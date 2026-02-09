Không phải mê tín: Dọn phòng khách đón Tết tuyệt đối không đặt 4 thứ này nếu không muốn tài lộc, sức khỏe sa sút

Dọn dẹp, sắp xếp lại phòng khách trước Tết là thói quen của nhiều gia đình với mong muốn đón năm mới gọn gàng, may mắn và hanh thông hơn. Tuy nhiên, việc bài trí không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm lý và sự ổn định trong sinh hoạt hằng ngày. Trên thực tế, có những vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng nếu đặt không phù hợp trong phòng khách, đặc biệt vào dịp dọn nhà đón Tết, lại dễ gây ra những tác động tiêu cực. Đây không phải là mê tín, mà là sự tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế, góc nhìn khoa học và thói quen sống đã được kiểm chứng.

Gương lớn

Không ít gia đình lựa chọn treo gương lớn trong phòng khách nhằm tạo cảm giác không gian rộng rãi và tăng cường ánh sáng. Tuy nhiên, gương lại là vật dụng cần được sử dụng thận trọng ở khu vực sinh hoạt chung.

Về mặt thị giác, gương có khả năng phản chiếu ánh sáng mạnh, dễ gây chói mắt và mỏi mắt nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Đặc biệt, khi gương đặt đối diện trực tiếp với ghế sofa hoặc vị trí ngồi chính, người trong nhà có thể xuất hiện cảm giác “bị theo dõi”. Trong tâm lý học, đây là trạng thái khiến con người dễ căng thẳng, khó thư giãn và giảm khả năng tập trung nếu kéo dài.

Xét theo phong thủy, phòng khách được coi là nơi tụ khí, đại diện cho vận khí và tài lộc của gia đình. Gương mang tính phản xạ mạnh, có thể làm phân tán dòng năng lượng, khiến khí tốt khó tích tụ. Ngoài ra, ánh sáng phản chiếu từ gương vào ban đêm còn được cho là có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, gây khó ngủ và khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Hoa giả

Hoa giả là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ tính tiện lợi, không cần chăm sóc mà vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn. Tuy nhiên, đây lại là vật dụng không được khuyến khích đặt trong phòng khách.

Về phong thủy, hoa giả không mang sức sống tự nhiên, tượng trưng cho sự tĩnh lặng và thiếu sinh khí. Khi đặt lâu trong không gian sinh hoạt chung, chúng có thể khiến năng lượng trong nhà trở nên trì trệ, ảnh hưởng đến sự hòa thuận và cảm giác ấm cúng của gia đình.

Ở góc độ sức khỏe, phần lớn hoa giả được làm từ nhựa hoặc vải tổng hợp. Nếu để lâu trong môi trường kín, các vật liệu này có thể phát tán hợp chất hóa học ở mức độ nhất định. Ngoài ra, hoa giả rất dễ bám bụi, nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, ảnh hưởng đến đường hô hấp, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Xét về thẩm mỹ, hoa giả không mang lại mùi hương tự nhiên hay cảm giác tươi mới như hoa thật. Dưới tác động của ánh nắng, màu sắc hoa giả cũng dễ phai, khiến không gian phòng khách kém tinh tế theo thời gian.

Quá nhiều nội thất

Một số gia đình cho rằng phòng khách càng nhiều đồ nội thất thì càng thể hiện sự đầy đủ và sang trọng. Thực tế, việc bố trí quá nhiều bàn ghế, tủ kệ lại là nguyên nhân khiến không gian trở nên chật chội, bí bách.

Không gian bị “nhồi nhét” đồ đạc sẽ hạn chế khả năng lưu thông không khí và ánh sáng tự nhiên. Các nghiên cứu về môi trường sống cho thấy, sống trong không gian rối mắt và chật hẹp dễ khiến con người căng thẳng, mệt mỏi và giảm chất lượng sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc dọn dẹp và vệ sinh cũng trở nên khó khăn hơn, tạo cảm giác bừa bộn kéo dài.

Theo phong thủy, phòng khách cần giữ sự thông thoáng để đón nhận nguồn năng lượng tích cực. Việc bố trí quá nhiều nội thất sẽ cản trở dòng khí, gây xáo trộn khí trường, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của gia chủ. Vì vậy, các chuyên gia thiết kế hiện đại thường khuyến nghị nguyên tắc “ít nhưng hiệu quả”, ưu tiên những món đồ thực sự cần thiết và có công năng rõ ràng.

Đồ trang trí quá cầu kỳ

Phòng khách là nơi nhiều gia đình muốn thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân thông qua các vật trang trí. Tuy nhiên, việc lạm dụng đồ trang trí cầu kỳ, nhiều màu sắc hoặc hình dáng phức tạp lại dễ khiến tổng thể không gian trở nên rối rắm, thiếu hài hòa.

Từ góc độ tâm lý học, khi tầm nhìn bị bao quanh bởi quá nhiều chi tiết, não bộ phải xử lý lượng thông tin lớn hơn, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Những vật có hình dạng sắc nhọn hoặc màu sắc quá gắt còn có thể tạo cảm giác bất an khi sinh hoạt trong thời gian dài.

Phong thủy cũng nhấn mạnh yếu tố cân bằng trong không gian sống. Trang trí quá mức sẽ làm năng lượng bị phân tán, ảnh hưởng đến sự ổn định của khí trường trong nhà. Xu hướng thiết kế hiện đại vì thế ngày càng hướng tới sự tinh giản, chú trọng bố cục, ánh sáng và màu sắc để tạo nên không gian phòng khách vừa đẹp mắt, vừa dễ chịu và bền vững theo thời gian.

(Theo Sohu)