọi là Kiếm lan), lay ơn tượng trưng cho khí tiết thanh cao, có khả năng xua đuổi tà ma, điềm xấu và mang lại vượng khí cho gia chủ. Đặc biệt, lay ơn đỏ còn là biểu tượng của tình yêu nồng thắm, sự may mắn bùng nổ ngay từ đầu năm. Khi cắm lay ơn trên bàn thờ, những bông hoa nở dần từ dưới lên trên như một lời chúc cho sự nghiệp thăng tiến, "bước bước cao thăng".

2. Hoa thược dược: "Nhất toan là thược dược"

Các cụ xưa có câu "Nhất toan là thược dược, nhì mới đến mẫu đơn". Nếu như lay ơn mang nét đẹp mạnh mẽ, thì thược dược lại là hiện thân của sự viên mãn, tròn đầy. Bông hoa thược dược to, cánh xếp tầng lớp dày dặn, màu sắc rực rỡ tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc và hạnh phúc lứa đôi. Ngày Tết chưng thược dược là mong cầu một năm mới cơm no áo ấm, gia đạo thuận hòa, con cháu sum vầy. Sức sống của thược dược cũng rất bền bỉ, thể hiện sự trường tồn của phúc lộc trong gia đình.

3. Hoa violet: Nét chấm phá của sự bình yên

Giữa sắc đỏ của lay ơn và sự rực rỡ của thược dược, màu tím biếc của những cành violet mảnh mai như một nốt trầm dịu dàng. Violet tím (hoa chân chim) là loài hoa đặc trưng của mùa xuân Hà Nội. Nó không chỉ đại diện cho sự thủy chung son sắt của vợ chồng, mà còn mang ý nghĩa về sự bình an, nhẹ nhàng, xoa dịu những lo toan bộn bề năm cũ. Hương thơm thoang thoảng của violet cũng giúp không gian thờ cúng thêm phần thanh tịnh, ấm áp.

Sự kết hợp của 3 loài hoa này tạo nên một tổng thể hài hòa âm dương, vừa có "đỏ" để may mắn, vừa có "tròn" để sung túc, lại có "tím" để an yên. Đó chính là lý do khiến bình hoa của "Phú bà Long Biên" tuy giản dị nhưng lại "đắt" về mặt ý nghĩa đến thế.

Mách nhỏ địa chỉ rước "lộc hoa" đẹp - rẻ - xịn tại Hà Nội

Để có được bình hoa ưng ý như "Phú bà" Ngô Thùy Linh, các chị em Hà Nội không cần đi đâu xa, cứ ghé ngay những địa chỉ quen thuộc này, đảm bảo hoa vừa tươi, giá lại "mềm" hơn nhiều so với các shop hoa nhập khẩu:

- Chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ): Đây là "thủ phủ" hoa lớn nhất miền Bắc. Nếu chịu khó đi tầm 3-4h sáng hoặc tối muộn, bạn sẽ mua được những bó lay ơn, thược dược vừa cắt tại vườn, thân mập ú, lá xanh mướt với giá sỉ cực rẻ. Lay ơn ở đây có đủ màu từ đỏ cờ, vàng chanh đến hồng phấn.

- Chợ Hàng Lược (Phố Cổ): Một địa chỉ mang đậm không khí Tết xưa. Tại đây, thược dược và violet thường được tuyển chọn kỹ hơn, bông to đẹp, phù hợp với những ai muốn vừa mua hoa vừa du xuân, ngắm cảnh phố phường.

- Các chợ dân sinh lâu đời (Chợ Hôm, chợ Thái Hà, chợ Thành Công): Nếu ngại đi xa, các mẹ cứ ghé các quầy hoa lớn ở chợ gần nhà. Đặc biệt khu vực chợ Thái Hà hay dọc đường Kim Ngưu những ngày cận Tết, các xe hoa chở đầy lay ơn đỏ rực và thược dược cam, đỏ xếp hàng dài, tha hồ cho chị em lựa chọn.

Tết này, cần gì cầu kỳ xa hoa, cứ học theo "Phú bà Long Biên", mang về nhà một chút hương sắc cổ truyền. Một bình hoa lay ơn mix thược dược và violet đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên, không chỉ làm sáng bừng không gian mà còn là cách để chúng ta gửi gắm ước nguyện về một năm mới Tấn Tài - Tấn Lộc - Tấn Bình An.