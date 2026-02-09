Vị trí "đại kỵ" khi đặt cây quất, cành đào ngày Tết khiến tài lộc đội nón ra đi, gia chủ nghèo đi trông thấy mà không hiểu lý do

Những ngày này, ra đường là thấy không khí Tết ngập tràn, ai cũng hối hả chọn cho mình một cành đào thắm, một gốc quất trĩu quả để mang mùa xuân về nhà. Cây cối ngày Tết không chỉ để ngắm cho đẹp, mà người ta còn gửi gắm vào đó bao nhiêu ước vọng về một năm mới sung túc, đâm chồi nảy lộc. Thế nhưng, có một thực tế là nhiều chị em cứ mải mê chọn cây dáng đẹp, thế sang mà quên mất rằng vị trí đặt cây trong nhà cũng quan trọng chẳng kém.

Phong thủy có câu "hình nào khí nấy", đặt cây vào nơi phạm kỵ thì chẳng khác nào tự tay chặn đứng đường tài lộc của chính mình. Nếu không muốn năm mới tiền vào cửa trước luồn ra cửa sau, hãy kiểm tra ngay xem nhà mình có đang phạm phải những lỗi sơ đẳng dưới đây không nhé.

Đừng biến "cây lộc" thành "cây họa" chỉ vì đặt cạnh nơi uế tạp

Nói một cách nôm na dễ hiểu nhất, cây đào hay cây quất ngày Tết chính là bộ mặt, là linh hồn của cả ngôi nhà trong những ngày đầu năm mới. Nó đại diện cho sự sinh sôi, cho dòng chảy của sự sống và năng lượng tươi mới (sinh khí). Chính vì thế, điều tối kỵ đầu tiên mà các chuyên gia phong thủy luôn nhắc nhở, đó là tuyệt đối không được đặt những chậu cây này quá gần nhà vệ sinh hay khu vực để thùng rác.

Chúng ta cứ hình dung đơn giản thế này, nhà vệ sinh dù có cọ rửa sạch sẽ đến đâu thì trong quan niệm phong thủy, đó vẫn là nơi chứa nhiều uế khí và âm khí nhất trong nhà. Đặt chậu quất xum xuê hay cành đào đang nở rộ ở ngay cạnh đó chẳng khác nào bắt "Thần Tài" phải chịu cảnh ô trọc. Những năng lượng xấu từ khu vực này sẽ ám vào cây, khiến hoa nhanh tàn, quả nhanh rụng, lá héo úa. Mà ngày Tết, cây cối héo hon là điềm báo chẳng lành, báo hiệu một năm sức khỏe gia chủ đi xuống, vận may bị cản trở. Hãy dành cho "nàng xuân" của gia đình một không gian thoáng đãng, sạch sẽ nhất, để mỗi khi nhìn vào, ta thấy lòng mình nhẹ nhõm, phấn chấn, đó mới là cách rước lộc vào nhà đúng nghĩa.

Kiêng kỵ đặt cây ở nơi "lửa thiêu rụi mộc" - Góc bếp chật chội

Nhiều gia đình, đặc biệt là ở chung cư có diện tích khiêm tốn, thường tận dụng khoảng trống ở khu vực bếp ăn hoặc gần bàn ăn nối liền với bếp để đặt chậu cảnh cho ấm cúng. Nghe thì có vẻ hợp lý về mặt sắp xếp, nhưng xét về phong thủy và cả khoa học thì đây là một nước đi sai lầm.

Về mặt tự nhiên, bếp là nơi tỏa nhiệt rất lớn với nhiều dầu mỡ và khói thức ăn. Cây đào hay quất đều là loài ưa khí hậu mát mẻ, trong lành. Đặt chúng cạnh "lò lửa" sẽ khiến nhựa sống trong cây bị thiêu đốt, hoa sẽ nở ép và tàn rất nhanh, thậm chí cháy lá chỉ sau vài ngày. Về mặt ngũ hành, cây cối thuộc hành Mộc, bếp thuộc hành Hỏa. Mộc sinh Hỏa, tức là cây cối sẽ bị lửa thiêu rụi để làm nguyên liệu cho sự cháy. Điều này ngụ ý rằng tài lộc, may mắn của gia chủ (tượng trưng bởi cây) sẽ bị thiêu đốt, tiêu hao một cách vô ích. Tiền bạc làm ra chưa kịp nóng túi đã phải chi tiêu vào những việc không tên. Vì vậy, dù nhà chật đến mấy, hãy cố gắng tách biệt không gian bếp núc với nơi chưng diện cây cảnh ngày Tết, tốt nhất là nên đưa ra phòng khách hoặc ban công thoáng đãng.

Tránh xa những góc tối tăm, gầm cầu thang hay lối đi chật hẹp

Có những người vì muốn tận dụng "góc chết" trong nhà như gầm cầu thang hay góc tường tối để đặt chậu quất cho đỡ vướng víu. Nhưng hãy nhớ rằng, cây cối hướng dương, chúng cần ánh sáng và sự lưu thông của gió để quang hợp, để bung nở sức sống. Đặt cây vào nơi tối tăm, ẩm thấp, tù túng chính là đang "nhốt" tài lộc vào ngục tối.

Một cái cây bị kìm hãm trong bóng tối sẽ mang năng lượng âm u, trì trệ. Ngày Tết cần sự hanh thông, sáng sủa, cần dương khí mạnh mẽ để kích hoạt vận may cho cả năm. Nếu bạn đặt cây ở nơi chật chội, lối đi lại va quệt liên tục làm gãy cành, rụng nụ, thì đó lại càng là điềm gở, gây tâm lý ức chế, bực bội cho các thành viên trong gia đình. Cãi vã, bất hòa cũng từ những năng lượng bức bối này mà ra. Hãy chọn vị trí trang trọng nhất tại phòng khách - nơi được gọi là "minh đường" (nơi sáng sủa, rộng rãi nhất) để đặt cây. Đó là cách bạn thể hiện sự trân trọng với thiên nhiên, với mùa xuân và cũng là cách để "mở đường" cho thần tài ghé thăm, mang theo tiền tài và sự thịnh vượng đến gõ cửa nhà bạn trong năm mới 2026 này.

Ngày Tết, chăm chút cho cây cũng là chăm chút cho tâm hồn mình. Một vị trí đúng, một chút tâm ý đặt vào, biết đâu đấy lại chính là chìa khóa mở ra một năm Bình An - Phú Quý mà chúng ta hằng mong đợi.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)